„Умирам да живея“: Папи Ханс изважда втория коз от „Слънцето“ (ВИДЕО)

Папи Ханс представя новия си сингъл „Умирам да живея“ - парче, което само часове след появата си в социалните мрежи набра впечатляваща скорост и вече се очертава като следващия голям хит на изпълнителя.
Това е вторият сингъл от предстоящия албум „Слънцето“ - проектът, за който Папи обещава, че „ще събуди дори мъртвите, за да танцуват“.
След серията балади, „Умирам да живея“ отбелязва завръщането му към по-жизнерадостното звучене. Парчето е подправено с леко ретро, почти съветски привкус - едно намигване към времената, в които музиката не само се слушаше, а се усещаше по тялото.
Още в първите секунди на видеото зрителите виждат картата „Глупакът“ от Таро, която е символ на ново начало, скок в неизвестното и чисто любопитство към живота. Това е логично продължение на „Невинна“, където се появи „Кулата“. Все повече фенове предполагат, че всяка песен в „Слънцето“ ще бъде обвързана с отделна карта, и че албумът постепенно разгръща собствен мистичен език.
Междувременно големият концерт на Папи Ханс на 30 май в Арена 8888 продължава да се движи към разпродаване месеци преди датата - ясен знак, че новата ера на артиста намира публика, която расте заедно с него и очаква всяка следваща стъпка.
Премиерата на “Умирам да живея” е днес в YouTube канала на Папи Ханс, както и в българския телевизионен и радио ефир. Песента ще бъде достъпна във всички стрийминг платформи от следващите дни.
Продуктът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз – Следващо ПоколениеЕС, BG-RRP-11.020
Схема за безвъзмездна помощ в две сесии „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ и промотирането им на европейските и международни пазари за изкуства“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
А в България няма детска болница.
14:47 15.12.2025
3 Сила
15:13 15.12.2025
4 Това момче някой много го е излъгал
Коментиран от #5, #6
15:35 15.12.2025
6 Сила
До коментар #4 от "Това момче някой много го е излъгал":Ама много , много го е е..б ..ал някой !!! Много пъти ...и продължава явно да го такова !!!
15:41 15.12.2025
7 Тома
15:44 15.12.2025