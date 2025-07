Продават на търг най-големия марсиански къс, открит на Земята (ВИДЕО)

Продава се: 25-килограмова скала. Очакваната цена е между 2 и 4 милиона долара. Това е най-голямото парче от Марс, намирано някога на Земята.

Аукционната къща Sotheby's в Ню Йорк ще предложи на търг този уникален метеорит, известен като NWA 16788, в сряда, като част от тематична разпродажба, посветена на природната история. Сред другите предложения е и скелет на млад цератозавър – динозавър с височина над 2 метра и дължина почти 3 метра.

Според Sotheby's, метеоритът е бил изхвърлен от повърхността на Марс след масивен сблъсък с астероид и е пропътувал 225 милиона километра, преди да падне в Сахара. Там той е бил открит от ловец на метеорити в Нигер през ноември 2023 г.

