Новини
Виктория Капитонова напусна България и заживя на топло (СНИМКИ)

1 Ноември, 2025 10:26 1 576 26

  • виктория капитонова-
  • екзотична дестинация-
  • зима-
  • пътуване-
  • инфлуенсърка

Риалити героинята е отпътувала за екзотична дестинация, но не издава коя

Виктория Капитонова напусна България и заживя на топло (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Инфлуенсърката Виктория Капитонова изненада последователите си с интересна новина в социалните мрежи. Рускинята обяви, че напуска България за зимата и заминава на топло място, понеже студеният сезон я стресира.

„Избрах себе си. И избрах да прекарам цялата тази зима на топло. Тези от вас, които ме следят отдавна, знаят колко страдам всяка зима в София... Тази година няма да купувам зимни гуми – не само защото струват 10 000 лв., а защото осъзнах, че няма смисъл да стоя там, където не се чувствам добре“, пише Виктория в Instagram.

Инфлуенсърката допълни, че ще работи дистанционно и няма да бъде сама в новото си приключение – с нея ще пътуват малкото ѝ куче и няколко близки приятели, които най-вероятно могат да си позволят скъпото удоволствие.

„Ще бъдем заедно, на топло. Ще ви показвам всичко. И вярвам, че това ще бъде едно от най-хубавите ми решения. Понякога да избереш себе си означава просто да си позволиш да ти е добре“, допълни тя.

Макар тя да не издава коя е топлата екзотична дестинация, според нейни близки това вероятно е Дубай или Бали, където Капитонова вече е отсядала и е запозната със средата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боздуган

    15 1 Отговор
    Ма ма майко ма на дъното дупката.

    10:29 01.11.2025

  • 2 Много моля

    35 2 Отговор
    Не се връщай повече в БГ. Имаме си достатъчно утайка да покварява младите момичета.

    10:30 01.11.2025

  • 3 Зимата

    23 1 Отговор
    я била стресирала , моля ти се ?!

    10:30 01.11.2025

  • 4 На гурбет

    23 1 Отговор
    в Дубай .

    Коментиран от #5

    10:30 01.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 боц боц

    14 1 Отговор
    Бизнеса се разраства.

    10:35 01.11.2025

  • 7 Светнете ме

    20 0 Отговор
    От къде да си купя евтини гуми за 10000 лв

    Коментиран от #10

    10:35 01.11.2025

  • 8 Новичок

    5 0 Отговор
    Тук Мара Атанасова пише следното " Маниак заплашва Виктория Капитонова с отвличане" а дали вече не са я отвлекли ???

    Коментиран от #15

    10:38 01.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Новичок

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "Светнете ме":

    Колега на Битака в жк.Орландовци всичко има.

    10:39 01.11.2025

  • 11 Тая в ясна,

    21 0 Отговор
    ама на мен, друго ми е чудно! Как може да има хора, които да я следят(последователи). Що за малоумник трябва да си, за да следиш някого, камо ли пък тая мома!!!

    Коментиран от #14

    10:45 01.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 таксиджия 🚖

    14 1 Отговор
    Грозния бобър и компания рушки професионалистки отиват във Дубай да работят професията, че тука балъците, които могат да си ги позволят им омръзнаха и са минали на някоя 20 годишна. Тия са вече 35+ разлшякани рушкини.

    10:54 01.11.2025

  • 14 Гост

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тая в ясна,":

    Офце, за да сформираш стадо, има винаги! Просто различни породи! Едни са подходящи за политика, други за изкуство, трети да следят ДУХАлните страсти на тази и подобните и!

    10:55 01.11.2025

  • 15 Дай

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Новичок":

    Боже!

    10:56 01.11.2025

  • 16 вехтия

    6 0 Отговор
    „Ще бъдем заедно, на топло. Ще ви показвам всичко.Поздрави от Сливенския пандиз

    10:57 01.11.2025

  • 17 заминава на топло място

    4 0 Отговор
    едва ли има по топло място
    от при котето й

    10:58 01.11.2025

  • 18 име

    8 0 Отговор
    Таа е яко амортизирана щом и се налага да дава по 10 хил лв на сезон за "гуми"!

    11:14 01.11.2025

  • 19 вуйчо

    5 0 Отговор
    Тази пък ако знае цялата азбука без да греши,ще е чудо.

    Коментиран от #22

    11:15 01.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Зомб

    3 0 Отговор
    Дано не се връща.

    11:44 01.11.2025

  • 24 миче работливо а ти къде ще

    2 0 Отговор
    зимуваш на топло кат мифлата?

    отдъхни си от тез пълнежи

    11:46 01.11.2025

  • 25 Гещефтура

    2 0 Отговор
    Коя е тази никаквица???

    12:01 01.11.2025

  • 26 Дика

    1 0 Отговор
    Вместо зимни гуми, летни презервативи.

    12:03 01.11.2025