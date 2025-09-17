Новини
Любопитно »
„На любов прилича“ – голямото завръщане на Антибиотика (ВИДЕО)

17 Септември, 2025 14:11 471 6

  • антибиотика-
  • завръщане-
  • нов сингъл-
  • нова песен

Новият сингъл „На любов прилича“ съчетава всичко, което феновете обичат в женската група

„На любов прилича“ – голямото завръщане на Антибиотика (ВИДЕО) - 1
Снимка: Virginia Records
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

След 14-годишна пауза, Антибиотика отново се качват на сцената! Една от най-обичаните български групи от 2000-те, покорила публиката с хитове като „Какво е времето вътре в мен“ и „Няма как“, прави своето дългоочаквано завръщане с нов сингъл. Ани, Силвия и Савина – гласове, с които продължаваме да пеем и днес, връщат магията на златните години на българската поп музика, но в съвременен прочит.

Новият сингъл „На любов прилича“ съчетава всичко, което феновете обичат в Антибиотика – характерните им тембри и емоционално присъствие с модерна продукция и актуално поп звучене. Автори на музиката са Момчил Колев и Калоян Колев, текстът е на Силвия Симеонова, а аранжиментът е дело на Ангел Проданов – ACHO и DJ Pancho. Песента дебютира и с официално видео в YouTube канала на Антибиотика.

„На любов прилича“ излиза днес, 17 септември в българския радио и телевизионен ефир, както и във всички стрийминг платформи и YouTube.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 То е ясно

    3 0 Отговор
    И трите наведнъж.

    14:16 17.09.2025

  • 2 мечо

    2 1 Отговор
    като гледам снимката на ургия прелича

    14:16 17.09.2025

  • 3 Стораро

    2 0 Отговор
    Мяу, Мяу, Мяууууууу! Ееееее, не се научихте да пеете и това си е!

    14:18 17.09.2025

  • 4 И тези

    4 0 Отговор
    Изгладняха

    14:19 17.09.2025

  • 5 Aлфа Bълкът

    1 0 Отговор
    Само червенокосата може да пее горе-долу, но нищо особено.
    Да направят още 14г пауза най-добре ще е.

    14:23 17.09.2025

  • 6 провинциалист

    0 0 Отговор
    олд скуиръл момичета, биха казали по-романтичните

    14:25 17.09.2025