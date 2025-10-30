Агресивен шофьор се нахвърли на Папи Ханс и гаджето му (ВИДЕО)

Абсурден екшън се разигра в центъра на София, където актрисата и модел Сара Драгулева – половинката на поп звездата Папи Ханс, попадна в неприятен инцидент с агресивен шофьор от Перник.

Със сълзи в очите и видимо афектирана красивата блондинка разказа за шокиращия случай, случил се пред дома им в луксозна кооперация в столицата. „Нахалник ни налетя на бой. А беше виновен той, защото издра джантата на нашата кола!“, споделя Сара, която добави и че ситуацията много я е ядосала.

Всичко започнало, когато двойката се опитвала да излезе от гаража си, но изходът бил блокиран от чужда кола. След „15 000 маневри и една съсипана джанта“, по думите на актрисата, те успели да се измъкнат. Малко по-късно се появил собственикът на колата – мъж с пернишки номера, който вместо да се извини, започнал да се държи изключително грубо.

„Попитах го дали според него е нормално да спира така, а той ми отвърна с тон, все едно аз съм му виновна. Говореше ми на „ти“, беше арогантен и нагъл“, разказва Драгулева.

Когато Сара започнала да снима автомобила му с телефона си, за да документира нарушението, агресорът се приближил заплашително и „наврял телефона си в лицата ни“, както описва тя. На направения запис ясно се чува как мъжът нарича Папи Ханс „този психопат“.

„Не остана нищо друго, освен да си тръгнем. Но дори тогава той спря до нас и подхвърли: ‘Това е, защото не можеш да караш!’“, споделя възмутено Сара.

Докато разказваше за ситуацията младата актриса се разчувства и сподели на феновете си: „Много съм ядосана! Губя надежда, че можем да бъдем по-внимателни и по-добри един към друг.“

В социалните мрежи реакциите не закъсняха – феновете на Папи Ханс заляха коментарите с подкрепа за Сара и възмущение от „пернишката наглост“, както я нарекоха мнозина. Други път я нарекоха твърде драматична и да си запази сълзите за Натфиз.

Клипът бързо събра десетки коментари и стотици харесвания, а реакциите продължават да са разнопосочни.