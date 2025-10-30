Новини
Любопитно »
Ким Кардашиян не вярва в кацането на Луната през 1969 г.: Фалшиво е! (ВИДЕО)

Ким Кардашиян не вярва в кацането на Луната през 1969 г.: Фалшиво е! (ВИДЕО)

30 Октомври, 2025 14:31 809 22

  • ким кардашиян-
  • кацане на луната-
  • фалшиво-
  • риалити-
  • конспирация-
  • теория на конспирацията-
  • конспиративна теория

Според нея кадрите от първото кацане на Луната са фалшиви

Ким Кардашиян не вярва в кацането на Луната през 1969 г.: Фалшиво е! (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ким Кардашиян шашна феновете си с интересно признание. Риалити звездата е убедена, че първото кацане на Луната през 1969 г. е било инсценирано. Изявлението ѝ бе показано в нов епизод от риалити сериала The Kardashians по платформата Hulu.

В разговора, заснет между дублите на снимачната площадка на новия ѝ проект All’s Fair, Кардашиян обсъжда темата със своята партньорка в сериала, актрисата Сара Полсън. „Ще ти изпратя милион статии с интервюта на Бъз Олдрин и… другия,“ казва Кардашиян, визирайки Олдрин и покойния Нийл Армстронг, първите двама астронавти, стъпили на Луната през мисията „Аполо 11“.

„Една жена го пита: ‘Кой беше най-страшният момент?’ А той казва: ‘Нямаше страшен момент, защото не се случи. Можеше да е страшно, но не беше, защото не се случи,’“ твърди Ким. Според нея възрастта на Олдрин – сега на 95 години – го кара „понякога да изрича истината без филтър“.

По-късно в епизода продуцент от екипа я пита дали наистина вярва, че астронавтите не са стъпили на Луната. „Не мисля, че сме го направили. Смятам, че беше фалшифицирано,“ заявява Ким Кардашиян. Тя допълва, че е гледала „няколко видеоклипа“, в които Олдрин „сам признавал, че мисията не се е случила“.

Ким обосновава убежденията си с няколко от най-често срещаните аргументи сред привържениците на конспирацията: „На Луната няма гравитация – защо тогава знамето се вее? Обувките, които показват в музея, имат различен отпечатък от този на снимките. И защо на кадрите няма звезди?“

На въпрос как реагира на обвиненията, че е податлива на конспиративни теории, Кардашиян отговаря: „Ще ме наричат луда, каквото и да казвам. Но нека хората сами проверят – просто влезте в TikTok.“

Сара Полсън, с която Кардашиян споделя екран, отвръща с усмивка, че ще направи „дълбоко проучване“ на темата, признавайки, че Ким „постоянно ѝ праща конспирации“.

Бъз Олдрин, който днес е на 95 години, никога не е оспорвал автентичността на мисията „Аполо 11“ и от десетилетия защитава нейната историческа значимост. През 2002 г. астронавтът стана известен с това, че удари човек, нарекъл го „страхливец и измамник“ и настоявал да се закълне върху Библията, че е стъпил на Луната. Тогава Олдрин беше на 72 години, а полицията не повдигна обвинения.

В публични изяви Бъз Олдрин нееднократно е говорил за предизвикателствата и научната строгост на мисията, както и за психологическото ѝ въздействие върху екипажа.

Изказванията на Ким Кардашиян предизвикаха смесени реакции онлайн, като потребители и научни коментатори припомниха, че множеството независими доказателства – от лунните проби до лазерните отражатели, поставени от астронавтите – безспорно потвърждават историческото кацане на „Аполо 11“ на 20 юли 1969 г.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 аве

    12 3 Отговор
    Факт е че сега в 21 век американците не могат да кацнат на Луната, колкото и да им се иска, даже сериозна миногомилиардна програма още от първия мандат на Тръмпа имат и не могат и това си е!! Какво по-голямо доказателство от това, технологии от 1969 срещу 2025 г😉 Права е Кардашянката да не вярва😅

    Коментиран от #7

    14:38 30.10.2025

  • 2 Шперца

    11 2 Отговор
    Права е

    14:38 30.10.2025

  • 3 ИМПЕРИАЛИСТ

    9 0 Отговор
    Програмата АПОЛО доведе, като страничен ефект, до напредък в много области, което не можеше да стане с холивудска имитация.
    Като за начало ще започна с Мрежовия план-график, ако разбирате от тази материя. Тази методика за планиране на дейности е разработена именно за да се организира много-обхватната програма Аполо.
    За ваше сведение, един от конструкторите на лунния модул е БЪЛГАРИН,- карловецът Иван /Джон/ Ночев, но за този факт комунистическата пропаганда мълчеше……… Негово ЛИЧНО изобретение са ВЗРИВЯВЯЩИТЕ СЕ АНКЕРНИ БОЛТОВЕ при излитането на модула от Луната. Тези анкери свързват модула с опорите му, които остават на Луната……
    Шведската фирма за фотоапарати Hasselblad печели търга за фотоапарат за мисията Аполо и създава Lunar Module Pilot Camera...За програмата Аполо е създадена гигантската ракета Saturn V... Такива примери има много....... По програмата „Аполо“ са изведени общо 16 (шестнадесет)! космически кораба.....
    Полетите до Луната бяха спрени, защото беше и все още е икономически неизгодно да се влагат милиарди, а резултатите да са главно журналистически репортажи......

    14:39 30.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 3 Отговор
    Ами НЕ Е САМО ТЯ❗
    Целият свят не вярва,
    ОСВЕН НЯКОЛКО ЗАБЛУДЕНИ ПО ПЕЙКИ‼️

    Коментиран от #18

    14:40 30.10.2025

  • 5 Умирам от смях

    4 4 Отговор
    повече ме интересува дали гърдите на тая ромка са фалшиви

    14:41 30.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хаха хаха ха

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "аве":

    САЩ в 20-ти век можаха да кацнат на Луната, а в 21-ви век не могат. Русия и в 31-ви век няма да може да кацне на луната. Луната ще я има, но Русия вече ще я няма!

    14:43 30.10.2025

  • 8 ИСТИНАТА

    5 3 Отговор
    Ким Кардашян е фалшива. Сутрин без грим е плашило!

    14:46 30.10.2025

  • 9 интересно

    6 2 Отговор
    В коя ли цица е изникнала тази мъдра мисъл?!

    14:46 30.10.2025

  • 10 6135

    6 2 Отговор
    Милата... има ум колкото винена мушица.
    Верно, обема на гърдите и мозъка са обратно пропорционални.

    14:55 30.10.2025

  • 11 Хахаха

    8 3 Отговор
    Никой не го интересува една кифла в какво вярва

    14:55 30.10.2025

  • 12 Сандо

    3 4 Отговор
    гледайте филма ""Полета на Кеприкорн 1""................там е истината. :.....

    Коментиран от #14

    14:55 30.10.2025

  • 13 ay ква кuфла съм

    6 2 Отговор
    Освен тфа Земята е плоска. А един самолет се удари в Купола и изчезна.

    14:57 30.10.2025

  • 14 нали

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сандо":

    Официален СССР а сега и официална РФ си мълчат по въпроса, но диванните професори ще ни осветлят!

    Коментиран от #19

    14:58 30.10.2025

  • 15 Кики

    3 2 Отговор
    Тази коя е?

    14:59 30.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 зимбабуе

    4 1 Отговор
    Е, от Тик-Ток трудно нещо друго да "научиш".

    15:05 30.10.2025

  • 18 Нещо ми се губи!

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    С какво е известна тая кифла-мозъчен гигант? Тя ма е по тъпа и от ПКП

    Коментиран от #20

    15:21 30.10.2025

  • 19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "нали":

    Вече имаш интернет- ползвай го❗
    Ама не само за игри и снимки😉
    Ако умееш да четеш с разбиране-
    ще научиш доста истини за 11 септември
    и потъването на "Курск"❗
    А и не само за тях😉

    15:22 30.10.2025

  • 20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Нещо ми се губи!":

    А щом не можеш сам да разбереш коя е,
    явно и ти си на нивото на ПКП❗

    15:24 30.10.2025

  • 21 космос

    1 0 Отговор
    Възможно е да са кацали и да са видяли нещо, дето не е за казване. А публикуваното видео да е заснето при тренировки на Земята.

    15:29 30.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.