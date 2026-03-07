„Мис Гранд Иран“ говори за войната, която разтърсва страната ѝ

Роксана Мохамадголинежад, носителка на титлата „Мис Гранд Иран“ и считана за една от най-красивите жени в страната, направи драматични изявления на фона на текущото напрежение в Близкия изток. Тя призовава за мир и споделя, че е „съсипана“ от страданията на своя народ, пише Ladyzone.bg.

Мохамадголинежад използва популярността си, за да отправи призив за по-добро бъдеще за Иран. „Титлата ми предоставя перфектна възможност да защитавам важни каузи за разкъсваната от война страна“, заявява тя.

Актрисата Golshifteh Farahani също коментира ситуацията: „Сърцето ми принадлежи на Иран, чиито звезди са на прах“. Роксана подчертава, че няма да остане безразлична и ще настоява на властите, че мирът е единственият път напред.

„В моменти на болка мисията ми става още по-ясна. Ще използвам титлата си като платформа за усилване на международния призив за спиране на войната и насилието. Аз и други като мен сме с Иран и с всички нации, които жадуват за мир, достойнство и човечност“, пише тя в социалните мрежи.

Роксана публикува няколко снимки, на които протестира срещу разрушенията в родината си, и е участвала в демонстрации по улиците на Лондон, където живее в момента. Тя уверява, че „няма да спре“, докато световните лидери не чуят нейното послание.

„Думите ми са за смелите хора в Иран, които не могат да говорят. Ние, иранците в чужбина, носим Иран в сърцата си всеки ден. Вашата смелост ни вдъхновява и обещаваме да направим гласовете ви чути по целия свят. Ако има разстояние между нас, то е само географско, никога в сърцето. Вярваме, че светлината ще победи тъмнината и този ден е по-близо, отколкото си мислим.“

Посланието идва в момент, когато напрежението между Иран и САЩ се увеличава, почти седмица след началото на бойните действия. Междувременно водещ експерт по отбраната заяви пред The Mirror, че лидерите на Иран могат „да издържат много дълго“ и да превърнат конфликта в продължителна война.