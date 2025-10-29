Продадоха личния фотоалбум на последната руската императрица Александра Фьодоровна

Личният фотоалбум на руската императрица Александра Фьодоровна - съпругата на последния руски император, Николай II бе продаден за 13 милиона рубли /над 162 хиляди долара/ на търг в Санкт Петербург. Той съдържа 26 снимки на царското семейство и е единственият фотоалбум на царското семейство, който не се съхранява от Държавния архив на Руската федерация.

Един от най-скъпите артефакти бе „Съветска азбука“ на Владимир Маяковски от 1919 г. Това издание дълго време остава един от най-скъпите руски азбучници на 20-ти век и е продадено за 5 милиона рубли. Петтомният „Правен речник“ на историка Михаил Чулков от 18-ти век зае второ място по покупна цена, продаден за 3 милиона рубли. Той съдържа законодателни актове на Руската империя от 1649 г. нататък. Пълен комплект от това издание почти никога не се е срещал на пазара за антикварни предмети.

Друга рядкост на търга беше „Учение и практика на артилерията“ на Йохан Зигмунд Бухнер, публикуван през 1711 г. в ограничен тираж от само 240 екземпляра. Този учебник за артилеристи от Руската империя, който все още запазва своята научна и историческа стойност, е продаден за 2,8 милиона рубли.

Колажът на Александър Родченко „Дирижабъл, два самолета и кораб“, създаден през 1923 г., беше продаден за 2,4 милиона рубли. Това произведение на руското авангардно изкуство е подписано от дъщерята на художника, Варвара Родченко, и е адресирано до редактора, художника и колекционера Исак Лившиц. Подобна цена е платена и за вазата „Указатели“ от Императорската порцеланова фабрика, изработена през 1909 г.

Първото книжно издание на „Евгений Онегин“ на Александър Пушкин, публикувано през 1833 г., беше продадено за 2,2 милиона рубли. На търга беше представена и фигурка от 1963 г. на балерината Галина Уланова в ролята на Жизел, създадена по модел на Елена Янсон-Манизер и нарисувана от Вера Рукавишникова. Тази скулптура беше продадена за 1,9 милиона рубли. Друг значителен лот беше рядкото издание на „Пътешествие през различни провинции на Руската империя“ от Петер Симон Палас. Това издание от края на 18-ти век, публикувано в три части с илюстрации и карти и с тираж от само 600 екземпляра, беше продадено за 1,1 милиона рубли.