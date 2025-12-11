Какви са били последните думи на Ози Озбърн към съпругата му Шарън?

Шарън Озбърн разказа за последните моменти, които е споделила със своя съпруг Ози Озбърн, преди легендарният фронтмен на Black Sabbath да почине на 22 юли на 76-годишна възраст. В емоционално интервю за „Piers Morgan Uncensored“ тя сподели за последните думи, които той ѝ е казал на разсъмване в деня на смъртта си.

По думите ѝ, през нощта Ози многократно ставал до банята, а около 4:30 сутринта я събудил с думите: „Целуни ме.“ След това добавил: „Прегърни ме силно.“ Шарън призна, че често се връща към този момент и си задава въпроса дали е могла да направи още.

На следващата сутрин Ози слязъл да направи кратка тренировка, след което внезапно се почувствал зле и колабирал. „Когато слязох долу, те се опитваха да го реанимират. Казах им: ‘Оставете го. Той си отиде’. Знаех го мигновено,“ спомня си тя.

Парамедиците транспортирали музиканта с хеликоптер до болница, където опитите за спасяването му продължили, но напразно.

Шарън Озбърн разказа, че в седмиците преди смъртта си Ози ѝ споделял за необичайни сънища, в които виждал непознати хора, които просто го наблюдавали. „Той знаеше. Беше готов,“ казва тя.

Ози Озбърн почина почти пет години след като публично разкри борбата си с болестта на Паркинсон. Състоянието му се влошило значително през последната година, в която прекарал три пъти пневмония и развил сепсис. „Тялото му просто не издържаше повече,“ добави Шарън, уточнявайки, че продължителните курсове с мощни антибиотици са го изтощили напълно.

Въпреки тежкото здравословно състояние, Ози Озбърн изпълни последния си концерт само 11 дни преди смъртта си – 10-часово прощално шоу в Бирмингам, посветено на неговото наследство, с участие на Metallica, Guns N’ Roses, Джак Блек и още. Лекарите го предупредили, че рискът е огромен. „Казаха му: ‘Ако направиш този концерт, няма да го преживееш’. А той го знаеше,“ разказа Шарън. Но желанието му да благодари на феновете си надделяло.

„След концерта беше толкова щастлив. Четеше статии и ми казваше: ‘Не знаех, че толкова много хора ме харесват’. Той знаеше, че е известен, но никога не осъзнаваше колко го обича светът,“ сподели тя.

Шарън Озбърн, която беше негова съпруга от 1982 г., описва последните му седмици като необичайно спокойни и светли. „Беше по-щастлив, отколкото го бяхме виждали през последните седем години,“ спомня си тя.