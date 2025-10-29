Новини
Златка проговори за ареста на Карен: Всички грехове ще си платим

29 Октомври, 2025 13:31 1 502 6

Русата Златка може да се окаже съучастник в престъпната схема на мъжа си и неговите партньори

Златка проговори за ареста на Карен: Всички грехове ще си платим - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След близо едноседмично ходене по мъките в съда, Златка Райкова коментира, макар и завоалирано, проблемите на мъжа ѝ със закона. Бившата еротична моделка публикува откъс от новото парче на Камелия в дует с Мартин Светломиров, в което се пее: „Всичко грехове ще си платим, живи в болката ще изгорим със тебе. Пак да бъдем само аз и ти, пак да върнем миналите дни само с тебе, мило мое“, пише Хот Арена.

Разбира се, рефренът далеч не е подбран случайно. Златка тежко преживява не само раздялата с Карен, но и сериозността на обвиненията срещу него, заради което не го пускат и под домашен арест. Мис Плеймейт бе неотлъчно до него по време на изслушването в съда и се разплака в залата, когато изтъкна, че Хачатрян има малко дете и поиска освобождаването му.

Близки до семейството разкриват, че Златка е силно притеснена и емоционално потисната. За депресивното ѝ състояние подсказва и един от последните ѝ постове: „Всеки има нужда от един приятел в живота си, който да ти каже „Тук съм“, когато дори ти не знаеш къде си“.

Русата Златка е разтревожена и заради предстоящите проверки на НАП, които целят да докажат откъде идват парите на семейството за редовните им пътувания до екзотични дестинации, скъпи автомобили и пр. Агенцията се закани, че ще провери и нейните активи за пране на пари.

Междувременно стана ясно, че с Карен са разведени – факт, който не съвпада с реалното им съжителство и според запознати може да е резултат от стратегически ход за избягване на законови процедури.


