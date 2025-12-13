Новини
Даниел Бачорски изригна срещу обвиненията, че си мълчи за пари (ВИДЕО)

13 Декември, 2025 13:26 1 331 17

  • даниел бачорски-
  • виктория капитонова-
  • инфлуенсър-
  • политика-
  • протест-
  • обвинения

Бизнесменът заяви, че за хазарт и политика никога няма да обели и думи

Даниел Бачорски изригна срещу обвиненията, че си мълчи за пари (ВИДЕО) - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Известният бизнесмен и Предател от шоуто "Traitors" Даниел Бачорски пусна сензационно видео в профила си в Инстаграм, след като през последните дни към него залетяха сериозни обвинения, че е получил пари, за да си мълчи относно антиправителствените протести в страната.

Слухът гръмна, след като инфлуенсърката Виктория Капитонова обяви на аудиторията си, че известни нейни колеги са получили солидни суми, за да не публикуват абсолютно нищо относно масовите демонстрации в цялата страна, след които правителството на Росен Желязков подаде оставката си.

Мнозина съзряха, че именно Бачорски е един от тези инфлуенсъри, понеже в нощта на протестите, когато мнозина български знаменитости пускаха снимки и видеа от тях, той реши да публикува реклама на бизнес, свързан с Делян Пеевски. Към него във видеото участва и Димитър Рачков.

„Няма да бъда свързан с политика и хазарт – НИКОГА!“, заяви категорично самият Даниел във връзка с нападките към него.

В емоционалното си изявление Бачорски призна, че през годините е получавал шокиращо примамливи предложения – и от политически среди, и от хазартния бизнес, при това за огромни суми. Но той отказвал всяко едно.

„Никога не съм се мълчал“, казва той. „Винаги съм отстоявал това, което мисля. И продължавам.“, допълва категорично Бачорски във видеото, като разкри, че именно трудът и принципите му го водят – работи денонощно и не желае името му да бъде замърсявано от среди, които според него нямат място в живота му.

С още по-остър тон той допълни: „Няма да видите хазарт или политика нито в профила ми, нито в живота ми. Това са теми, които не докосвам.“

„Патриотизъм е да работя тук, да правя бизнес тук и да гледам трите си деца тук – в България. Не да бягам навън.“, казва още бизнесменът допълвайки, че вярва в модерна, силна и свободна България и че ежедневно се бори за бъдещето на страната по своя начин.

В края на видеото той призова българите: „Борете се за България. Искам децата ми – и техните деца – да живеят тук. Бъдете здрави и Бог да ви пази.“

Макар посланието му да бе доста емоционално, мнозина обаче не му повярваха. А и как след убедителното му представяне като Предател в "Игра на предатели", където последните му думи бяха: "Аз не съм предател, аз съм Предателят".

"За обществото изглежда, че ако не подкрепиш протеста, си против него. А това значи само едно", "Всичко е точно, следваш Борисов в инстаграм и рекламираш Техномаркет на Пеевски, но с политика да не те занимаваме!", "Винаги с мнение, винаги с позиция с по 100 сторита с разтягане на локуми, но когато наистина трябва да покажете позиция и да подкрепите народа, за който уж много милеете - тишина... ", гласят само част от коментарите на интернет потребителите към видеото на Бачорски.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Цъцъ

    15 1 Отговор
    Дреме ми за Палячорски🤮

    13:36 13.12.2025

  • 2 Ивелин Михайлов

    13 2 Отговор
    ЦЕЛИЯТ БЪЛГАРСКИ "ХАЙЛАЙФ" Е СЪСТАВЕН ОТ ГЕРБАДЖИИ!

    13:41 13.12.2025

  • 3 Исторически парк

    10 2 Отговор
    Че то всички знаят, че рачковпръдлето е член на герб 💩

    13:41 13.12.2025

  • 4 Икономист

    13 2 Отговор
    В България, ако не си гербаджия, не можеш да имаш среден или едър бизнес.

    13:42 13.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    10 3 Отговор
    Той е обикновен боклуджия.Получава работа от мафията

    13:50 13.12.2025

  • 6 Ддд

    4 0 Отговор
    Егати ТОТАЛИТАРНАТА статия. Или си с нас, или ти пращаме отряда за изпълнение на смътни присъди ,на народната власт.
    Това ли са "демократите" от площадите, обикновени терористи и диктатори!

    14:00 13.12.2025

  • 7 Не ме кефи

    12 0 Отговор
    Лукавия селянин е бизнесмен заради определени хора а се прави на ударен.

    14:02 13.12.2025

  • 8 Бат Жоро

    2 0 Отговор
    Бачорски е роден актьор,

    14:02 13.12.2025

  • 9 Смешко

    11 1 Отговор
    Ужасно мазна муцуна, която никога няма да говори по болни теми, за да не загуби пари. Смешник.

    14:05 13.12.2025

  • 10 Дика

    10 1 Отговор
    Измислен герой и тоя шушляк. Работел по 24 часа, къде? В Инстаграм и разни риалити ли?

    14:09 13.12.2025

  • 11 този е

    6 1 Отговор
    доста противна личност. Имал съм нещастието да "работя" с него на няколко столични мола и бизнес сгради. Има си парички обаче и се прави на важен.

    14:09 13.12.2025

  • 12 гражданин

    8 0 Отговор
    много ясно че ще мълчи, те Черепа разтуриха за един месец, дето беше богаташ и тарикат номер едно през целия преход, на този, ако се обади, ще го разтурят за два часа, и ромките, които идват от селата, за да му изкарват парите в почистващата фирма, ще се разбягат при други работодатели

    14:11 13.12.2025

  • 13 А сега е домъкнал

    4 1 Отговор
    филипинци ,травстити , тибетци .. не знам кой го бута ,но нищо не става от тази компания.

    14:13 13.12.2025

  • 14 Този е типичният

    6 0 Отговор
    Селски хитрец прави се на луд,елементарно поведение но кьорави вече няма!!!

    14:31 13.12.2025

  • 15 маке

    2 1 Отговор
    Тоя па кой го брой за жив...

    14:39 13.12.2025

  • 16 Гост

    3 1 Отговор
    Момчето не съм го виждал, ама рекламата на бизнеса му е адски масирана и ми се струва, че изведнъж се появи. И в тоя ред на мисли, няма как да не е свързан политически и то със статуквото, ми се струва, колкото и да отрича.

    14:40 13.12.2025

  • 17 ......па

    2 0 Отговор
    Простачорски мълчи и за тайнствената блондинка с която отскача до хотел в полите на Витоша защото алчната Атанаска всичко ще му вземе.Много противна фамилия чалгаропитеци.

    14:48 13.12.2025