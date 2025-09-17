„На любов прилича“ – голямото завръщане на Антибиотика (ВИДЕО)

След 14-годишна пауза, Антибиотика отново се качват на сцената! Една от най-обичаните български групи от 2000-те, покорила публиката с хитове като „Какво е времето вътре в мен“ и „Няма как“, прави своето дългоочаквано завръщане с нов сингъл. Ани, Силвия и Савина – гласове, с които продължаваме да пеем и днес, връщат магията на златните години на българската поп музика, но в съвременен прочит.

Новият сингъл „На любов прилича“ съчетава всичко, което феновете обичат в Антибиотика – характерните им тембри и емоционално присъствие с модерна продукция и актуално поп звучене. Автори на музиката са Момчил Колев и Калоян Колев, текстът е на Силвия Симеонова, а аранжиментът е дело на Ангел Проданов – ACHO и DJ Pancho. Песента дебютира и с официално видео в YouTube канала на Антибиотика.

„На любов прилича“ излиза днес, 17 септември в българския радио и телевизионен ефир, както и във всички стрийминг платформи и YouTube.