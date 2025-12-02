Новини
Продават палтото, с което Джаки Кенеди става президентска съпруга

2 Декември, 2025 20:55

Търгът в Sotheby's ще приключи на 15 декември в Ню Йорк

Снимкa: Shutterstock
Палто от гардероба на съпругата на бившия американски президент Джон Ф. Кенеди, Жаклин, ще бъде продадено на търг, пише New York Post.

Това е емблематичното лилаво палто, което Кенеди е носила на 8 ноември 1960 г., в деня, в който съпругът ѝ е избран за президент на САЩ. Очаква се лотът да достигне цена от поне 6000 до 8000 долара.

Търгът в Sotheby's ще приключи на 15 декември в Ню Йорк.

Снимка: Sotheby's


