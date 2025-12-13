Даниел Бачорски изригна срещу обвиненията, че си мълчи за пари (ВИДЕО)

Известният бизнесмен и Предател от шоуто "Traitors" Даниел Бачорски пусна сензационно видео в профила си в Инстаграм, след като през последните дни към него залетяха сериозни обвинения, че е получил пари, за да си мълчи относно антиправителствените протести в страната.

Слухът гръмна, след като инфлуенсърката Виктория Капитонова обяви на аудиторията си, че известни нейни колеги са получили солидни суми, за да не публикуват абсолютно нищо относно масовите демонстрации в цялата страна, след които правителството на Росен Желязков подаде оставката си.

Мнозина съзряха, че именно Бачорски е един от тези инфлуенсъри, понеже в нощта на протестите, когато мнозина български знаменитости пускаха снимки и видеа от тях, той реши да публикува реклама на бизнес, свързан с Делян Пеевски. Към него във видеото участва и Димитър Рачков.

„Няма да бъда свързан с политика и хазарт – НИКОГА!“, заяви категорично самият Даниел във връзка с нападките към него.

В емоционалното си изявление Бачорски призна, че през годините е получавал шокиращо примамливи предложения – и от политически среди, и от хазартния бизнес, при това за огромни суми. Но той отказвал всяко едно.

„Никога не съм се мълчал“, казва той. „Винаги съм отстоявал това, което мисля. И продължавам.“, допълва категорично Бачорски във видеото, като разкри, че именно трудът и принципите му го водят – работи денонощно и не желае името му да бъде замърсявано от среди, които според него нямат място в живота му.

С още по-остър тон той допълни: „Няма да видите хазарт или политика нито в профила ми, нито в живота ми. Това са теми, които не докосвам.“

„Патриотизъм е да работя тук, да правя бизнес тук и да гледам трите си деца тук – в България. Не да бягам навън.“, казва още бизнесменът допълвайки, че вярва в модерна, силна и свободна България и че ежедневно се бори за бъдещето на страната по своя начин.

В края на видеото той призова българите: „Борете се за България. Искам децата ми – и техните деца – да живеят тук. Бъдете здрави и Бог да ви пази.“

Макар посланието му да бе доста емоционално, мнозина обаче не му повярваха. А и как след убедителното му представяне като Предател в "Игра на предатели", където последните му думи бяха: "Аз не съм предател, аз съм Предателят".

"За обществото изглежда, че ако не подкрепиш протеста, си против него. А това значи само едно", "Всичко е точно, следваш Борисов в инстаграм и рекламираш Техномаркет на Пеевски, но с политика да не те занимаваме!", "Винаги с мнение, винаги с позиция с по 100 сторита с разтягане на локуми, но когато наистина трябва да покажете позиция и да подкрепите народа, за който уж много милеете - тишина... ", гласят само част от коментарите на интернет потребителите към видеото на Бачорски.