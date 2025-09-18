Новини
18 Септември, 2025 13:50 521 4

Ресторантите на веригата скоро ще предложат първите лунни ястия от менюто на ресторанта

Верига японски ресторанти отваря обект на Луната - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ресторантският бранд Tanuki е придобил парцел на Луната в района на Морето на спокойствието, за което е получила сертификат в регистъра на „Лунното посолство в Русия“, предоставен на Lenta.ru от компанията.

„Това е наистина историческо събитие за компанията и за всички любители на японската кухня“, обяви Tanuki.

Компанията добави, че дори „разработва концепция за космически ресторант, който обещава да бъде истински кулинарен пробив“. Освен това, ресторантите на веригата скоро ще предложат първите лунни ястия от менюто на ресторанта.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Оги

    13 0 Отговор
    Това някой от психодиспансера ли го публикува?

    13:53 18.09.2025

  • 2 Лунатик

    6 0 Отговор
    Джапанките искат да ми стават конкуренция !

    13:53 18.09.2025

  • 3 604

    2 0 Отговор
    Да ше утворят и външен нужник на луната...лунатици!

    14:14 18.09.2025

  • 4 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    1 0 Отговор
    Верига хотели ХАЯШИ отваря ресторант на Марс поради липса на ВОДА водопада ще бъде с червен пясък

    14:16 18.09.2025