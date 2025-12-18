Геро маха излишната кожа след отслабването с нова операция

Актьорът и телевизионен водещ Герасим Георгиев – Геро претърпя значителна физическа промяна през последните месеци, след като свали повече от половината си телесна маса в резултат на бариатрична операция, както сподели самият той след трансформацията. След това забавният водещ променил изцяло хранителния си режим и сега вече живее доста по-здравословно отпреди, а мнозина го поздравяват за волята и решителността.

Обикновено при подобна рязка загуба на килограми често се появява излишна кожа, особено в областта на корема, която организмът не може да компенсира самостоятелно. В подобни случаи стандартна практика е обсъждането на коригиращи хирургични интервенции, сред които абдоминопластика – процедура, прилагана както по естетични, така и по функционални причини.

Точно затова се шушука сред близките на Гери, според които актьорът е решил да направи и следващата стъпка - да се отърве от излишната и висяща кожа и да се чувства още по-добре в новото си тяло. По данни от държавни лечебни заведения цената на абдоминопластика обикновено започва от около 5000 лева, като варира според конкретния медицински случай.

Той не е говорил открито по темата, но феновете му смятат, че макар промяната да е шокираща първоначално, здравето остава приоритет и се радват, че любимецът им от екрана и театралната сцена се е погрижил за себе си.