Измаменият Денмаро и Грозденка се обединиха срещу Биляниш

Измаменият Денмаро и Грозденка се обединиха срещу Биляниш

1 Ноември, 2025 14:06 1 074 17

Певицата си създаде врагове в светските среди през последните месеци

Певецът Денмаро и инфлуенсърката Грозденка изненадващо се съюзиха срещу свои общ противник – Биляниш.

Както е известно, Биляниш беше враг номер едно на Грозденка в „Къщата на инфлуенсърите“, а Денмаро наскоро се оплака, че певицата го е измамила около техен съвместен проект и не е спазила обещанията си.

Сега двамата явно са решили да обединят усилия. Те публикуваха общо видео на стори, в което пеят заедно – клип, който предизвика бурни реакции в мрежата.

Фенове коментират, че ако Денмаро и Грозденка наистина направят обща песен, тя със сигурност ще се превърне в хит и ще разбуни духовете още повече.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Опааа

    20 0 Отговор
    😆 Команчите! Ужас! Закривай!

    14:10 01.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 не съм в час

    18 0 Отговор
    Тука някакви драми от маалата ли се развиват?! Няма ли по-инглтересни и стойностни неща за Марчето?!

    14:12 01.11.2025

  • 5 абе,

    16 0 Отговор
    Новинките от маалата да си стоят там.

    14:12 01.11.2025

  • 6 Хахо

    10 0 Отговор
    Такива спорове да си ги решават в мешарето

    14:23 01.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 чичково червенотиквениче

    6 0 Отговор
    Чий са тези деца?
    Нито едно българско...
    Родителите им знаят ли с какво се занимават?

    14:29 01.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Надявам се тия две о-трепки да не са българи или греша?

    14:32 01.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 буа

    3 0 Отговор
    Сиганин с изкубани веждички и татуирана сиганка, мани беги, дъно🤮

    14:50 01.11.2025

  • 15 Римски

    0 0 Отговор
    Мелодрами! Разтърсиха ме , бравос!Това е новина!

    14:56 01.11.2025

  • 16 Дудов

    0 0 Отговор
    Братя Мангадарян.Айде стига ни занимавахте с индианци

    15:11 01.11.2025

  • 17 Е тя

    0 0 Отговор
    Таз Грозденка по-ошарена от Меси !

    15:17 01.11.2025