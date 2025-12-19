Новини
Рецепта на деня: Напукани коледни сладки с ябълково брашно
Рецепта на деня: Напукани коледни сладки с ябълково брашно

19 Декември, 2025 10:05 486 4

  • напукани сладки-
  • коледни-
  • ябълково брашно-
  • какво да сготвя

Ароматни, меки отвътре и леко хрупкави отвън

Рецепта на деня: Напукани коледни сладки с ябълково брашно - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • ябълково брашно - 100 г;
  • пълнозърнесто брашно - 80 г;
  • масло - 60 г;
  • кафява захар - 60 г;
  • канела - 1 ч.л.;
  • кориандър - 1 ч.л.;
  • бакпулвер - 1 пакетче /10 г/;
  • сол - щипка;
  • орехи - 40 г;
  • яйце - 1 бр. /65 г/
  • скир - 4 с.л. /или кисело мляко/;
  • пудра захар за поръсване.

Начин на приготвяне:

В купа разбийте яйцето със захарта и скира.

Разтопете маслото, изчакайте го леко да изстине и го добавете към сместа.

В друга купа смесете всички сухи съставки- брашната, солта, подправките и бакпулвера.

Нарежете орехите на ситно или ги смелете и ги добавете към тестото. Омесете отново.

Оставете за 10-15 минути да престои /ябълковото брашно поема влагата/.

Застелете тава с хартия за печене и я намажете с мазнина. Включете фурната на 170 градуса да загрява.

След като тестото е починало добре, взимайте с влажни ръце от него, оформяйте топчета и ги подреждайте в тавата, като леко ги сплесквате.

Печете за 15-20 минути. След като са готови, ги оставете леко да изстинат и поръсете с пудра захар.

Получават се 20 страхотни коледни напукани сладки, които стават още по-вкусни на следващият ден. Така приготвени, могат да издържат в кутия до 10-12 дни, пише gotvach.bg.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хмм

    1 0 Отговор
    апетитна картинка

    10:11 19.12.2025

  • 2 Пич

    0 0 Отговор
    От сладкте неща правя само крем карамел! Нямам нерви за другите. Веднъж не помня какво опитвах, но така се овъртях и омазах, че като се разпсувах...

    10:17 19.12.2025

  • 3 Малиии

    2 0 Отговор
    Венелино, ти ги напука тия статийки днес ма? За коледни ли се бориш? Голямо преписване пада днес! С твоя естествен интелект, направо ще се разплачем.

    10:24 19.12.2025

  • 4 Накратко

    0 0 Отговор
    Напукани сладки сливи.

    10:49 19.12.2025