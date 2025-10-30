Ким Кардашиян не вярва в кацането на Луната през 1969 г.: Фалшиво е! (ВИДЕО)

Ким Кардашиян шашна феновете си с интересно признание. Риалити звездата е убедена, че първото кацане на Луната през 1969 г. е било инсценирано. Изявлението ѝ бе показано в нов епизод от риалити сериала The Kardashians по платформата Hulu.

В разговора, заснет между дублите на снимачната площадка на новия ѝ проект All’s Fair, Кардашиян обсъжда темата със своята партньорка в сериала, актрисата Сара Полсън. „Ще ти изпратя милион статии с интервюта на Бъз Олдрин и… другия,“ казва Кардашиян, визирайки Олдрин и покойния Нийл Армстронг, първите двама астронавти, стъпили на Луната през мисията „Аполо 11“.

„Една жена го пита: ‘Кой беше най-страшният момент?’ А той казва: ‘Нямаше страшен момент, защото не се случи. Можеше да е страшно, но не беше, защото не се случи,’“ твърди Ким. Според нея възрастта на Олдрин – сега на 95 години – го кара „понякога да изрича истината без филтър“.

По-късно в епизода продуцент от екипа я пита дали наистина вярва, че астронавтите не са стъпили на Луната. „Не мисля, че сме го направили. Смятам, че беше фалшифицирано,“ заявява Ким Кардашиян. Тя допълва, че е гледала „няколко видеоклипа“, в които Олдрин „сам признавал, че мисията не се е случила“.

Ким обосновава убежденията си с няколко от най-често срещаните аргументи сред привържениците на конспирацията: „На Луната няма гравитация – защо тогава знамето се вее? Обувките, които показват в музея, имат различен отпечатък от този на снимките. И защо на кадрите няма звезди?“

На въпрос как реагира на обвиненията, че е податлива на конспиративни теории, Кардашиян отговаря: „Ще ме наричат луда, каквото и да казвам. Но нека хората сами проверят – просто влезте в TikTok.“

Сара Полсън, с която Кардашиян споделя екран, отвръща с усмивка, че ще направи „дълбоко проучване“ на темата, признавайки, че Ким „постоянно ѝ праща конспирации“.

Бъз Олдрин, който днес е на 95 години, никога не е оспорвал автентичността на мисията „Аполо 11“ и от десетилетия защитава нейната историческа значимост. През 2002 г. астронавтът стана известен с това, че удари човек, нарекъл го „страхливец и измамник“ и настоявал да се закълне върху Библията, че е стъпил на Луната. Тогава Олдрин беше на 72 години, а полицията не повдигна обвинения.

В публични изяви Бъз Олдрин нееднократно е говорил за предизвикателствата и научната строгост на мисията, както и за психологическото ѝ въздействие върху екипажа.

Изказванията на Ким Кардашиян предизвикаха смесени реакции онлайн, като потребители и научни коментатори припомниха, че множеството независими доказателства – от лунните проби до лазерните отражатели, поставени от астронавтите – безспорно потвърждават историческото кацане на „Аполо 11“ на 20 юли 1969 г.