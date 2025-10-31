Новини
Любопитно »
Махмурлията Колин Фарел вбесил на снимки Том Круз след 46 дубъла

Махмурлията Колин Фарел вбесил на снимки Том Круз след 46 дубъла

31 Октомври, 2025 12:16 620 0

  • колин фарел-
  • том круз-
  • дубъла-
  • махмурлия-
  • пиене

„Имах един от най-лошите дни, които съм прекарвал на снимачната площадка“, призна Фарел

Махмурлията Колин Фарел вбесил на снимки Том Круз след 46 дубъла - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актьорът Колин Фарел си спомни как е разгневил Том Круз заради пиенето си по време на снимките на сериала „Minority Report“, съобщава Metro.

Колин Фарел призна, че една сцена е изисквала 46 дубъла поради състоянието му, което очевидно раздразнило Том Круз.

„Имах един от най-лошите дни, които съм прекарвал на снимачната площадка“, каза Фарел.

Актьорът отбелязва, че дори след десетки опити, заснемането на сцената както трябва оставала предизвикателство.

В средата на октомври избухна новината, че Том Круз и Ана де Армас са се разделили след деветмесечна връзка, но актьорите ще продължат да работят заедно. Според запознати източници Ана де Армас вече е избрана за ролята в следващия филм на Том Круз.

Слуховете за аферата на Том Круз с актрисата се появиха за първи път през февруари. Двойката беше снимана на среща на Свети Валентин. В началото на май двойката беше снимана в Лондон.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ