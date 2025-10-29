Меган Маркъл пусна ароматни свещи с мирис на сватбата ѝ на абсурдна цена

Херцогинята на Съсекс Меган Маркъл представи най-новите продукти от своя бранд As Ever – ароматни свещи. Те са част от празничната колекция на съпругата на принц Хари, която бе представена вчера.

Колекцията включва два модела: Signature Candle No. 519 и Signature Candle No. 084, като и двете носят номера, свързани с дати, които имат лично значение за Меган.

Signature Candle No. 084, на цена от 64 долара, е вдъхновена от рождения ѝ ден – 4 август. По описанието на марката, свещта е „ръчно излята в елегантен керамичен съд“ и изпълва въздуха с аромат на сладко дърво, нежни цветя и калифорнийски полски цветове, създавайки усещане за уют и топлина. Ароматът е съчетание от воден лотос, сандалово дърво и мак – емблематични нотки за Калифорния, където семейството на херцогинята живее.

По-интересна за почитателите на марката е Signature Candle No. 519, също на цена от 64 долара. Тя е посветена на 19 май 2018 г. – датата на сватбата на Меган Маркъл и принц Хари в замъка Уиндзор. Според описанието на As Ever, свещта улавя „свежестта на английската провинция, усещането за разходка в градина и духа на щастието, който трудно може да се устои“. Ароматната композиция включва мароканска мента, кардамон и чаени листа – смесица, която символизира модерност и елегантност.

Цената на свещите поставя новите предложения в по-високия сегмент на пазара, макар и под стойността на любимите свещи на херцогинята от марката Diptyque, които се продават за около 78 долара.

Продуктите са част от стремежа на As Ever да се утвърди като премиум бранд за домашен уют и подаръчни артикули. Ароматните свещи се предлагат в комбинация с други предложения на марката, като комплекта Fruit Spread Trio (36 долара) и Hot Toddy Mulling Spice Kit (16 долара), подходящи за подарък или допълнение към домашен декор.