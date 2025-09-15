Пускат на търг гигантски изумруд за 365 милиона долара

Изумруден блок с размерите на тригодишно дете, намерен в щата Баия, ще бъде пуснат за продажба в Бразилия, съобщи WDAF-TV.
Размерът на скъпоценния камък е приблизително 90 на 40 сантиметра и тежи 241 килограма. Кристалите на изумруда представляват 45-50 процента от масата, или около 110-120 килограма.
Цената на огромния изумруд се оценява на 365 милиона долара, но началната му цена на търг ще бъде значително по-ниска - 19 милиона долара. Очаква се търгът да продължи до 23 септември.
