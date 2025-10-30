Новини
Агресивен шофьор се нахвърли на Папи Ханс и гаджето му (ВИДЕО)

30 Октомври, 2025 12:59

Сара Драгулева разказа за неприятния сблъсък

Агресивен шофьор се нахвърли на Папи Ханс и гаджето му (ВИДЕО) - 1
Снимка: Архив
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Абсурден екшън се разигра в центъра на София, където актрисата и модел Сара Драгулева – половинката на поп звездата Папи Ханс, попадна в неприятен инцидент с агресивен шофьор от Перник.

Със сълзи в очите и видимо афектирана красивата блондинка разказа за шокиращия случай, случил се пред дома им в луксозна кооперация в столицата. „Нахалник ни налетя на бой. А беше виновен той, защото издра джантата на нашата кола!“, споделя Сара, която добави и че ситуацията много я е ядосала.

Всичко започнало, когато двойката се опитвала да излезе от гаража си, но изходът бил блокиран от чужда кола. След „15 000 маневри и една съсипана джанта“, по думите на актрисата, те успели да се измъкнат. Малко по-късно се появил собственикът на колата – мъж с пернишки номера, който вместо да се извини, започнал да се държи изключително грубо.

„Попитах го дали според него е нормално да спира така, а той ми отвърна с тон, все едно аз съм му виновна. Говореше ми на „ти“, беше арогантен и нагъл“, разказва Драгулева.

Когато Сара започнала да снима автомобила му с телефона си, за да документира нарушението, агресорът се приближил заплашително и „наврял телефона си в лицата ни“, както описва тя. На направения запис ясно се чува как мъжът нарича Папи Ханс „този психопат“.

„Не остана нищо друго, освен да си тръгнем. Но дори тогава той спря до нас и подхвърли: ‘Това е, защото не можеш да караш!’“, споделя възмутено Сара.

Докато разказваше за ситуацията младата актриса се разчувства и сподели на феновете си: „Много съм ядосана! Губя надежда, че можем да бъдем по-внимателни и по-добри един към друг.“

В социалните мрежи реакциите не закъсняха – феновете на Папи Ханс заляха коментарите с подкрепа за Сара и възмущение от „пернишката наглост“, както я нарекоха мнозина. Други път я нарекоха твърде драматична и да си запази сълзите за Натфиз.

Клипът бързо събра десетки коментари и стотици харесвания, а реакциите продължават да са разнопосочни.

@saradraguleva #АзСамоЗаМалко ♬ original sound - saradraguleva


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баш Батка

    6 5 Отговор
    От посещението ми в София брояще се на пръсти съм предупреден ако видя Люлинска или Пернишка регистрация да гледам на другата страна.

    Коментиран от #8

    13:01 30.10.2025

  • 2 Някой

    9 0 Отговор
    Когато няма държава и полиция хулиганите си правят каквото искат. Ако имаше полиция, нямаше да е така. Например отидете на Цариградско шосе на Плиска и на Окръжна болница, масово се спира на спирката на самия булевард, а това е забранено. Но от години никой полицай не си върши работата.

    13:04 30.10.2025

  • 3 Трол

    2 3 Отговор
    Вестник ли да им чете?

    13:09 30.10.2025

  • 4 Сталин

    3 2 Отговор
    Наглите талмудисти е трябвало да ги ошамарят

    13:12 30.10.2025

  • 5 Българин

    5 3 Отговор
    Аз на такива като ме блокират им чупя чистачките и им надрасквам колата с ключ да си знаят 😏

    13:17 30.10.2025

  • 6 До автора

    1 0 Отговор
    Ех този Перник..в конкретния случай го направихте квартал на Русе. Автора на статията не си е направил труда даже да погледне видеото

    13:27 30.10.2025

  • 7 Мдаа

    1 1 Отговор
    Мъж никога не трябва да вижда сълзи в женските очи освен ако са от радост!

    13:48 30.10.2025

  • 8 Мастъра

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Баш Батка":

    Я обясни по-подробно за Люлинската регистрация!

    13:51 30.10.2025