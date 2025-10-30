Ким Кардашиян не вярва в кацането на Луната през 1969 г.: Фалшиво е! (ВИДЕО)

Ким Кардашиян шашна феновете си с интересно признание. Риалити звездата е убедена, че първото кацане на Луната през 1969 г. е било инсценирано. Изявлението ѝ бе показано в нов епизод от риалити сериала The Kardashians по платформата Hulu.
В разговора, заснет между дублите на снимачната площадка на новия ѝ проект All’s Fair, Кардашиян обсъжда темата със своята партньорка в сериала, актрисата Сара Полсън. „Ще ти изпратя милион статии с интервюта на Бъз Олдрин и… другия,“ казва Кардашиян, визирайки Олдрин и покойния Нийл Армстронг, първите двама астронавти, стъпили на Луната през мисията „Аполо 11“.
„Една жена го пита: ‘Кой беше най-страшният момент?’ А той казва: ‘Нямаше страшен момент, защото не се случи. Можеше да е страшно, но не беше, защото не се случи,’“ твърди Ким. Според нея възрастта на Олдрин – сега на 95 години – го кара „понякога да изрича истината без филтър“.
По-късно в епизода продуцент от екипа я пита дали наистина вярва, че астронавтите не са стъпили на Луната. „Не мисля, че сме го направили. Смятам, че беше фалшифицирано,“ заявява Ким Кардашиян. Тя допълва, че е гледала „няколко видеоклипа“, в които Олдрин „сам признавал, че мисията не се е случила“.
Ким обосновава убежденията си с няколко от най-често срещаните аргументи сред привържениците на конспирацията: „На Луната няма гравитация – защо тогава знамето се вее? Обувките, които показват в музея, имат различен отпечатък от този на снимките. И защо на кадрите няма звезди?“
На въпрос как реагира на обвиненията, че е податлива на конспиративни теории, Кардашиян отговаря: „Ще ме наричат луда, каквото и да казвам. Но нека хората сами проверят – просто влезте в TikTok.“
Сара Полсън, с която Кардашиян споделя екран, отвръща с усмивка, че ще направи „дълбоко проучване“ на темата, признавайки, че Ким „постоянно ѝ праща конспирации“.
Бъз Олдрин, който днес е на 95 години, никога не е оспорвал автентичността на мисията „Аполо 11“ и от десетилетия защитава нейната историческа значимост. През 2002 г. астронавтът стана известен с това, че удари човек, нарекъл го „страхливец и измамник“ и настоявал да се закълне върху Библията, че е стъпил на Луната. Тогава Олдрин беше на 72 години, а полицията не повдигна обвинения.
В публични изяви Бъз Олдрин нееднократно е говорил за предизвикателствата и научната строгост на мисията, както и за психологическото ѝ въздействие върху екипажа.
Изказванията на Ким Кардашиян предизвикаха смесени реакции онлайн, като потребители и научни коментатори припомниха, че множеството независими доказателства – от лунните проби до лазерните отражатели, поставени от астронавтите – безспорно потвърждават историческото кацане на „Аполо 11“ на 20 юли 1969 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 аве
Коментиран от #7
14:38 30.10.2025
2 Шперца
14:38 30.10.2025
3 ИМПЕРИАЛИСТ
Като за начало ще започна с Мрежовия план-график, ако разбирате от тази материя. Тази методика за планиране на дейности е разработена именно за да се организира много-обхватната програма Аполо.
За ваше сведение, един от конструкторите на лунния модул е БЪЛГАРИН,- карловецът Иван /Джон/ Ночев, но за този факт комунистическата пропаганда мълчеше……… Негово ЛИЧНО изобретение са ВЗРИВЯВЯЩИТЕ СЕ АНКЕРНИ БОЛТОВЕ при излитането на модула от Луната. Тези анкери свързват модула с опорите му, които остават на Луната……
Шведската фирма за фотоапарати Hasselblad печели търга за фотоапарат за мисията Аполо и създава Lunar Module Pilot Camera...За програмата Аполо е създадена гигантската ракета Saturn V... Такива примери има много....... По програмата „Аполо“ са изведени общо 16 (шестнадесет)! космически кораба.....
Полетите до Луната бяха спрени, защото беше и все още е икономически неизгодно да се влагат милиарди, а резултатите да са главно журналистически репортажи......
14:39 30.10.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Целият свят не вярва,
ОСВЕН НЯКОЛКО ЗАБЛУДЕНИ ПО ПЕЙКИ‼️
Коментиран от #18
14:40 30.10.2025
5 Умирам от смях
14:41 30.10.2025
7 Хаха хаха ха
До коментар #1 от "аве":САЩ в 20-ти век можаха да кацнат на Луната, а в 21-ви век не могат. Русия и в 31-ви век няма да може да кацне на луната. Луната ще я има, но Русия вече ще я няма!
14:43 30.10.2025
8 ИСТИНАТА
14:46 30.10.2025
9 интересно
14:46 30.10.2025
10 6135
Верно, обема на гърдите и мозъка са обратно пропорционални.
14:55 30.10.2025
11 Хахаха
14:55 30.10.2025
12 Сандо
Коментиран от #14
14:55 30.10.2025
13 ay ква кuфла съм
14:57 30.10.2025
14 нали
До коментар #12 от "Сандо":Официален СССР а сега и официална РФ си мълчат по въпроса, но диванните професори ще ни осветлят!
Коментиран от #19
14:58 30.10.2025
15 Кики
14:59 30.10.2025
17 зимбабуе
15:05 30.10.2025
18 Нещо ми се губи!
До коментар #4 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":С какво е известна тая кифла-мозъчен гигант? Тя ма е по тъпа и от ПКП
Коментиран от #20
15:21 30.10.2025
19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #14 от "нали":Вече имаш интернет- ползвай го❗
Ама не само за игри и снимки😉
Ако умееш да четеш с разбиране-
ще научиш доста истини за 11 септември
и потъването на "Курск"❗
А и не само за тях😉
15:22 30.10.2025
20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #18 от "Нещо ми се губи!":А щом не можеш сам да разбереш коя е,
явно и ти си на нивото на ПКП❗
15:24 30.10.2025
21 космос
15:29 30.10.2025
