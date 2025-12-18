Геро маха излишната кожа след отслабването с нова операция

Актьорът и телевизионен водещ Герасим Георгиев – Геро претърпя значителна физическа промяна през последните месеци, след като свали повече от половината си телесна маса в резултат на бариатрична операция, както сподели самият той след трансформацията. След това забавният водещ променил изцяло хранителния си режим и сега вече живее доста по-здравословно отпреди, а мнозина го поздравяват за волята и решителността.
Обикновено при подобна рязка загуба на килограми често се появява излишна кожа, особено в областта на корема, която организмът не може да компенсира самостоятелно. В подобни случаи стандартна практика е обсъждането на коригиращи хирургични интервенции, сред които абдоминопластика – процедура, прилагана както по естетични, така и по функционални причини.
Точно затова се шушука сред близките на Гери, според които актьорът е решил да направи и следващата стъпка - да се отърве от излишната и висяща кожа и да се чувства още по-добре в новото си тяло. По данни от държавни лечебни заведения цената на абдоминопластика обикновено започва от около 5000 лева, като варира според конкретния медицински случай.
Той не е говорил открито по темата, но феновете му смятат, че макар промяната да е шокираща първоначално, здравето остава приоритет и се радват, че любимецът им от екрана и театралната сцена се е погрижил за себе си.
1 Гладомор
12:33 18.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ура,,Ура
12:33 18.12.2025
4 ложа цирк 777
12:38 18.12.2025
5 Соваж бейби
12:40 18.12.2025
6 Хасковски каунь
12:40 18.12.2025
7 Кожа тук , кожа там.
12:43 18.12.2025
8 Усмивка
12:45 18.12.2025
9 От Варна
Коментиран от #11
12:52 18.12.2025
10 ИВАН
12:59 18.12.2025
11 Соваж бейби
До коментар #9 от "От Варна":По страшното е какво купуваме от магазина гмо ,антибиотиците в месото ,дори и рибата скоро гледах и тя е опасна заради мръсотията която поглъща пл.отпадъци ,разлят петрол.Едно време нямаше такова затлъстяване.
13:00 18.12.2025
12 Винкело
13:04 18.12.2025
13 ТЪПИцер
13:06 18.12.2025
14 Венцеслав Стефанов Сикаджията
13:06 18.12.2025
15 Благой от СОФстрой
13:07 18.12.2025
16 ех, да можеше
13:17 18.12.2025
17 Дреме ми
13:34 18.12.2025
18 Софиянец
13:41 18.12.2025
19 хахаххах
13:42 18.12.2025
20 Наркомани
13:46 18.12.2025
21 градинар
13:51 18.12.2025