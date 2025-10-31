Махмурлията Колин Фарел вбесил на снимки Том Круз след 46 дубъла

Актьорът Колин Фарел си спомни как е разгневил Том Круз заради пиенето си по време на снимките на сериала „Minority Report“, съобщава Metro.

Колин Фарел призна, че една сцена е изисквала 46 дубъла поради състоянието му, което очевидно раздразнило Том Круз.

„Имах един от най-лошите дни, които съм прекарвал на снимачната площадка“, каза Фарел.

Актьорът отбелязва, че дори след десетки опити, заснемането на сцената както трябва оставала предизвикателство.

