Килиън Мърфи сложи край на слуховете: Няма да бъде Волдемор в новия „Хари Потър“

След седмици на слухове и фенски теории, Килиън Мърфи най-накрая коментира спекулациите, че може да се превъплъти в образа на Волдемор в предстоящия сериал по света на Хари Потър.

Актьорът, който спечели огромно признание с ролята си в Peaky Blinders, отдавна е сред любимите предложения на феновете за новото превъплъщение на емблематичния злодей Лорд Волдемор. В социалните мрежи дори започнаха да се разпространяват множество изображения, създадени с изкуствен интелект, които показват как би изглеждал Мърфи в ролята.

Въпреки ентусиазма на почитателите обаче актьорът беше категоричен, че няма да участва в проекта. В интервю за The Times той отхвърли слуховете с кратък и ясен отговор: „Категорично не. Може ли да сложите това в заглавието.“

Новият телевизионен проект по света на Harry Potter вече е в продукция и се очаква първият му сезон да излезе през следващата година. Сериалът трябва да предложи нов прочит на популярната поредица на Дж. К. Роулинг, като всяка книга ще бъде разгърната по-подробно в отделен сезон.

Още преди премиерата си обаче продукцията вече е обект на сериозни дискусии. Част от феновете изразиха недоволство от избора на актьорски състав, а други дори призоваха за бойкот на сериала заради противоречивите изказвания на Роулинг през последните години.

Въпреки това интересът към проекта остава огромен, а феновете продължават да следят всяка новина около кастинга и бъдещото развитие на дългоочакваната телевизионна адаптация.

Източник: Lifestyle.bg.