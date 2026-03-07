Какво никога не трябва да изхвърляте в мивката

Поддържането на чиста и добре функционираща канализация е от съществено значение за всеки дом. Докато приготвяме храна или извършваме други домакински дейности, често се изкушаваме да изхвърлим различни течности и отпадъци в мивката. Истината е, че много от тях могат да повредят тръбите и да доведат до сериозни проблеми.
Материали, които не бива да попадат в канала:
Боя
Съдържащите се химикали могат да предизвикат корозия на тръбите и замърсяване на водоизточниците. Остатъците трябва да се предават в центрове за опасни отпадъци или според местните разпоредби.
Мазнини от всякакъв вид
Мазнините се втвърдяват при охлаждане и образуват запушвания в тръбите, което блокира домашната и обществената канализация. Най-добре е да се събират отделно и да се изхвърлят в боклука.
Храни, съдържащи нишесте
Картофи, ориз и паста се разширяват при контакт с вода и образуват лепкава маса, която може да запуши канализацията. Използвайте цедка, за да предотвратите попадане на тези остатъци.
Почистващи препарати
Много продукти за почистване съдържат корозивни химикали, които увреждат тръбите и септичните системи. Остатъците трябва да се предават в пунктове за опасни отпадъци.
Утайка от кафе
Тя се натрупва в тръбите и образува трудни за отстраняване запушвания. По-добре е да се изхвърля в боклука или да се използва като тор за градината.
Стикери от плодове и зеленчуци
Малките лепенки не се разграждат и могат да залепнат по тръбите или да попаднат в пречиствателните системи. Премахвайте ги предварително и ги изхвърляйте в коша.
Котешка тоалетна
Дори видът, който е маркиран като подходящ за тоалетната, може да образува твърди бучки и да запуши канализацията. Най-сигурният начин е изхвърляне в боклука.
Яйчени черупки
Черупките се разграждат бавно и могат да се натрупат по стените на тръбите, затруднявайки оттичането. Те могат да се добавят към компоста или да се изхвърлят в коша.
Източник: Lifestyle.bg.
