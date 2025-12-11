Новини
Кели Озбърн разкри мрачната причина защо е отслабнала толкова драстично (СНИМКИ)

11 Декември, 2025 13:31 812 6

Напоследък видът на водещата предизвика притеснението на феновете ѝ

Кели Озбърн разкри мрачната причина защо е отслабнала толкова драстично (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кели Озбърн остро реагира на критиките към външния ѝ вид, като заяви, че отслабването ѝ е пряко следствие от скръбта след смъртта на баща ѝ, Ози Озбърн.

Във видео, излъчено в сряда в предаването „Piers Morgan Uncensored“, 41-годишната водеща и риалити героиня отправи послание към потребителите, които коментират теглото ѝ с подигравателни въпроси като „Болна ли си?“ или „Спри с Оземпик“.

„Баща ми току-що почина и правя най-доброто, на което съм способна. Единственото, за което живея в момента, е семейството ми. Избирам да споделям с вас щастливите моменти, а не мрачните“, каза Озбърн. „На всички такива хора — махнете се.“

Ози Озбърн, фронтмен на Black Sabbath и една от най-влиятелните фигури в рока, почина през юли на 76-годишна възраст след дълга борба с болестта на Паркинсон.

Посланието на Кели беше подкрепено и от майка ѝ, Шарън Озбърн, която също говори за загубата. „Тя е права. Не може да се храни нормално в момента. Тази омраза онлайн е защита за хора, които самите са нещастни“, каза Шарън в разговора с Морган.

По-късно същия ден Кели използва Instagram Stories, за да благодари за „много, много прекрасните коментари“, които получава и които ѝ помагат да премине през тежкия период. Но тя отново критикува „възрастните жени“, които оставят най-много груби и обидни забележки, призовавайки ги да се „вгледат добре в себе си“.

„Как очаквате да изглеждам сега? Самият факт, че ставам от леглото и се опитвам да продължа напред, би трябвало да е достатъчен“, заяви тя. Озбърн подчерта, че в момента е „разклатена“ и животът ѝ е „обърнат с главата надолу“, а критиките за външния ѝ вид са необосновани.

Във вторник вечерта Кели Озбърн се появи публично на събитие в Лондон, показвайки значително отслабнал силует и нова руса прическа в стил Мерилин Монро.

Кели многократно е говорила за негативните коментари относно външния си вид през повече от 20-годишната си кариера. По-рано тази година тя заяви, че е получавала „повече негативизъм“ за теглото си, отколкото за проблемите си с наркотиците и алкохола.

„Живеем в свят, който се страхува от пълнотата“, каза тя по време на участие в здравен форум. „Била съм пристрастена, била съм алкохоличка, била съм ужасна към хората — но получавах повече критики, когато бях пълна. Това е безумие.“


  • 1 Шшшвееепссс

    2 0 Отговор
    Защото не е същата актриса. Сега някой друг играе ролята. Те всички имат по няколко различни превъплъщения.

    13:35 11.12.2025

  • 2 раз

    1 0 Отговор
    Кели Озбърн с тази лилава коса е екстратерестриъл.

    13:36 11.12.2025

  • 3 Опааа

    1 2 Отговор
    Ужас! Ква е тая ве? Много плашеща!

    13:44 11.12.2025

  • 4 Едно е да отслабнеш

    0 1 Отговор
    Друго е да ти се спл ска странично черепът и челюстта..тя беше квадратна в главата

    14:01 11.12.2025

  • 5 когато една жена отслбва

    2 0 Отговор
    значи влюбена. Когато една жена пълнее , значи е щастлива.
    Когато една жена пуска чистачките , ще завива на дясно.

    14:11 11.12.2025

  • 6 Мъж

    0 0 Отговор
    С лилавата коса има много по хубава и гладка кожа. Отслабването я е състарило. Но няма страшно, ако обикнете такава жена може да я оправите за около два месеца със строга диета от кюфтета и мезета.

    14:35 11.12.2025