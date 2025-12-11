Чефо стана жертва на джебчии (ВИДЕО)

"Откраднаха ми портфейла във влака между Краков и Варшава", оплака се звездният инфлуенсър и актьор Стефан Попов-Чефо пред Гала, докато гостуваха с гаджето му Ванеса в "На кафе".
Участникът в "Сървайвър", който откри новата си половинка Ванеса по време на последния сезон на "Диви и красиви", описа какво е имало в плячката на джебчиите.
"Олекнах с 300 лв. в полски злоти, за дебитни карти, клечка за зъби, ако ям пиле, и личната ми карта плюс тази на Ванеса", оплака се Чефо.
"Но благодарение на бързата реакция на посолството ни във Варшава и 100 евро, които още жаля, се прибрах с временен паспорт", призна риалити героят, който едва ли вече ще неглижира къде оставя ценните си вещи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #4, #20
15:01 11.12.2025
2 Пиянка Залянка
15:01 11.12.2025
3 Фифи сладката
15:02 11.12.2025
4 Златан
До коментар #1 от "честен ционист":Сериозно ли вярваш, че дупарата на този му е девствена
15:02 11.12.2025
5 Това
15:03 11.12.2025
6 заспал смешко
100 евро, които още жаля
15:06 11.12.2025
7 Уравнение с две неизвестни
15:06 11.12.2025
8 Анти Чефо
15:10 11.12.2025
9 Юуп
15:13 11.12.2025
10 Механик
15:15 11.12.2025
11 Ауш
15:15 11.12.2025
12 Беше
15:21 11.12.2025
13 Чифу
15:22 11.12.2025
14 Олеле
Дайте да ревем!
15:23 11.12.2025
15 Щефан
15:25 11.12.2025
16 Джамбaза
Папа Йоан Павел Втори посетил Германия.
В програмата му имало и посещение на голям универсален магазин.
На излизане управата на магазина дарила папата с мното подаръци.
-За какво са тези подаръци? - попитал папата.
-Да не съм милионен посетител? Или за пръв път толкова важен духовник влиза в магазина ви?
-Не! - отговорили му.
-Вие сте първия поляк, който излиза от магазина без да е откраднал нещо.
15:26 11.12.2025
17 БАЛЪЦИТЕ ЧЕТ НЯМАТ!
15:28 11.12.2025
18 Доста
15:32 11.12.2025
19 Само припомням
15:37 11.12.2025
20 Брачед
До коментар #1 от "честен ционист":Този отдавна е без целофан
15:38 11.12.2025
21 Дяд Пешо
15:40 11.12.2025
22 ...каква мисирка, е 6а ти цирка
15:41 11.12.2025
23 Дедо
15:53 11.12.2025