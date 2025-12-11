Новини
Любопитно »
Какви са били последните думи на Ози Озбърн към съпругата му Шарън?

Какви са били последните думи на Ози Озбърн към съпругата му Шарън?

11 Декември, 2025 15:59 508 1

  • ози озбърн-
  • шарън озбърн-
  • вдовица-
  • последни думи-
  • почина

Вдовицата сподели какво е чула последно от съпруга си

Какви са били последните думи на Ози Озбърн към съпругата му Шарън? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Шарън Озбърн разказа за последните моменти, които е споделила със своя съпруг Ози Озбърн, преди легендарният фронтмен на Black Sabbath да почине на 22 юли на 76-годишна възраст. В емоционално интервю за „Piers Morgan Uncensored“ тя сподели за последните думи, които той ѝ е казал на разсъмване в деня на смъртта си.

По думите ѝ, през нощта Ози многократно ставал до банята, а около 4:30 сутринта я събудил с думите: „Целуни ме.“ След това добавил: „Прегърни ме силно.“ Шарън призна, че често се връща към този момент и си задава въпроса дали е могла да направи още.

На следващата сутрин Ози слязъл да направи кратка тренировка, след което внезапно се почувствал зле и колабирал. „Когато слязох долу, те се опитваха да го реанимират. Казах им: ‘Оставете го. Той си отиде’. Знаех го мигновено,“ спомня си тя.

Парамедиците транспортирали музиканта с хеликоптер до болница, където опитите за спасяването му продължили, но напразно.

Шарън Озбърн разказа, че в седмиците преди смъртта си Ози ѝ споделял за необичайни сънища, в които виждал непознати хора, които просто го наблюдавали. „Той знаеше. Беше готов,“ казва тя.

Ози Озбърн почина почти пет години след като публично разкри борбата си с болестта на Паркинсон. Състоянието му се влошило значително през последната година, в която прекарал три пъти пневмония и развил сепсис. „Тялото му просто не издържаше повече,“ добави Шарън, уточнявайки, че продължителните курсове с мощни антибиотици са го изтощили напълно.

Въпреки тежкото здравословно състояние, Ози Озбърн изпълни последния си концерт само 11 дни преди смъртта си – 10-часово прощално шоу в Бирмингам, посветено на неговото наследство, с участие на Metallica, Guns N’ Roses, Джак Блек и още. Лекарите го предупредили, че рискът е огромен. „Казаха му: ‘Ако направиш този концерт, няма да го преживееш’. А той го знаеше,“ разказа Шарън. Но желанието му да благодари на феновете си надделяло.

„След концерта беше толкова щастлив. Четеше статии и ми казваше: ‘Не знаех, че толкова много хора ме харесват’. Той знаеше, че е известен, но никога не осъзнаваше колко го обича светът,“ сподели тя.

Шарън Озбърн, която беше негова съпруга от 1982 г., описва последните му седмици като необичайно спокойни и светли. „Беше по-щастлив, отколкото го бяхме виждали през последните седем години,“ спомня си тя.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    1 2 Отговор
    не ме занимавайте с некви пиендурници, курвu и наркомани

    16:03 11.12.2025