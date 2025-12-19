Рецепта на деня: Напукани коледни сладки с ябълково брашно

Необходими продукти:
- ябълково брашно - 100 г;
- пълнозърнесто брашно - 80 г;
- масло - 60 г;
- кафява захар - 60 г;
- канела - 1 ч.л.;
- кориандър - 1 ч.л.;
- бакпулвер - 1 пакетче /10 г/;
- сол - щипка;
- орехи - 40 г;
- яйце - 1 бр. /65 г/
- скир - 4 с.л. /или кисело мляко/;
- пудра захар за поръсване.
Начин на приготвяне:
В купа разбийте яйцето със захарта и скира.
Разтопете маслото, изчакайте го леко да изстине и го добавете към сместа.
В друга купа смесете всички сухи съставки- брашната, солта, подправките и бакпулвера.
Нарежете орехите на ситно или ги смелете и ги добавете към тестото. Омесете отново.
Оставете за 10-15 минути да престои /ябълковото брашно поема влагата/.
Застелете тава с хартия за печене и я намажете с мазнина. Включете фурната на 170 градуса да загрява.
След като тестото е починало добре, взимайте с влажни ръце от него, оформяйте топчета и ги подреждайте в тавата, като леко ги сплесквате.
Печете за 15-20 минути. След като са готови, ги оставете леко да изстинат и поръсете с пудра захар.
Получават се 20 страхотни коледни напукани сладки, които стават още по-вкусни на следващият ден. Така приготвени, могат да издържат в кутия до 10-12 дни, пише gotvach.bg.
