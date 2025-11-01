Новини
Любопитно »
Златна тоалетна се предлага на търг с начална цена от 10 милиона долара (ВИДЕО)

Златна тоалетна се предлага на търг с начална цена от 10 милиона долара (ВИДЕО)

1 Ноември, 2025 15:21 790 17

  • златна тоалетна-
  • злато-
  • тоалетна-
  • търг-
  • маурицио кателан

Тоалетната, придоби световна слава, след като идентична на нея бе открадната през 2019 г.

Златна тоалетна се предлага на търг с начална цена от 10 милиона долара (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Тоалетна от масивно злато ще бъде предложена на търг от международната аукционна къща „Сотбис“. Тя е дело на италианския художник авангардист Маурицио Кателан, който я е нарекъл „Америка”, информира БТА.

Тоалетната е напълно функционална и идентична с тази, която придоби световна слава, когато беше открадната при дързък обир от двореца „Бленъм" в Англия през 2019 г.

Търгът ще се проведе на 18 ноември в Ню Йорк, а обявената начална цена е толкова колкото струват 101,2 килограма злато, колкото е използвано за направата ѝ. В момента това са около 10 милиона щатски долара.

Дейвид Галперин, ръководител на отдела за съвременно изкуство в “Сотбис“ в Ню Йорк, заяви, цитиран от АП, че Кателан е „най-добрият провокатор в света на изкуството“. Неговата творба „Комик“ – банан, залепен с тиксо на стена, беше продадена на търг в Ню Йорк миналата година за 6,2 милиона долара.

Художникът е заявил, че сега тоалетната осмива прекомерното богатство. „Каквото и да ядете, обяд за 200 долара или хот-дог за 2 долара, резултатите са едни и същи, що се отнася до тоалетната“, каза той веднъж. Две версии на „Америка“ бяха създадени през 2016 г. Тази, която сега ще бъде предложена на търг, е собственост на неназован колекционер от 2017 г. Другата версия беше изложена в баня в музея „Гугенхайм“ в Ню Йорк през 2016 г. Повече от 100 000 посетители се редяха на опашка, за да – казано деликатно – взаимодействат с творбата.

От „Гугенхайм“ предложиха творбата на президента на САЩ Доналд Тръмп по време на първия му мандат, след като той поискал да вземе назаем картина на Ван Гог оттам. През 2019 г. тоалетната на Каталан беше изложена в двореца „Бленъм" , английското провинциално имение, родно място на Уинстън Чърчил. Там тя беше открадната от хора, които нахлуха в сградата, изтръгнаха я от водопровода и избягаха. Тоалетната досега не е била открита и разследващите смятат, че вероятно е била нарязана и претопена.

Галперин не желае да спекулира за колко може да се продаде „Америка“. Той отбелязва, че залепеният с тиксо банан на Кателан е поставил въпроси за това „как човек придава стойност на нещо, което по същество няма стойност освен авторството и концептуалната си идея“. „Америка“ в много отношения е пълната противоположност на това. „Това е перфектен контраст, тъй като тази творба има собствена стойност по начин, по който повечето произведения на изкуството нямат“, каза той. „Въпросът за съотношението на стойността между суровините и художествената идея е много актуален тук.“

„Америка“ ще бъде изложена в новата централа на “Сотбис“ в Ню Йорк от 8 ноември до датата на търга, допълва още АП.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 чичково червенотиквениче

    5 2 Отговор
    Не, няма да отива на плочките на външната тоалетна.

    15:33 01.11.2025

  • 4 Опорка

    5 1 Отговор
    Подходящо име за "творбата".

    15:34 01.11.2025

  • 5 История на злото

    7 2 Отговор
    Явно това са "западните ценности"... Нищо чудно, че Западът Е в необратим упадък!

    15:35 01.11.2025

  • 6 Кочо Дъргата

    4 2 Отговор
    "Каквото и да ядете, обяд за 200 долара или хот-дог за 2 долара, резултатите са едни и същи, що се отнася до тоалетната“, каза той веднъж....."
    Човекът е скромен в представите си - само 200 долара за богат обяд. За сведение, в свое интервю олигархът джудже Гриша Ганчев казва, че обядва за има няма 5 000 лева с некое маце. Нищо пари за него.

    15:40 01.11.2025

  • 7 оценка

    4 1 Отговор
    Бананът, залепен за някое женско дупе би бил по-гледаем. А не на стена.Стената няма как да го използва този плод.

    15:44 01.11.2025

  • 8 Бабата на

    4 0 Отговор
    Меркел: И аз имах такава тоалетна.... Ама кото дойдоха руснаците.... и в гащите....

    16:10 01.11.2025

  • 9 УдоМача

    1 1 Отговор
    К0п3л3то Тръмп ще я купи!!

    16:15 01.11.2025

  • 10 Жиголо

    2 0 Отговор
    Продавам златен член! Както цяло си е истински, но ме позлати!

    16:31 01.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 0 Отговор
    Най-важното нещо в един дом е тоалетната. Ако е от злато е в опасност, заплаха за сигурността на дома. Затова най-добре порцелан!

    16:51 01.11.2025

  • 14 И Киев е Руски

    2 0 Отговор
    Колкото и да е скъпа тая тоалетна по скъпа тоалетна от Покрайна няма
    Трийте под ..ги

    16:53 01.11.2025

  • 15 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Златни работи трябва да снасяш в нея

    16:54 01.11.2025

  • 16 Герп боклуци

    1 0 Отговор
    Але бойко е претопил кюлчетата

    16:55 01.11.2025

  • 17 404

    0 0 Отговор
    Дайте актуална снимка на Събина .Не може това дете да публикува такава дри.ня освен ако не сте я нас...ли

    17:00 01.11.2025