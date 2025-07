Светлинният меч на Дарт Вейдър може да достигне 3 млн. долара на търг.

Светлинният меч на Дарт Вейдър от „Междузвездни войни: Империята отвръща на удара“ от 1980 г. и костюмът на Батман от едноименния филм от 1989 г., носен от Майкъл Кийтън, ще бъдат предложени на търг, съобщи Прес асосиейшън медиа/ДПА, цитирана от БТА.

На аукциона на Propstore (6 - 8 септември) ще бъдат предоставени за продажба и камшикът, коланът и кобурът от „Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход“ (1989 г.) и костюмът на Джейн Фонда от „Барбарела“ (1968 година).

Според специалист от аукциона светлинният меч на Дарт Вейдър е първият по рода си, който ще бъде предложен за продажба, и може да достигне между 1 и 3 милиона щатски долара, докато костюмът на Батман на Кийтън е оценен между 250 000 и 500 000 долара.

