Новини
Любопитно »
Списание Glamour UK номинира девет трансжени за „Жени на годината“

Списание Glamour UK номинира девет трансжени за „Жени на годината“

1 Ноември, 2025 17:43 895 28

  • списание-
  • жени-
  • трансжена-
  • транссексуални-
  • трансджендър-
  • титла-
  • награди-
  • glamour

Списанието си навлече сериозни критики за това, че номинира биологични мъже за дамска титла

Списание Glamour UK номинира девет трансжени за „Жени на годината“ - 1
Снимка: Списание Glamour
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британското издание на списание Glamour предизвика широка обществена реакция, след като в тазгодишното си издание "Жени на годината" отличи девет трансжени с почетната титла. Решението, обявено в края на октомври, е мотивирано от желанието на редакцията да „отбележи силата, смелостта и културния принос на транс жените в изкуството, модата и активизма“, но предизвика както похвали, така и остра критика.

Сред отличените са модели, артисти и активистки като Мънро Бъргдорф, Шон Фей, Бел Прийстли, Дани Сейнт Джеймс, Максин Херън, Тайра, Мая Мехми, Муня и Севал Омар. Те позират за корицата на специалното издание, облечени в тениски с надпис “Protect the Dolls” — фраза, която в транс общността символизира солидарност и защита от дискриминация.

Публикация, споделена от British GLAMOUR (@glamouruk)

От Glamour UK коментират, че изборът е направен в контекста на „все по-нарастващи предизвикателства пред транс жените във Великобритания“ и има за цел да „освети приноса им към културния и обществения живот“. В редакционния материал се посочва, че „тези девет личности са сред най-влиятелните жени в своите области и вдъхновяват чрез талант, упоритост и ангажираност към социална промяна“.

Критиките

Решението на изданието обаче предизвика остри реакции в социалните мрежи и медиите. Писателката Дж. К. Роулинг беше сред първите, които публично изразиха недоволство, като заяви в платформата X (бивш Twitter), че „големите женски списания казват на момичетата, че мъжете са по-добри жени от тях“. Критиците определят избора като „провокативен“ и „пренебрежителен към биологичните жени“, обвинявайки списанието в политическа демонстрация, а не в истинско честване на женствеността.

Подобен коментар публикува и журналистът Пиър Морган, който написа "Девет биологични мъже, обявени за „Жени на годината“ от списание Glamour, е отвъд пародия дори по безумните стандарти на абсурдното събуждане и предаване на добродетел... и, предполагам, началото на края за списание Glamour."

В същото време защитници на решението приветстваха инициативата на Glamour като важен акт на видимост. Представители на организации като Stonewall UK и Mermaids заявиха, че включването на транс жени в подобна платформа „показва, че обществото може да приеме разнообразието на женския опит в съвременния свят“. Моделът и активистка Мънро Бъргдорф коментира, че „време е обществото да разбере, че транс жените са част от женската история, не изключение от нея“.

Обществените реакции остават разделени. Част от аудиторията на списанието изрази подкрепа, отбелязвайки, че Glamour „показва смелост, като застава зад приобщаването и равенството“. Други обаче настояват, че решението е „излишно политизирано“ и може да доведе до допълнително напрежение в обществения дебат за половата идентичност.

Експерти в медийната индустрия посочват, че номинациите на Glamour отразяват по-широка тенденция в западните издания да включват по-голямо разнообразие от идентичности и преживявания в своите кампании. Според анализ на The Guardian, подобни жестове целят не само социална ангажираност, но и по-широка аудитория в контекста на промяната на културните норми.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    19 1 Отговор
    На Гламар UK да им Е М. ! И на цялото UK да им Е М.! И на гостите им от топлите страни да им Е.М.
    А на ЛГБТ - и лелята !!!

    17:46 01.11.2025

  • 2 Анални изкушения

    23 0 Отговор
    за евро-перверзници.

    Коментиран от #6

    17:47 01.11.2025

  • 3 Липсва само

    19 0 Отговор
    Макаронката

    17:48 01.11.2025

  • 4 си дзън

    17 0 Отговор
    След като имат и от двата вида органи могат ли да се самона... тези?

    17:50 01.11.2025

  • 5 морския от Сф

    12 0 Отговор
    отпадъкът на Люлин е нищо в сравнение с този !

    17:50 01.11.2025

  • 6 Че то

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Анални изкушения":

    Си е еднакво. А "Вълшебната флейта" я изпълняват по добре от жените.

    17:52 01.11.2025

  • 7 Един

    15 0 Отговор
    ГНУСОТИЯ!!!
    това не са жени и никога няма да бъдат - това са изтрещелници, мястото им не е на кориците, а в лудницата за лечение!

    17:52 01.11.2025

  • 8 Циник

    5 6 Отговор
    Ако сме честни, много по-добре изглеждат от БГ чалгарките, певачките и кифло силиконките.

    Коментиран от #9

    17:54 01.11.2025

  • 9 Тогава

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Циник":

    би ли опитал с тях?

    Коментиран от #11

    17:56 01.11.2025

  • 10 Мишел

    11 1 Отговор
    Всеки трети мъж в Англия е обратен. Останалите са трансжени? Добре, че поне половината жени в Англия са мъжки!

    18:00 01.11.2025

  • 11 Циник

    11 1 Отговор

    До коментар #9 от "Тогава":

    На две ракии човек какво ли не би опитал. Защо пък не. Само да съм от правилната страна, че да не ме опитат мен!

    18:01 01.11.2025

  • 12 1111

    3 0 Отговор
    ПФУУУУУ!

    18:05 01.11.2025

  • 13 Алфа Bълкът

    3 1 Отговор
    Русата е супер и брюнетката отляво е 6, и онази леко червенокосата между двете черни също е симпатяга. Стават за салам.

    18:05 01.11.2025

  • 14 Боруна Лом

    7 0 Отговор
    ДОБРЕ ВЪРВИ ПРОМИВАНЕТО НА МОЗЪЦИ! ,, БРАВО,,!ПУУУ

    18:07 01.11.2025

  • 15 000

    11 0 Отговор
    Травестит - днешното лице на един мъртъв свят!

    18:12 01.11.2025

  • 16 Наблюдател

    8 0 Отговор
    Уважаеми "Факти", един ден ще трябва да давате отчет за разпространение и реклама на ЛГБТ извратености.

    18:17 01.11.2025

  • 17 ЦИРК

    4 0 Отговор
    Еми Гламур кво да ги правиш. То каквито списвачите, такава и медията...

    Макар че той светът на там отива, когато истинските жени в ОК са заприличали на .р... заради "хубавата", "здравословна", "евтина" и вкусна храна, явно мъжете в ОК търсят алтернативи. Добре че Българките са природно красиви и няма абсолютно никакъв шанс Българските мъже да им обърнат гръб.

    18:20 01.11.2025

  • 18 Какво значи

    5 1 Отговор
    Трас жени ма мисирко?
    Ти от кои си?

    18:20 01.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ха ха ха ха

    8 0 Отговор
    И тия щели Русия да нападат ха ха ха

    18:21 01.11.2025

  • 21 Ироничен

    4 0 Отговор
    Фалшиви момичета са като Фалшиви новини.

    18:25 01.11.2025

  • 22 Механик

    5 0 Отговор
    Това не са жени! НЕ СА ЖЕНИ!
    Колкото и да ви плащат да прокламирате това извращение, хората няма да го приемат като НОРМАЛНО.
    И се надявам някой ден много силно да съжалявате за центовете с които ви купиха!!!

    Коментиран от #26

    18:26 01.11.2025

  • 23 Смех, бате

    3 0 Отговор
    На малкото островче ракета не му требе, само ще си потъне бате. Индита, джендита и пакита ще свършат работата отвътре дет се вика ха ха ха

    18:26 01.11.2025

  • 24 Все тая

    1 0 Отговор
    🤮 не издържам

    18:32 01.11.2025

  • 25 Хе хей

    3 0 Отговор
    Тия са от Коалицията на желаещите начело със Сърмъра и Макрона. Ще ги пращат в 404 да обърнат хода на войната… ама ръчно ха ха

    18:33 01.11.2025

  • 26 ЦИРК

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    Така е прав сте !

    Крайно време е мъжете да поискаме, всяка жена да има нотариално заверен документ че се е родила с женски полови органи. И преди да евентуален полов контакт, мъжете да имаме правото да изискваме от жените да ни показват пълномощните си.

    18:35 01.11.2025

  • 27 Ааааа

    1 0 Отговор
    Готови са за Украйна, че и пушки не им трабват…имат си

    18:35 01.11.2025

  • 28 девет мъже с психично разстройство

    0 0 Отговор
    ще се състезават за жена на годината ,това е много объркващо нямат ли жени за това състезание вече

    18:43 01.11.2025