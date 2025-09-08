Новини
8 Септември, 2025 06:47, обновена 8 Септември, 2025 05:49 706 2

Тя беше осъдена на доживотен затвор

Австралийка уби трима с отровни гъби - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Австралийка беше осъдена на доживотен затвор по три обвинения в убийства, извършени с помощта на обяд, подправен с отровни гъби, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Осъдената Ерин Патърсън ще трябва да излежи най-малко 33 години от доживотната си присъда, след което ще има право на изслушване за условно освобождаване.

В мотивите си съдията Кристофър Бийл от Върховният съд на провинция Виктория се позова на „утежняващи вината обстоятелства“, включително „съществен умисъл“ в отровителството и „огромна злоупотреба с доверие“.

През юли тази година Патърсън беше призната за виновна по три обвинения в убийство и едно в опит за убийство.

Престъплението е било извършено през юли 2023 г., когато осъдената е поднесла телешко „Уелингтън“ на бившите си свекър и свекърва Дон и Гейл Патърсън, на сестрата на Гейл Хедър Уилкинсън и на съпруга на последната Йън. Първите трима починали в болница няколко дни по-късно, а четвъртият е бил приет в критично състояние, но оцелял.

Както съобщиха световните агенции по време на процеса, отравянето е било извършено със зелени мухоморки.


Австралия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
    От какво почина жена ти?
    От гъби.
    А втората?
    И тя от гъби.
    А третата?
    От удар.
    Как от удар?
    Не искаше да яде гъби.

    05:57 08.09.2025

  • 2 Наркоман

    3 0 Отговор
    Тая па с гъби. Сега са модерни кока, херц, кристали... Гъби и трева само в краен случай. Не гледа ли световните лидери какво друсат?!

    06:17 08.09.2025