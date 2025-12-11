Новини
Любопитно »
Чефо стана жертва на джебчии (ВИДЕО)

11 Декември, 2025 14:59 990 23

  • чефо-
  • обир-
  • кражба-
  • джебчии-
  • полша-
  • пътуване-
  • стефан попов

Личната му карта, както и тази на половинката му, са били в откраднатия портфейл

Чефо стана жертва на джебчии (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Откраднаха ми портфейла във влака между Краков и Варшава", оплака се звездният инфлуенсър и актьор Стефан Попов-Чефо пред Гала, докато гостуваха с гаджето му Ванеса в "На кафе".

Участникът в "Сървайвър", който откри новата си половинка Ванеса по време на последния сезон на "Диви и красиви", описа какво е имало в плячката на джебчиите.

"Олекнах с 300 лв. в полски злоти, за дебитни карти, клечка за зъби, ако ям пиле, и личната ми карта плюс тази на Ванеса", оплака се Чефо.

"Но благодарение на бързата реакция на посолството ни във Варшава и 100 евро, които още жаля, се прибрах с временен паспорт", призна риалити героят, който едва ли вече ще неглижира къде оставя ценните си вещи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    21 10 Отговор
    Във влака за Кардам ще му откраднат и девствеността.

    Коментиран от #4, #20

    15:01 11.12.2025

  • 2 Пиянка Залянка

    27 0 Отговор
    Момичето не заслужава това, което му се случва. Дано да се намери някой мъж да я утеши.

    15:01 11.12.2025

  • 3 Фифи сладката

    10 0 Отговор
    Знаем,знаем.

    15:02 11.12.2025

  • 4 Златан

    23 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Сериозно ли вярваш, че дупарата на този му е девствена

    15:02 11.12.2025

  • 5 Това

    10 0 Отговор
    е толкова мило, толкова сладко.

    15:03 11.12.2025

  • 6 заспал смешко

    10 0 Отговор
    клечка за зъби, ако ям пиле

    100 евро, които още жаля

    15:06 11.12.2025

  • 7 Уравнение с две неизвестни

    18 0 Отговор
    Нито джебчиите нито тоя Чефо са...известни за някой...

    15:06 11.12.2025

  • 8 Анти Чефо

    12 1 Отговор
    Дано да са били укробандити,за които Търговищкият нещастник дава всичко...

    15:10 11.12.2025

  • 9 Юуп

    10 1 Отговор
    Да ходи на Сибир с Тагаренко да им изправят наклона

    15:13 11.12.2025

  • 10 Механик

    10 1 Отговор
    Чафката къв го търси там? Не знае ли, че в Полша и Украйна се краде най-много?

    15:15 11.12.2025

  • 11 Ауш

    8 0 Отговор
    Чух, че в Аушвиц търсят на мангета като него.

    15:15 11.12.2025

  • 12 Беше

    6 0 Отговор
    Интересен преди 4-5 години , сега за нищо не става като цанов птката

    15:21 11.12.2025

  • 13 Чифу

    6 0 Отговор
    Надявам се добри хора да ми върнете 300те лева и клечката за зъби! Ако е след нова година може и в евро и клечка за зъби!

    15:22 11.12.2025

  • 14 Олеле

    9 0 Отговор
    Някакъв си чефо, му откраднали парите от хонорара за венцеславяне на Украйна.
    Дайте да ревем!

    15:23 11.12.2025

  • 15 Щефан

    6 0 Отговор
    Този го обра някой добър украинец! Сега Чефо си търси само парите, клечката за зъби я дарява!

    15:25 11.12.2025

  • 16 Джамбaза

    10 0 Отговор
    Един виц по темата.
    Папа Йоан Павел Втори посетил Германия.
    В програмата му имало и посещение на голям универсален магазин.
    На излизане управата на магазина дарила папата с мното подаръци.
    -За какво са тези подаръци? - попитал папата.
    -Да не съм милионен посетител? Или за пръв път толкова важен духовник влиза в магазина ви?
    -Не! - отговорили му.
    -Вие сте първия поляк, който излиза от магазина без да е откраднал нещо.

    15:26 11.12.2025

  • 17 БАЛЪЦИТЕ ЧЕТ НЯМАТ!

    3 0 Отговор
    Имам предвид тогозе “звезден Чефо” дето излязъл двадесетина пъти в странство и го олекотили с малко парички милия! На кого му пука за онези, които не знаят как да си пазят пари и документи, особено по време на път и то във влак!!!

    15:28 11.12.2025

  • 18 Доста

    6 0 Отговор
    Жалък индивид на хранилка

    15:32 11.12.2025

  • 19 Само припомням

    5 1 Отговор
    Преобърнатите полове на елита - "мъжленцата" с малки топчести главички и женска анатомия, "женищата" с огромни глави, зъби, челюсти, адамови ябълки, кости и прочие...

    15:37 11.12.2025

  • 20 Брачед

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Този отдавна е без целофан

    15:38 11.12.2025

  • 21 Дяд Пешо

    4 0 Отговор
    Га дойда , та изтърся с една лопата

    15:40 11.12.2025

  • 22 ...каква мисирка, е 6а ти цирка

    4 0 Отговор
    Топ новина...закривай.

    15:41 11.12.2025

  • 23 Дедо

    2 0 Отговор
    Откраднаха му девствената ципа

    15:53 11.12.2025