Рецепта на деня: Напукани коледни сладки с ябълково брашно

Необходими продукти:

ябълково брашно - 100 г;

пълнозърнесто брашно - 80 г;

масло - 60 г;

кафява захар - 60 г;

канела - 1 ч.л.;

кориандър - 1 ч.л.;

бакпулвер - 1 пакетче /10 г/;

сол - щипка;

орехи - 40 г;

яйце - 1 бр. /65 г/

скир - 4 с.л. /или кисело мляко/;

пудра захар за поръсване.

Начин на приготвяне:

В купа разбийте яйцето със захарта и скира.

Разтопете маслото, изчакайте го леко да изстине и го добавете към сместа.

В друга купа смесете всички сухи съставки- брашната, солта, подправките и бакпулвера.

Нарежете орехите на ситно или ги смелете и ги добавете към тестото. Омесете отново.

Оставете за 10-15 минути да престои /ябълковото брашно поема влагата/.

Застелете тава с хартия за печене и я намажете с мазнина. Включете фурната на 170 градуса да загрява.

След като тестото е починало добре, взимайте с влажни ръце от него, оформяйте топчета и ги подреждайте в тавата, като леко ги сплесквате.

Печете за 15-20 минути. След като са готови, ги оставете леко да изстинат и поръсете с пудра захар.

Получават се 20 страхотни коледни напукани сладки, които стават още по-вкусни на следващият ден. Така приготвени, могат да издържат в кутия до 10-12 дни, пише gotvach.bg.