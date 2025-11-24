Папи Ханс подари новата си песен за домашното насилие на Деси Слава (ВИДЕО)

Поп певецът Папи Ханс подари най-новата си песен на колежката си от поп фолка Деси Слава. Тя се нарича „Татко, влюбих се в мъжкар“ и е посветена на кампанията срещу домашното насилие.

„Колкото и да се старая да избягвам всякакви риалити формати, дори аз не успях да се опазя от информацията, че тези дни масово от предаванията се изгонват участници заради упражнено насилие.

Ако приемем, че съвременните риалити формати са малка симулация на нашата държава – не мога да не се притесня от факта, че поведението на сериозен процент от мъжете в тях крещи „ДОМАШЕН НАСИЛНИК“. Това крещи поведението им.

Те не биха се изказали така за себе си. Те крещят: „Аз съм алфа мъжкар“. И понеже темата за домашното насилие не бива да е актуална само когато някой пострада или почине, тази година написах песен по въпроса. От гледната точка на баща (какъвто не съм), който слуша историята на дъщеря си за... перфектния мъж, когото е срещнала“, пише в представянето си на песента изпълнителят в социалните мрежи.

Константин Трендафилов, както е истинското име на поета, станал певец, обяснява, че парчето е щяло да бъде част от новия му албум, но все пак решил да я дари на друг в името на каузата - и то на гласовита жена, която познава лично последиците от домашното насилие.

„Махнах гласа си от нея, за да бъде изпята от някого, който познава една от формите на домашното насилие от първа ръка - Деси Слава. Защо го направих? Защото за жалост нямам силата да спра връзки с насилие. Нямам и начин да разубедя мъже да използват агресия в дома си. Но мога да напомня на млади момичета, които още не са попаднали в капана на насилниците, да внимават. Всеки иска лошо момче… докато не попадне наистина на такова. Всеки иска "мъжкар". Но мъжкарите са мъже, които спазват правилата, действат според морални принципи и държат на думата си. И никога, абсолютно никога, не се наричат сами „мъжкари“, обяснява още Папи Ханс.

Песента възпява няколко "червени флага" - признаци на модерните насилници, които са обвити в уж добри намерения или изкривена представа за любов. Ето кои са те:

Червен флаг: Да се държи добре с теб, но не и с другите

Червен флаг: Да не уважава границите ти

Червен флаг: Да определя дължината и честотата на социалните ти контакти

Червен флаг: Да е патологично ревнив

Червен флаг: Да те държи финансово зависима от него

Червен флаг: Да проявява физическа агресия

Червен флаг: Да се ядосва лесно и да ти вменява вина

Червен флаг: Да ограничава контакта ти с близките ти

Проектът е осъществен под егидата на Fashion Days. Те създават т. нар. The Red Flag Collection, която тази година е посветена на „мъжкарството“. "По-точно – на онзи остарял и токсичен негов образ, който замъглява границата между „мъжко“ и вредно. И оставя най-уязвимите сред нас беззащитни.", уточняват от бранда.