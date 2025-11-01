Виктория Капитонова напусна България и заживя на топло (СНИМКИ)

Инфлуенсърката Виктория Капитонова изненада последователите си с интересна новина в социалните мрежи. Рускинята обяви, че напуска България за зимата и заминава на топло място, понеже студеният сезон я стресира.
„Избрах себе си. И избрах да прекарам цялата тази зима на топло. Тези от вас, които ме следят отдавна, знаят колко страдам всяка зима в София... Тази година няма да купувам зимни гуми – не само защото струват 10 000 лв., а защото осъзнах, че няма смисъл да стоя там, където не се чувствам добре“, пише Виктория в Instagram.
Инфлуенсърката допълни, че ще работи дистанционно и няма да бъде сама в новото си приключение – с нея ще пътуват малкото ѝ куче и няколко близки приятели, които най-вероятно могат да си позволят скъпото удоволствие.
„Ще бъдем заедно, на топло. Ще ви показвам всичко. И вярвам, че това ще бъде едно от най-хубавите ми решения. Понякога да избереш себе си означава просто да си позволиш да ти е добре“, допълни тя.
Макар тя да не издава коя е топлата екзотична дестинация, според нейни близки това вероятно е Дубай или Бали, където Капитонова вече е отсядала и е запозната със средата.
1 Боздуган
10:29 01.11.2025
2 Много моля
10:30 01.11.2025
3 Зимата
10:30 01.11.2025
4 На гурбет
Коментиран от #5
10:30 01.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 боц боц
10:35 01.11.2025
7 Светнете ме
Коментиран от #10
10:35 01.11.2025
8 Новичок
Коментиран от #15
10:38 01.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Новичок
До коментар #7 от "Светнете ме":Колега на Битака в жк.Орландовци всичко има.
10:39 01.11.2025
11 Тая в ясна,
Коментиран от #14
10:45 01.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 таксиджия 🚖
10:54 01.11.2025
14 Гост
До коментар #11 от "Тая в ясна,":Офце, за да сформираш стадо, има винаги! Просто различни породи! Едни са подходящи за политика, други за изкуство, трети да следят ДУХАлните страсти на тази и подобните и!
10:55 01.11.2025
15 Дай
До коментар #8 от "Новичок":Боже!
10:56 01.11.2025
16 вехтия
10:57 01.11.2025
17 заминава на топло място
от при котето й
10:58 01.11.2025
18 име
11:14 01.11.2025
19 вуйчо
Коментиран от #22
11:15 01.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Зомб
11:44 01.11.2025
24 миче работливо а ти къде ще
отдъхни си от тез пълнежи
11:46 01.11.2025
25 Гещефтура
12:01 01.11.2025
26 Дика
12:03 01.11.2025