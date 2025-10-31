Новини
Преслава качи дъщеря си на сцената и пя с нея (ВИДЕО)

31 Октомври, 2025 16:58

Малката Паола направи певческия си дебют

Преслава качи дъщеря си на сцената и пя с нея (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преслава направи първия си дует с дъщеря си Паола. Двете изпълниха заедно хита „Улицата“, който е от най-популярните песни на звездата в последно време. „Пее хубаво като мама“, веднага я похвалиха свидетели на случващото се, цитирани от Телеграф. „Колко емоции е събрала в малкото си сърчице, пее пред голяма публика и лицето ѝ показва колко е щастлива и как сърчицето ѝ препуска от щастие“, възкликват други.

Малката Паола се качи на сцената и пригласяше на известната си майка. Преслава обясни: „Паола дойде лично да поздрави всички в Радомир! Беше много хубаво — благодарим ви за поканата! Никога няма да забравя как всички вие, които бяхте там, стоплихте с духа си дори най-студената дъждовна вечер“.

Въпреки дъжда и студа над радомирския площад Паола с много ентусиазъм се изяви като истинска звезда и се впусна да пее пред радостната публика. Затова получи и много аплодисменти.

Тази година Паола навърши 7 години и получи приказен рожден ден с мистични животни, играчките лабубу и под надслов, че животът е парти. А вече се изявява и на сцена заедно с Преслава.

Преди време Преслава призна, че като била бременна с Паола, мислела да се откаже от музикалната кариера. После обаче осъзнала, че двете неща могат да вървят ръка за ръка. Тя споделя как малката постоянно я пита и ѝ задава всякакви въпроси, защото е много любознателно дете.

Мъжът на Преслава и татко на Паола, Павел, е запален по активния начин на живот. Двамата с Преслава обичат лятно време да се изкачват по планините. Така през тази година стигнаха и до най-високия връх на Балканите, Мусала. Преди да се залюби с певицата, той имаше връзка със Златка Райкова.

Паола всъщност е кръстена на него – това е италианският вариант на името на таткото Павел. А самата Преслава от години вече официално е с това си име, след като смени и документите си. Преди Преслава бе само творческият ѝ псевдоним, а за роднините си беше Петя. Но със смяната избяга от разминаването, защото не само феновете, но и приятели започнаха да ѝ викат Преслава, носи светската хроника.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    8 0 Отговор
    Учи я да свири на тромпет от сега.

    17:00 31.10.2025

  • 2 тома реални

    11 0 Отговор
    чалгарка и чалгарче!

    17:12 31.10.2025

  • 3 Бялджип

    10 0 Отговор
    Жалка работа! Подигравка и гавра с детето, което отсега възпитават да се изживява като безмозъчна кифла. Очевидно майката е с паразитни зъбни колелца в мозъка, сигурно и бащата е от същото тесто и същата закваска.

    17:26 31.10.2025

  • 4 Нека

    6 0 Отговор
    детето да се калява от сега в турбо-чалгата, какво лошо има. Мама ще я научи на занаят.

    17:30 31.10.2025