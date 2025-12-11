Чефо стана жертва на джебчии (ВИДЕО)

"Откраднаха ми портфейла във влака между Краков и Варшава", оплака се звездният инфлуенсър и актьор Стефан Попов-Чефо пред Гала, докато гостуваха с гаджето му Ванеса в "На кафе".

Участникът в "Сървайвър", който откри новата си половинка Ванеса по време на последния сезон на "Диви и красиви", описа какво е имало в плячката на джебчиите.

"Олекнах с 300 лв. в полски злоти, за дебитни карти, клечка за зъби, ако ям пиле, и личната ми карта плюс тази на Ванеса", оплака се Чефо.

"Но благодарение на бързата реакция на посолството ни във Варшава и 100 евро, които още жаля, се прибрах с временен паспорт", призна риалити героят, който едва ли вече ще неглижира къде оставя ценните си вещи.