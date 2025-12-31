Новини
Меди е неразпознаваем - показа своя детска СНИМКА

31 Декември, 2025 11:51 946 6

Феновете му не могат да повярват, че това на снимката е той

Меди е неразпознаваем - показа своя детска СНИМКА - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Фолк звездата Меди заинтригува феновете си със стара снимка, която показа наскоро в социалните мрежи. Чалга певецът предизвика бурни реакции заради публикувана снимка, на която показва как е изглеждал като тийнейджър преди естетичните корекции, фитнеса, татуировките и пр. Разликите са видими, а коментарите явно тепърва ще се умножават отдолу, пише Шоу блиц.

Изпълнителят публикува кадъра, за да отбележи разпродаването на билетите за концерта си в Арена 8888 догодина.

"Често си мисля и се чудя, дали изобщо съм постигнал нещо и дали вървя в правилната посока…

И тогава се сещам за онова дете, което свиреше на китара по цели дни и нощи,

и просто искаше да пее, но не за да има хиляди фенове, грандиозни сцени, скъпи клипове или хубава кола…

просто много искаше да пее", пише Меди към снимките.

Разбира се, нямаше как мнозина да не направят веднага сравнения между "стария" и "новия" Меди, а част от почитателите на изпълнителя признават, че едва са го разпознали в първия момент. Други пък смятат, че е много смело от негова страна да се покаже преди промяната.

Самият Меди засега не е коментирал нито какви, нито точната бройка на интервенциите, на които се е подлагал до момента, но почти не е останало нищо от визията му от тези младежки години.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дупничанин

    5 0 Отговор
    Верно че не прилича на Доган.

    11:55 31.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гуньо Простиа

    3 0 Отговор
    Само не му давайте да пие лимонада !

    12:02 31.12.2025

  • 4 От маалата

    7 1 Отговор
    И преде и сега все е кафяв…

    Коментиран от #5

    12:05 31.12.2025

  • 5 Дедо Ви

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "От маалата":

    Това се чудех Що Е ТО меди??? Благодаря ти за отговора!

    13:07 31.12.2025

  • 6 Анти чалга

    0 0 Отговор
    Айде пак ЧАЛГАР . Нещо някой друг наш певец или група в пеещи в стил ,Поп. Рок , Джаз няма ли за показване

    13:43 31.12.2025