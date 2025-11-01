Новини
Внукът на Ози Озбърн досущ като дядо си: Отхапа главата на прилеп (ВИДЕО)

1 Ноември, 2025 16:31

Кели Озбърн сподели забавно видео на сина си с плюшена играчка прилепче

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кели Озбърн публикува видео в TikTok, в което нейният двегодишен син Сидни Уилсън-младши пресъздава един от най-емблематичните и противоречиви моменти от историята на рока — сцената, в която покойният Ози Озбърн отхапва главата на прилеп по време на концерт през 1982 г.

На кадрите малкото момче, облечено в костюм на скелет и червени каубойски ботуши, държи в ръце плюшено прилепче и, с усмивка, откъсва главата му, закрепена с велкро. Кели Озбърн придружава видеото с надпис: „Научено от най-великия – дядо!“ Видеото бързо набра популярност в социалните мрежи и бе възприето от феновете като закачливо почитане на наследството на фронтмена на Black Sabbath.

Сид Уилсън – диджей и музикант от групата Slipknot е баща на малкия внук на Ози. Потребителите на TikTok реагираха бурно на видеото, оставяйки хиляди коментари. „Представете си — баща ти е Сид Уилсън, а дядо ти е Ози Озбърн,“ написа един от феновете. Друг добави: „Малко Ози в мини версия.“

Сцената, към която Кели препраща, се превърна в легенда в историята на рока. През януари 1982 г., по време на турнето Diary of a Madman в Де Мойн, Айова, фен хвърля на сцената прилеп, който Ози, мислейки че е гумен, вдига и отхапва главата му. По-късно става ясно, че животното е било истинско, а музикантът незабавно е откаран в болница, където получава серия ваксини против бяс.

Ози Озбърн почина на 22 юли тази година на 76-годишна възраст след продължителни здравословни проблеми. В изявление на семейството му се казваше: „С дълбока тъга съобщаваме, че нашият любим Ози Озбърн си отиде тази сутрин. Беше заобиколен от семейството си и от любов.“

Рок легендата разкри през 2020 г., че страда от Паркинсон втора степен, както и от хронични болки вследствие на тежко падане. Заради влошеното си състояние Озбърн се оттегли от сцената, но през юли 2025 г. направи последно появяване с членовете на Black Sabbath на прощален концерт в Бирмингам, Великобритания.

По време на същото събитие Кели Озбърн и Сид Уилсън се сгодиха пред близки и приятели зад кулисите. Двамата посрещнаха първото си дете през ноември 2022 г., след като дългогодишното им приятелство прерасна в романтична връзка.

Феновете приеха публикацията на Кели не просто като носталгичен момент, а като символичен жест към наследството на музиканта, когото светът наричаше „Принцът на мрака“ — този път продължен в ново поколение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    6 2 Отговор
    Малкото сатанистче ще стане голям саранист !
    "Детето на Дявола"!!!

    16:33 01.11.2025

  • 2 Чисти

    5 3 Отговор
    Сатанисти сър.Дядо му умря като клоун.

    Коментиран от #3, #7

    16:34 01.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Моряка

    4 1 Отговор
    Каква интелектуална новина а?До тук ни доведоха тъмно сините боклуци от преди 35 години.Комунизма си отива,спете спокойно деца!Само дето премълчаха,че идва сатанизма.

    16:46 01.11.2025

  • 5 Много достойна постъпка.

    3 1 Отговор
    Глави на патки обича ли ?

    16:50 01.11.2025

  • 6 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Някой от вас беше ли на концерта от турнето Reunion на Sabbath на стадион Локо в София?
    Щото там беше и Zakk Wylde с неговата Black Label Society като подгряваща банда.Тогава Озу обикаляше с една кофа вода и пръскаше публиката където му дойде.Луд гиг,бих казал незабравим.

    16:59 01.11.2025

  • 7 Сатана Z

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Чисти":

    Най големите сатани са в калния бункер и копейките им наведени.

    17:06 01.11.2025

  • 8 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 0 Отговор
    Да научи от дядо си да прави музика. Вместо тази извратена постъпка с прилепа.

    17:07 01.11.2025