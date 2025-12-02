Продават палтото, с което Джаки Кенеди става президентска съпруга

Палто от гардероба на съпругата на бившия американски президент Джон Ф. Кенеди, Жаклин, ще бъде продадено на търг, пише New York Post.
Това е емблематичното лилаво палто, което Кенеди е носила на 8 ноември 1960 г., в деня, в който съпругът ѝ е избран за президент на САЩ. Очаква се лотът да достигне цена от поне 6000 до 8000 долара.
Търгът в Sotheby's ще приключи на 15 декември в Ню Йорк.
Снимка: Sotheby's
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
Коментиран от #6
21:01 02.12.2025
2 тези хора бутат масло яко
21:08 02.12.2025
3 поредни пълнежи звучи като
тиквата се прочу с евробанкноти по 500 и златни накити
Коментиран от #9
21:13 02.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Златен мъж
21:21 02.12.2025
6 Следващ лот
До коментар #1 от "Боруна Лом":Те не са интересни. Аз чакам да пуснат гащите, които е носила в деня на гръмването на Кенеди.
21:35 02.12.2025
7 голем праз
21:41 02.12.2025
8 А гащите
21:49 02.12.2025
9 Ъхъ
До коментар #3 от "поредни пълнежи звучи като":Лотът ще достигне три бири и билет за мач на Бистришките тигри! Лотът, ей лотът, някой да не си помисли , че мисирката е проста!
22:09 02.12.2025