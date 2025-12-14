Скандална инфлуенсърка бе намерена мъртва до хотел в Тайланд (СНИМКИ)

Канадско-мексиканската инфлуенсърка "Мaриq Магдалeнa", известна в социалните мрежи с екстремните си козметични интервенции и с гръдни импланти размер 38J, е публикувала загадъчно послание онлайн малко преди тялото ѝ да бъде открито в Тайланд.

33-годишната интернет личност, чието истинско име е Денис Ивон Джарвис Гонгора, е загинала след падане от балкона на деветия етаж на висока жилищна сграда, съобщават местни медии в Пукет. Инцидентът е станал във вторник. Според информацията тя е била открита от служители на сградата на паркинга на Patong Tower малко след 13:30 ч., само часове след като се е настанила за една нощ.

В последната си публикация в Instagram Гонгора споделя финалната сцена от филма „Шоуто на Труман“, в която героят на Джим Кери произнася репликата: „В случай че не се видим – добър ден, добро утро и лека нощ.“ По същото време тя е променила потребителското име на друг свой профил на „MaryMagdaleneDied“. След откриването на тялото ѝ то е било транспортирано от болницата в Патонг до Vachira Phuket Hospital, където е назначена пълна аутопсия за установяване на точната причина за смъртта.

Новината предизвика реакции в социалните мрежи, включително изрази на съболезнование от публични фигури като рапърката Kreayshawn, участничката в „RuPaul’s Drag Race“ Plane Jane и инфлуенсърката Eden the Doll. Братът на Гонгора – Иван – също публикува послание, в което изрази съжаление, че не е имал повече време с нея, и я описа като изключително креативна и важна част от живота си.

Мария Магдалена имаше около половин милион последователи онлайн, където документираше поредицата си от пластични операции. Освен инфлуенсър, тя беше и художник, придобил култова популярност с психеделичните си картини, скулптури и автопортрети.

В интервюта Гонгора е разказвала за строго религиозното си детство, по време на което дори гледането на анимационни филми е било забранено. Тя споделя, че започва бунтарско поведение още на 12-годишна възраст, включително употреба на наркотици. По-късно работи като стриптийзьорка и ескорт, преди да монетизира популярността си чрез платформата OnlyFans, което ѝ позволява да се откаже от предишните си занимания.

Първата ѝ операция за уголемяване на бюста е извършена в Мексико, когато е на 21 години, от практикуващ зъболекар, което води до усложнения. С годините тя претърпява десетки интервенции, сред които лицеви и телесни липосукции, ринопластики, повдигане на вежди, трансфери на мазнини, операции на очите, силиконови инжекции в седалището и многократни корекции на бюста. През 2018 г. привлича широко внимание с рискована процедура за уголемяване на вагината с филъри, след която по-късно признава, че е била на ръба на смъртта и се е наложило кръвопреливане. Впоследствие тя преминава през коригираща операция.

Тъй като част от процедурите не са били легални, Гонгора често е пътувала между различни държави, включително Колумбия и Русия. Тя неведнъж е споделяла за тежки здравословни усложнения, включително спукване на гръден имплант, инфекции, невъзможност да затваря устата си след интервенции по устните, както и риск от загуба на зрението след опит за татуиране на очните ябълки. В последните години от живота си тя започва да покрива горната част на тялото си с черни татуировки.

Въпреки публичния си образ, в свои публикации Гонгора понякога признава, че изпитва съжаление и умора от непрекъснатия цикъл на коригиращи операции. В пост от 2023 г. тя описва пластичната хирургия като изтощителен процес, който отнема време, здраве, енергия и финансови ресурси, и признава, че се чувства „заклещена“ в поредица от интервенции, насочени към поправяне на предишни неуспешни процедури.