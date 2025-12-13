Даниел Бачорски изригна срещу обвиненията, че си мълчи за пари (ВИДЕО)

Известният бизнесмен и Предател от шоуто "Traitors" Даниел Бачорски пусна сензационно видео в профила си в Инстаграм, след като през последните дни към него залетяха сериозни обвинения, че е получил пари, за да си мълчи относно антиправителствените протести в страната.
Слухът гръмна, след като инфлуенсърката Виктория Капитонова обяви на аудиторията си, че известни нейни колеги са получили солидни суми, за да не публикуват абсолютно нищо относно масовите демонстрации в цялата страна, след които правителството на Росен Желязков подаде оставката си.
Мнозина съзряха, че именно Бачорски е един от тези инфлуенсъри, понеже в нощта на протестите, когато мнозина български знаменитости пускаха снимки и видеа от тях, той реши да публикува реклама на бизнес, свързан с Делян Пеевски. Към него във видеото участва и Димитър Рачков.
„Няма да бъда свързан с политика и хазарт – НИКОГА!“, заяви категорично самият Даниел във връзка с нападките към него.
В емоционалното си изявление Бачорски призна, че през годините е получавал шокиращо примамливи предложения – и от политически среди, и от хазартния бизнес, при това за огромни суми. Но той отказвал всяко едно.
„Никога не съм се мълчал“, казва той. „Винаги съм отстоявал това, което мисля. И продължавам.“, допълва категорично Бачорски във видеото, като разкри, че именно трудът и принципите му го водят – работи денонощно и не желае името му да бъде замърсявано от среди, които според него нямат място в живота му.
С още по-остър тон той допълни: „Няма да видите хазарт или политика нито в профила ми, нито в живота ми. Това са теми, които не докосвам.“
„Патриотизъм е да работя тук, да правя бизнес тук и да гледам трите си деца тук – в България. Не да бягам навън.“, казва още бизнесменът допълвайки, че вярва в модерна, силна и свободна България и че ежедневно се бори за бъдещето на страната по своя начин.
В края на видеото той призова българите: „Борете се за България. Искам децата ми – и техните деца – да живеят тук. Бъдете здрави и Бог да ви пази.“
Макар посланието му да бе доста емоционално, мнозина обаче не му повярваха. А и как след убедителното му представяне като Предател в "Игра на предатели", където последните му думи бяха: "Аз не съм предател, аз съм Предателят".
"За обществото изглежда, че ако не подкрепиш протеста, си против него. А това значи само едно", "Всичко е точно, следваш Борисов в инстаграм и рекламираш Техномаркет на Пеевски, но с политика да не те занимаваме!", "Винаги с мнение, винаги с позиция с по 100 сторита с разтягане на локуми, но когато наистина трябва да покажете позиция и да подкрепите народа, за който уж много милеете - тишина... ", гласят само част от коментарите на интернет потребителите към видеото на Бачорски.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цъцъ
13:36 13.12.2025
2 Ивелин Михайлов
13:41 13.12.2025
3 Исторически парк
13:41 13.12.2025
4 Икономист
13:42 13.12.2025
5 Последния Софиянец
13:50 13.12.2025
6 Ддд
Това ли са "демократите" от площадите, обикновени терористи и диктатори!
14:00 13.12.2025
7 Не ме кефи
14:02 13.12.2025
8 Бат Жоро
14:02 13.12.2025
9 Смешко
14:05 13.12.2025
10 Дика
14:09 13.12.2025
11 този е
14:09 13.12.2025
12 гражданин
14:11 13.12.2025
13 А сега е домъкнал
14:13 13.12.2025
14 Този е типичният
14:31 13.12.2025
15 маке
14:39 13.12.2025
16 Гост
14:40 13.12.2025
17 ......па
14:48 13.12.2025