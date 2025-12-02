Продават палтото, с което Джаки Кенеди става президентска съпруга

Овен

Риби (20.02 - 20.03) Днес ще усещате по-дълбоко нуждите си и ще обръщате внимание на детайлите. Възможно е да осъзнаете граница, която е време да поставите. Вечерта носи мекота и вътрешен мир.

Водолей (21.01 - 19.02) Денят ви приканва към практичност и повече търпение. Емоционален нюанс може да се появи, но ще ви даде ценна яснота. Вечерта е подходяща за почивка и спокойствие.

Козирог (23.12 - 20.01) Днес може да почувствате нужда от по-дълбоки, смислени разговори. Нещо важно се прояснява – постепенно, но стабилно. Вечерта носи увереност и вътрешна опора.

Стрелец (23.11 - 22.12) Денят ви приканва към по-трезва преценка и ясни граници. Това, което днес подреждате или решавате, ще има дългосрочна стойност. Вечерта е подходяща за уравновесяване и тиха радост.

Скорпион (24.10 - 22.11) Вашата проницателност е силна и ви води към важни прозрения. Възможно е да се отделите от нещо, което вече не ви служи. Вечерта носи усещане за вътрешна сила и спокойствие.

Везни (24.09 - 23.10) Днес ще усещате нужда от хармония и спокойствие. Може да се появи тема за преразглеждане, но с търпение ще намерите точния подход. Вечерта е подходяща за нежност и споделяне.

Дева (24.08 - 23.09) Денят е благоприятен за подредба, практични задачи и трезво мислене. Някои чувства могат да излязат на повърхността, но това ще ви помогне да вземете правилно решение. Вечерта носи стабилност и усещане за ред.

Лъв (24.07 - 23.08) Днес е важно да поддържате баланс между желанието за изява и нуждата от спокойствие. Може да осъзнаете нещо важно за бъдещите си планове. Вечерта ще ви донесе вътрешна яснота.

Рак (22.06 - 23.07) Денят ви носи топлина от близки хора, но и нужда от малко уединение. Ще усещате по-силно какво ви натоварва и какво ви дава сила. Вечерта е чудесна за споделена тишина.

Близнаци (22.05 - 21.06) Днес ще имате нужда от малко повече тишина и събиране на мислите. Някоя дребна емоция може да ви изненада, но тя ще ви освободи. Вечерта е подходяща за спокоен разговор или творческо занимание.

Телец (21.04 - 21.05) Луната във вашия знак ви придава увереност и устойчивост. Възможно е кратко напрежение, което да ви помогне да видите нещо по-ясно. Вечерта носи чувство за вътрешна сила и спокойствие.