Андрю и Сара Фъргюсън бягат в чужбина след отнемането на титлите

Принц Андрю и бившата му съпруга Сара Фъргюсън обмислят възможността да напуснат Великобритания на фона на продължаващи скандали и засилен обществен натиск, съобщават британски медии, позовавайки се на източници, близки до семейството. Според тях двамата все по-сериозно разглеждат вариант за установяване в чужбина, където биха могли да водят по-дискретен живот, далеч от постоянния медиен и обществен интерес у дома.

Повод за нова вълна от негативни реакции станаха разкрития, публикувани в последните месеци от кралския историк Андрю Лоуни в рамките на изследванията му за живота на херцога на Йорк. В тях се твърди, че по време на официално пътуване до Тайланд през 2001 г., когато Андрю е изпълнявал ролята на специален търговски пратеник на Великобритания, той е участвал в компрометиращо поведение в луксозен хотел. Лоуни посочва, че е проверил информацията чрез няколко независими източника, включително лица с връзки към тайландските елити. Бъкингамският дворец традиционно отказва коментар по подобни твърдения, а представители на принц Андрю не са отговаряли публично на конкретните обвинения.

Натрупването на подобни разкрития се случва на фона на вече сериозно накърнения обществен образ на Андрю след връзките му с финансиста Джефри Епстийн, осъден за сексуални престъпления и починал през 2019 г. През 2022 г. херцогът на Йорк бе лишен от военните си почетни звания и патронажи и престана да използва титлата „Негово кралско височество“, решение, одобрено от покойната кралица Елизабет II и впоследствие подкрепено от крал Чарлз III. Британските медии съобщиха и за натиск от страна на двореца Андрю да напусне резиденцията Royal Lodge, макар въпросът за дългосрочното му пребиваване там да остава неокончателно решен.

Източници от кралските среди твърдят, че Андрю и Фъргюсън се чувстват все по-изолирани в обществения живот на страната и смятат, че извън Великобритания биха могли да получат по-учтиво и дистанцирано отношение. По информация на вестници като The Telegraph и Daily Mail, двойката чрез посредници е проучвала възможности за имоти в Близкия изток, включително в Обединените арабски емирства, в Португалия, както и в охранявани комплекси в Швейцария – дестинации, традиционно предпочитани от богати и публични фигури, търсещи уединение.

Сара Фъргюсън, която остава в близки отношения с бившия си съпруг въпреки развода им през 1996 г., също е засегната от постоянните асоциации със скандалите около Андрю, отбелязват коментатори. Приятели на херцогинята на Йорк посочват, че тя се чувства несправедливо въвлечена в общественото порицание, макар самата тя да не е обвинявана в незаконни действия.

Според анализатори единствената силна връзка, която задържа Андрю и Фъргюсън във Великобритания, остават дъщерите им – принцесите Беатрис и Юджини – и внуците. Въпреки това, при липсата на официална роля в кралското семейство и при продължаващия обществен натиск, сценарият за живот извън страната изглежда все по-реалистичен, макар към момента да няма потвърдено решение или публично изявление от самите тях.