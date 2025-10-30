Младата певица Габриела Конева пусна първи сингъл (ВИДЕО)

В град Своге се откроява една млада певица, която със своето присъствие и талант вече успява да привлече внимание — това е Габриела Конева. Родена и израснала в Своге, тя започва да показва музикален интерес още в ранна възраст. Наскоро в YouTube бе публикувано нейно ново видео към песен, което отбелязва нов етап в нейната музикална кариера, пише balkanec.bg.
Габриела започва музикалния си път на 6 годишна възраст в местната вокална школа. На 12 годишна възраст започва да се занимава с народно пеене, на 15 с класическо и малко по- късно тя се гмурка в рок, поп и джаз изкуството. Заминава за Виена където се обучава три месеца за преподавател и изпълнител в University of Music and Performing Arts. Учи поп и джаз пеене в НМА “проф. Панчо Владигеров”.
Вижте видео към сингъла "Ще те забравя":
