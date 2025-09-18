Верига японски ресторанти отваря обект на Луната

Ресторантският бранд Tanuki е придобил парцел на Луната в района на Морето на спокойствието, за което е получила сертификат в регистъра на „Лунното посолство в Русия“, предоставен на Lenta.ru от компанията.
„Това е наистина историческо събитие за компанията и за всички любители на японската кухня“, обяви Tanuki.
Компанията добави, че дори „разработва концепция за космически ресторант, който обещава да бъде истински кулинарен пробив“. Освен това, ресторантите на веригата скоро ще предложат първите лунни ястия от менюто на ресторанта.
