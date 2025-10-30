Братът на криптокралицата Ружа Игнатова става водещ

Константин Игнатов – братът на прочутата изчезнала Криптокралица Ружа Игнатова, ще бъде водещ на деветото издание на престижните Vip Awards 2025.
Игнатов ще си партнира на сцената с чаровната Ива Атанасова, която е и основател и продуцент на събитието. „Ще се раздадат статуетки на едни от най-интересните и успешни хора в страната“, обещава Атанасова, пише Марица.
Бляскавото събитие ще се проведе на 1 декември от 19:30 ч., а дрескодът е строго черно и златно – класика в елита. Очаква се вечерта да събере на едно място бизнесмени, инфлуенсъри, артисти и любимци на публиката.
Любопитна подробност е, че преди точно 11 години самата Ружа Игнатова е била сред наградените – тогава тя получава титлата „Бизнес дама на годината“.
Дали Константин ще използва подиума, за да отправи послание към изчезналата си сестра, или ще се фокусира изцяло върху блясъка на вечерта – предстои да видим.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
13:33 30.10.2025
2 Интерпол
Коментиран от #4
13:36 30.10.2025
3 Ха ха ха
Коментиран от #5
13:41 30.10.2025
4 604
До коментар #2 от "Интерпол":Не всички съ гламъви кът тепб!
13:42 30.10.2025
5 Крипто
До коментар #3 от "Ха ха ха":Крипто
13:42 30.10.2025
6 Мдаа
13:45 30.10.2025
7 Аааа
13:48 30.10.2025
8 ха, ха
13:55 30.10.2025
9 пишат наизуст
13:55 30.10.2025