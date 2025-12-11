Кели Озбърн разкри мрачната причина защо е отслабнала толкова драстично (СНИМКИ)

Кели Озбърн остро реагира на критиките към външния ѝ вид, като заяви, че отслабването ѝ е пряко следствие от скръбта след смъртта на баща ѝ, Ози Озбърн.

Във видео, излъчено в сряда в предаването „Piers Morgan Uncensored“, 41-годишната водеща и риалити героиня отправи послание към потребителите, които коментират теглото ѝ с подигравателни въпроси като „Болна ли си?“ или „Спри с Оземпик“.

„Баща ми току-що почина и правя най-доброто, на което съм способна. Единственото, за което живея в момента, е семейството ми. Избирам да споделям с вас щастливите моменти, а не мрачните“, каза Озбърн. „На всички такива хора — махнете се.“

Ози Озбърн, фронтмен на Black Sabbath и една от най-влиятелните фигури в рока, почина през юли на 76-годишна възраст след дълга борба с болестта на Паркинсон.

Посланието на Кели беше подкрепено и от майка ѝ, Шарън Озбърн, която също говори за загубата. „Тя е права. Не може да се храни нормално в момента. Тази омраза онлайн е защита за хора, които самите са нещастни“, каза Шарън в разговора с Морган.

По-късно същия ден Кели използва Instagram Stories, за да благодари за „много, много прекрасните коментари“, които получава и които ѝ помагат да премине през тежкия период. Но тя отново критикува „възрастните жени“, които оставят най-много груби и обидни забележки, призовавайки ги да се „вгледат добре в себе си“.

„Как очаквате да изглеждам сега? Самият факт, че ставам от леглото и се опитвам да продължа напред, би трябвало да е достатъчен“, заяви тя. Озбърн подчерта, че в момента е „разклатена“ и животът ѝ е „обърнат с главата надолу“, а критиките за външния ѝ вид са необосновани.

Във вторник вечерта Кели Озбърн се появи публично на събитие в Лондон, показвайки значително отслабнал силует и нова руса прическа в стил Мерилин Монро.

Кели многократно е говорила за негативните коментари относно външния си вид през повече от 20-годишната си кариера. По-рано тази година тя заяви, че е получавала „повече негативизъм“ за теглото си, отколкото за проблемите си с наркотиците и алкохола.

„Живеем в свят, който се страхува от пълнотата“, каза тя по време на участие в здравен форум. „Била съм пристрастена, била съм алкохоличка, била съм ужасна към хората — но получавах повече критики, когато бях пълна. Това е безумие.“