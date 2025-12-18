Новини
Любопитно »
Геро маха излишната кожа след отслабването с нова операция

Геро маха излишната кожа след отслабването с нова операция

18 Декември, 2025 12:31 1 326 21

  • геро-
  • герасим георгиев-геро-
  • актьор-
  • водещ-
  • абдоминопластика-
  • висяща кожа-
  • отслабване

Актьорът прави още една крачка към здравото и стегнато тяло

Геро маха излишната кожа след отслабването с нова операция - 1
Кадър: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Актьорът и телевизионен водещ Герасим Георгиев – Геро претърпя значителна физическа промяна през последните месеци, след като свали повече от половината си телесна маса в резултат на бариатрична операция, както сподели самият той след трансформацията. След това забавният водещ променил изцяло хранителния си режим и сега вече живее доста по-здравословно отпреди, а мнозина го поздравяват за волята и решителността.

Обикновено при подобна рязка загуба на килограми често се появява излишна кожа, особено в областта на корема, която организмът не може да компенсира самостоятелно. В подобни случаи стандартна практика е обсъждането на коригиращи хирургични интервенции, сред които абдоминопластика – процедура, прилагана както по естетични, така и по функционални причини.

Точно затова се шушука сред близките на Гери, според които актьорът е решил да направи и следващата стъпка - да се отърве от излишната и висяща кожа и да се чувства още по-добре в новото си тяло. По данни от държавни лечебни заведения цената на абдоминопластика обикновено започва от около 5000 лева, като варира според конкретния медицински случай.

Той не е говорил открито по темата, но феновете му смятат, че макар промяната да е шокираща първоначално, здравето остава приоритет и се радват, че любимецът им от екрана и театралната сцена се е погрижил за себе си.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гладомор

    10 3 Отговор
    Направи се на нищо тоа

    12:33 18.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ура,,Ура

    8 1 Отговор
    А за всички кожи ли става въпрос?

    12:33 18.12.2025

  • 4 ложа цирк 777

    4 2 Отговор
    млад старец

    12:38 18.12.2025

  • 5 Соваж бейби

    5 1 Отговор
    Пожелавам му успешна операция .Такива операции не са за мода и стегнато тяло,просто излишната кожа пречи гледала съм в американско предаване страданието и комплекса на такива хора.След загуба на килограми парчета месо виси страхотия .

    12:40 18.12.2025

  • 6 Хасковски каунь

    5 0 Отговор
    Дреми ми на х ....

    12:40 18.12.2025

  • 7 Кожа тук , кожа там.

    5 1 Отговор
    Свиня майка след пункция.

    12:43 18.12.2025

  • 8 Усмивка

    4 2 Отговор
    Това отслабване, дето прилича на спукана топка е някаква болест според мен.

    12:45 18.12.2025

  • 9 От Варна

    9 1 Отговор
    Дано да е благоприятно за здравето?! Но Геро и Драго Чая не са приятна гледка за окото. Лично мен ме хваща страх от тази болезнена слабост. Третият от компанията е Дони. Грозна работа!

    Коментиран от #11

    12:52 18.12.2025

  • 10 ИВАН

    4 0 Отговор
    На тоя, не само кожата, ами целия е излишен.

    12:59 18.12.2025

  • 11 Соваж бейби

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "От Варна":

    По страшното е какво купуваме от магазина гмо ,антибиотиците в месото ,дори и рибата скоро гледах и тя е опасна заради мръсотията която поглъща пл.отпадъци ,разлят петрол.Едно време нямаше такова затлъстяване.

    13:00 18.12.2025

  • 12 Винкело

    1 0 Отговор
    От здравна позиция - правилно отслабване. Но като актьор загуби също толкова от очарованието си - половината.

    13:04 18.12.2025

  • 13 ТЪПИцер

    0 0 Отговор
    Дали ша има кожа за тапицирането на един Ролс-Ройс?

    13:06 18.12.2025

  • 14 Венцеслав Стефанов Сикаджията

    0 0 Отговор
    Да си извади и излишния мозък, че нерябатещятя му част е в повече.

    13:06 18.12.2025

  • 15 Благой от СОФстрой

    0 0 Отговор
    3иганин си остава 3иган и след всяка пласти операция!

    13:07 18.12.2025

  • 16 ех, да можеше

    0 0 Отговор
    Най-напред Гоя да нарисува Геро маха, а след това от кожата да направят тъпан, с който да се явим на Евровизия. Сензационно!

    13:17 18.12.2025

  • 17 Дреме ми

    4 0 Отговор
    За тоя палячо и некадърник поне беше забавен ,като дебел изгуби си персонажа….комплексар

    13:34 18.12.2025

  • 18 Софиянец

    2 0 Отговор
    Преди беше горе долу симпатичен, сега прилича на злобен плъх :D

    13:41 18.12.2025

  • 19 хахаххах

    1 0 Отговор
    демек се е обрязал ли?

    13:42 18.12.2025

  • 20 Наркомани

    0 0 Отговор
    Ти ако ставаше така с магическа пръчка ,цял живот плюска сланина 120+кг прасе дебело ,няма разходка,няма един ден в планината ,прилича на торба,а сега е и по антипатичен даже

    13:46 18.12.2025

  • 21 градинар

    0 0 Отговор
    яж кожа на скара,да не ти пука

    13:51 18.12.2025