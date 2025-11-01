Виктория Капитонова напусна България и заживя на топло (СНИМКИ)

Инфлуенсърката Виктория Капитонова изненада последователите си с интересна новина в социалните мрежи. Рускинята обяви, че напуска България за зимата и заминава на топло място, понеже студеният сезон я стресира.

„Избрах себе си. И избрах да прекарам цялата тази зима на топло. Тези от вас, които ме следят отдавна, знаят колко страдам всяка зима в София... Тази година няма да купувам зимни гуми – не само защото струват 10 000 лв., а защото осъзнах, че няма смисъл да стоя там, където не се чувствам добре“, пише Виктория в Instagram.

Инфлуенсърката допълни, че ще работи дистанционно и няма да бъде сама в новото си приключение – с нея ще пътуват малкото ѝ куче и няколко близки приятели, които най-вероятно могат да си позволят скъпото удоволствие.

„Ще бъдем заедно, на топло. Ще ви показвам всичко. И вярвам, че това ще бъде едно от най-хубавите ми решения. Понякога да избереш себе си означава просто да си позволиш да ти е добре“, допълни тя.

Макар тя да не издава коя е топлата екзотична дестинация, според нейни близки това вероятно е Дубай или Бали, където Капитонова вече е отсядала и е запозната със средата.