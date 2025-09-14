Новини
Група "Антибиотика" с премиера на новия си сингъл „На любов прилича“

14 Септември, 2025 17:10 410 3

След 14 години тишина

Група "Антибиотика" с премиера на новия си сингъл „На любов прилича“ - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Савина, Ани и Силвия – най-красивата комбинация в българската поп сцена – се завръщат с новия си сингъл „На любов прилича“

Премиера: 17 септември 2025 г. | 10:00 ч.

След години, в които техните песни продължаваха да озвучават на нашите спомени, Антибиотика отново ще ви поднесе емоция, която кара сърцето да трепти и всичко да изглежда сякаш... на любов прилича.

Екипът зад песента:

  • Музика: Момчил Колев и Калоян Колев
  • Аранжимент: Ангел Проданов
  • Текст: Силвия Симеонова
  • Музикален продуцент: Момчил Колев, Калоян Колев, Ангел Проданов
  • Продуцент: Ани Радкова
  • Фотосесия: Димитър Яков
  • Видео: Kino Film Company и Жоро Ставрев
  • Грим: Ангел Петришки, Антоана Методиева

"Запазете датата – 17.09.2025 в 10:00 ч. – и бъдете първи, които ще чуят новото парче на Антибиотика!", призовават момичетата от групата.


  • 1 Нафталин от гардероба

    1 3 Отговор
    Баба ми и а повече фвнове и лаклове във фвйса,
    Като постне една лютеница или баница...

    17:13 14.09.2025

  • 2 бай Бай

    3 0 Отговор
    Уау!
    Много елегантни и красиви дами.
    Дано повече момичета вземат пример от тях вместо от отвратителните чалга пародии.

    17:18 14.09.2025

  • 3 Мераклия

    1 0 Отговор
    И трите ли дядо попе?

    17:23 14.09.2025