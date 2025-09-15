Новини
Пускат на търг гигантски изумруд за 365 милиона долара

15 Септември, 2025 16:32 890 2

  изумруд
  на търг
  бразилия
  милиона долара

Очаква се търгът да продължи до 23 септември

Пускат на търг гигантски изумруд за 365 милиона долара - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Изумруден блок с размерите на тригодишно дете, намерен в щата Баия, ще бъде пуснат за продажба в Бразилия, съобщи WDAF-TV.

Размерът на скъпоценния камък е приблизително 90 на 40 сантиметра и тежи 241 килограма. Кристалите на изумруда представляват 45-50 процента от масата, или около 110-120 килограма.

Цената на огромния изумруд се оценява на 365 милиона долара, но началната му цена на търг ще бъде значително по-ниска - 19 милиона долара. Очаква се търгът да продължи до 23 септември.


  • 1 Абе

    3 0 Отговор
    Като има гламави да купуват камъни

    16:57 15.09.2025

  • 2 Гонзовица

    1 0 Отговор
    Искам го

    17:21 15.09.2025