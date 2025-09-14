Група "Антибиотика" с премиера на новия си сингъл „На любов прилича“

Савина, Ани и Силвия – най-красивата комбинация в българската поп сцена – се завръщат с новия си сингъл „На любов прилича“
Премиера: 17 септември 2025 г. | 10:00 ч.
След години, в които техните песни продължаваха да озвучават на нашите спомени, Антибиотика отново ще ви поднесе емоция, която кара сърцето да трепти и всичко да изглежда сякаш... на любов прилича.
Екипът зад песента:
- Музика: Момчил Колев и Калоян Колев
- Аранжимент: Ангел Проданов
- Текст: Силвия Симеонова
- Музикален продуцент: Момчил Колев, Калоян Колев, Ангел Проданов
- Продуцент: Ани Радкова
- Фотосесия: Димитър Яков
- Видео: Kino Film Company и Жоро Ставрев
- Грим: Ангел Петришки, Антоана Методиева
"Запазете датата – 17.09.2025 в 10:00 ч. – и бъдете първи, които ще чуят новото парче на Антибиотика!", призовават момичетата от групата.
1 Нафталин от гардероба
Като постне една лютеница или баница...
17:13 14.09.2025
2 бай Бай
Много елегантни и красиви дами.
Дано повече момичета вземат пример от тях вместо от отвратителните чалга пародии.
17:18 14.09.2025
3 Мераклия
17:23 14.09.2025