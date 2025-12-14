Новини
Любопитно »
Скандална инфлуенсърка бе намерена мъртва до хотел в Тайланд (СНИМКИ)

14 Декември, 2025 17:43

  • инфлуенсърка-
  • мария магдалена-
  • мъртва-
  • почина-
  • тайланд

Моделката, нарекла себе си Мария Магдалена, бе пристрастена към пластичните операции

Скандална инфлуенсърка бе намерена мъртва до хотел в Тайланд (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Канадско-мексиканската инфлуенсърка "Мaриq Магдалeнa", известна в социалните мрежи с екстремните си козметични интервенции и с гръдни импланти размер 38J, е публикувала загадъчно послание онлайн малко преди тялото ѝ да бъде открито в Тайланд.

33-годишната интернет личност, чието истинско име е Денис Ивон Джарвис Гонгора, е загинала след падане от балкона на деветия етаж на висока жилищна сграда, съобщават местни медии в Пукет. Инцидентът е станал във вторник. Според информацията тя е била открита от служители на сградата на паркинга на Patong Tower малко след 13:30 ч., само часове след като се е настанила за една нощ.

В последната си публикация в Instagram Гонгора споделя финалната сцена от филма „Шоуто на Труман“, в която героят на Джим Кери произнася репликата: „В случай че не се видим – добър ден, добро утро и лека нощ.“ По същото време тя е променила потребителското име на друг свой профил на „MaryMagdaleneDied“. След откриването на тялото ѝ то е било транспортирано от болницата в Патонг до Vachira Phuket Hospital, където е назначена пълна аутопсия за установяване на точната причина за смъртта.

Новината предизвика реакции в социалните мрежи, включително изрази на съболезнование от публични фигури като рапърката Kreayshawn, участничката в „RuPaul’s Drag Race“ Plane Jane и инфлуенсърката Eden the Doll. Братът на Гонгора – Иван – също публикува послание, в което изрази съжаление, че не е имал повече време с нея, и я описа като изключително креативна и важна част от живота си.

Мария Магдалена имаше около половин милион последователи онлайн, където документираше поредицата си от пластични операции. Освен инфлуенсър, тя беше и художник, придобил култова популярност с психеделичните си картини, скулптури и автопортрети.

В интервюта Гонгора е разказвала за строго религиозното си детство, по време на което дори гледането на анимационни филми е било забранено. Тя споделя, че започва бунтарско поведение още на 12-годишна възраст, включително употреба на наркотици. По-късно работи като стриптийзьорка и ескорт, преди да монетизира популярността си чрез платформата OnlyFans, което ѝ позволява да се откаже от предишните си занимания.

Първата ѝ операция за уголемяване на бюста е извършена в Мексико, когато е на 21 години, от практикуващ зъболекар, което води до усложнения. С годините тя претърпява десетки интервенции, сред които лицеви и телесни липосукции, ринопластики, повдигане на вежди, трансфери на мазнини, операции на очите, силиконови инжекции в седалището и многократни корекции на бюста. През 2018 г. привлича широко внимание с рискована процедура за уголемяване на вагината с филъри, след която по-късно признава, че е била на ръба на смъртта и се е наложило кръвопреливане. Впоследствие тя преминава през коригираща операция.

Тъй като част от процедурите не са били легални, Гонгора често е пътувала между различни държави, включително Колумбия и Русия. Тя неведнъж е споделяла за тежки здравословни усложнения, включително спукване на гръден имплант, инфекции, невъзможност да затваря устата си след интервенции по устните, както и риск от загуба на зрението след опит за татуиране на очните ябълки. В последните години от живота си тя започва да покрива горната част на тялото си с черни татуировки.

Въпреки публичния си образ, в свои публикации Гонгора понякога признава, че изпитва съжаление и умора от непрекъснатия цикъл на коригиращи операции. В пост от 2023 г. тя описва пластичната хирургия като изтощителен процес, който отнема време, здраве, енергия и финансови ресурси, и признава, че се чувства „заклещена“ в поредица от интервенции, насочени към поправяне на предишни неуспешни процедури.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Софиянец

    26 2 Отговор
    Добра новина! Такива западни чучала не ни трябват!

    Коментиран от #9

    17:46 14.12.2025

  • 2 ООрана държава

    19 0 Отговор
    Е то това са еърбеци, не е парашут, тая какво си е мислила

    17:48 14.12.2025

  • 3 Коиловци брадърс

    25 3 Отговор
    поколението зет в пълния си блясък и налягане

    17:48 14.12.2025

  • 4 Спецназ

    17 0 Отговор
    Не вдявам ЗАЩО си е правила процедурата

    "Разширяване на вагината".
    ЯВНО Е НОВА МОДА- да можеш да пляскаш с

    двете рЪце вътре аплодисменти, Баце!

    17:50 14.12.2025

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    14 0 Отговор
    Не вярвам да има опашка от натъжени на погребението ѝ...

    17:55 14.12.2025

  • 6 ?????

    8 0 Отговор
    Тва пък кво беше?

    18:07 14.12.2025

  • 7 Приземен

    5 0 Отговор
    Светът стана мало малце по-умен.

    18:09 14.12.2025

  • 8 Мдаааа

    11 0 Отговор
    Май балконът е натежал над перилата на балкона

    18:09 14.12.2025

  • 9 ТИГО

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Софиянец":

    И те така, не си им изтребвал ! Тая квато и да е била , има поне 10 мин слава а ти никога няма да имаш !

    18:20 14.12.2025

  • 10 Да,да

    4 0 Отговор
    Един изрод по-малко.

    18:25 14.12.2025

  • 11 След

    3 0 Отговор
    падането от деветия етаж долу на асфалта всичко е било в силикон, и ботокс. Как са я разпознали?

    18:25 14.12.2025

  • 12 Напомнящ

    5 1 Отговор
    Един изрод по-малко на тази грешна Земя!!!

    18:26 14.12.2025

  • 13 Биско Чекмеджето

    1 0 Отговор
    Направила нещо добро най - накрая.

    18:32 14.12.2025

  • 14 Опааа

    2 0 Отговор
    Ужас! Абсолютен изрод!

    18:33 14.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 тихчо

    1 0 Отговор
    що ровите в архивите си
    и претопляте стари манджи отпреди 3 дни
    и за тоз пълнеж ви кихат наново хонорарчета

    18:40 14.12.2025

  • 18 Моделката, нарекла себе си Мария Магдале

    1 0 Отговор
    или
    моделчето наречено тиххчо

    18:42 14.12.2025