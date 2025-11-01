Измаменият Денмаро и Грозденка се обединиха срещу Биляниш

Певецът Денмаро и инфлуенсърката Грозденка изненадващо се съюзиха срещу свои общ противник – Биляниш.
Както е известно, Биляниш беше враг номер едно на Грозденка в „Къщата на инфлуенсърите“, а Денмаро наскоро се оплака, че певицата го е измамила около техен съвместен проект и не е спазила обещанията си.
Сега двамата явно са решили да обединят усилия. Те публикуваха общо видео на стори, в което пеят заедно – клип, който предизвика бурни реакции в мрежата.
Фенове коментират, че ако Денмаро и Грозденка наистина направят обща песен, тя със сигурност ще се превърне в хит и ще разбуни духовете още повече.
чичково червенотиквениче
Нито едно българско...
Родителите им знаят ли с какво се занимават?
14:29 01.11.2025
