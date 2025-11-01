Списание Glamour UK номинира девет трансжени за „Жени на годината“

Британското издание на списание Glamour предизвика широка обществена реакция, след като в тазгодишното си издание "Жени на годината" отличи девет трансжени с почетната титла. Решението, обявено в края на октомври, е мотивирано от желанието на редакцията да „отбележи силата, смелостта и културния принос на транс жените в изкуството, модата и активизма“, но предизвика както похвали, така и остра критика.

Сред отличените са модели, артисти и активистки като Мънро Бъргдорф, Шон Фей, Бел Прийстли, Дани Сейнт Джеймс, Максин Херън, Тайра, Мая Мехми, Муня и Севал Омар. Те позират за корицата на специалното издание, облечени в тениски с надпис “Protect the Dolls” — фраза, която в транс общността символизира солидарност и защита от дискриминация.

От Glamour UK коментират, че изборът е направен в контекста на „все по-нарастващи предизвикателства пред транс жените във Великобритания“ и има за цел да „освети приноса им към културния и обществения живот“. В редакционния материал се посочва, че „тези девет личности са сред най-влиятелните жени в своите области и вдъхновяват чрез талант, упоритост и ангажираност към социална промяна“.

Критиките

Решението на изданието обаче предизвика остри реакции в социалните мрежи и медиите. Писателката Дж. К. Роулинг беше сред първите, които публично изразиха недоволство, като заяви в платформата X (бивш Twitter), че „големите женски списания казват на момичетата, че мъжете са по-добри жени от тях“. Критиците определят избора като „провокативен“ и „пренебрежителен към биологичните жени“, обвинявайки списанието в политическа демонстрация, а не в истинско честване на женствеността.

Подобен коментар публикува и журналистът Пиър Морган, който написа "Девет биологични мъже, обявени за „Жени на годината“ от списание Glamour, е отвъд пародия дори по безумните стандарти на абсурдното събуждане и предаване на добродетел... и, предполагам, началото на края за списание Glamour."

В същото време защитници на решението приветстваха инициативата на Glamour като важен акт на видимост. Представители на организации като Stonewall UK и Mermaids заявиха, че включването на транс жени в подобна платформа „показва, че обществото може да приеме разнообразието на женския опит в съвременния свят“. Моделът и активистка Мънро Бъргдорф коментира, че „време е обществото да разбере, че транс жените са част от женската история, не изключение от нея“.

Обществените реакции остават разделени. Част от аудиторията на списанието изрази подкрепа, отбелязвайки, че Glamour „показва смелост, като застава зад приобщаването и равенството“. Други обаче настояват, че решението е „излишно политизирано“ и може да доведе до допълнително напрежение в обществения дебат за половата идентичност.

Експерти в медийната индустрия посочват, че номинациите на Glamour отразяват по-широка тенденция в западните издания да включват по-голямо разнообразие от идентичности и преживявания в своите кампании. Според анализ на The Guardian, подобни жестове целят не само социална ангажираност, но и по-широка аудитория в контекста на промяната на културните норми.