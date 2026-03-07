Новини
Какво никога не трябва да изхвърляте в мивката

7 Март, 2026 16:36 1 390 8

  • мивка-
  • канализация-
  • канал

Съвети за защита на тръбите и предотвратяване на скъпи ремонти

Какво никога не трябва да изхвърляте в мивката - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Поддържането на чиста и добре функционираща канализация е от съществено значение за всеки дом. Докато приготвяме храна или извършваме други домакински дейности, често се изкушаваме да изхвърлим различни течности и отпадъци в мивката. Истината е, че много от тях могат да повредят тръбите и да доведат до сериозни проблеми.

Материали, които не бива да попадат в канала:

Боя
Съдържащите се химикали могат да предизвикат корозия на тръбите и замърсяване на водоизточниците. Остатъците трябва да се предават в центрове за опасни отпадъци или според местните разпоредби.

Мазнини от всякакъв вид
Мазнините се втвърдяват при охлаждане и образуват запушвания в тръбите, което блокира домашната и обществената канализация. Най-добре е да се събират отделно и да се изхвърлят в боклука.

Храни, съдържащи нишесте
Картофи, ориз и паста се разширяват при контакт с вода и образуват лепкава маса, която може да запуши канализацията. Използвайте цедка, за да предотвратите попадане на тези остатъци.

Почистващи препарати
Много продукти за почистване съдържат корозивни химикали, които увреждат тръбите и септичните системи. Остатъците трябва да се предават в пунктове за опасни отпадъци.

Утайка от кафе
Тя се натрупва в тръбите и образува трудни за отстраняване запушвания. По-добре е да се изхвърля в боклука или да се използва като тор за градината.

Стикери от плодове и зеленчуци
Малките лепенки не се разграждат и могат да залепнат по тръбите или да попаднат в пречиствателните системи. Премахвайте ги предварително и ги изхвърляйте в коша.

Котешка тоалетна
Дори видът, който е маркиран като подходящ за тоалетната, може да образува твърди бучки и да запуши канализацията. Най-сигурният начин е изхвърляне в боклука.

Яйчени черупки
Черупките се разграждат бавно и могат да се натрупат по стените на тръбите, затруднявайки оттичането. Те могат да се добавят към компоста или да се изхвърлят в коша.

Източник: Lifestyle.bg.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
  • 1 Рая ( от парламента )

    6 2 Отговор
    Слушайте внимателно, няма да повтарям! Всички шикирии - в мивката!

    16:55 07.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Леля Гошо

    4 0 Отговор
    Никога не пповръщайте в мивката. Не изхвърляйте в нея ллай..., ггов.. и ддрис.... особено твърди кклефуц...

    16:59 07.03.2026

  • 4 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 0 Отговор
    Това, което трябва да пие Рая Назарян.

    17:01 07.03.2026

  • 5 Пешо от панелката

    3 0 Отговор
    Няма никакви проблеми да пикате в мивката или да си миете РУКа, дори да е целия в кклесс

    Коментиран от #6

    17:04 07.03.2026

  • 6 Епааа

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пешо от панелката":

    Намери си читава жена, къде не оставя нищо за миене! Или ти работиш по назарянската технология?

    17:10 07.03.2026

  • 7 Пръц

    1 0 Отговор
    Всяка уважаваща себе си домакиня ще сготви блага манджа със Събираната с години мазнина в тръбите .Това е нещо като резерв при криза.

    17:10 07.03.2026

  • 8 Кую

    0 0 Отговор
    И тампони.

    17:30 07.03.2026