Новини
Любопитно »
Папи Ханс с голяма новина – нов албум и концерт в Arena 8888 Sofia

Папи Ханс с голяма новина – нов албум и концерт в Arena 8888 Sofia

1 Октомври, 2025 07:16 471 0

  • папи ханс-
  • нов албум-
  • концерт-
  • arena 8888 sofia

Артистът направи триумфално обявяване по време на концерта си в Античния театър

Папи Ханс с голяма новина – нов албум и концерт в Arena 8888 Sofia - 1
Снимка: Virginia Records
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В събота се проведе концертът на Папи в Античния театър в Пловдив, който се разпродаде месеци преди датата и беше последният посветен на албума му „Цветовете на Тъгата“ от така нареченото „Бяло турне“ – поредица концерти с дрескод – бяло.

Два часа Папи се раздава в типичния негов стил – „един човек – една сцена“ и в идеално планирана пауза обяви, че считано от този момент, официално се продават билети за концерта му на 30 май 2026 в най-голямата зала в страната – Arena 8888 Sofia.

Освен големия концерт, Папи обяви и скорошното излизане на чисто нов албум, който ще отвори нова страница в живота му. Драматургията на обявяването беше брилянтна - в момента, в който Папи сподели новината за новия албум, от гърба на сцената се спусна огромен червен плащ със златно слънце в средата – визуалният код на новата му колекция от песни, която ще е озаглавена „Слънцето“. В този момент всички посетители на концерта в Амфитеатъра в Пловдив осъзнаха, че печатите, сложени на ръцете им при влизане, са били всъщност със знака на албума – слънце.

Публиката избухна в аплодисменти, а Папи ѝ подари и първо изпълнение на пилотния сингъл от албума – „Невинна“, която вече циркулира в ТикТок.

„Подобно обявяване на албум досега не е имало.“, коментират фенове. Но Папи Ханс е доказал, че е майстор на изненадите и знае как да създава вълнение.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ