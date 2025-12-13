Отнеха титлата на Мис Финландия заради расистка проява (СНИМКИ)

Титлата „Мис Финландия“ беше отнета от красавицата Сара Джафче, след като в социалните мрежи беше разпространена нейна снимка с расистки жест. Решението беше оповестено на 11 декември от организацията на конкурса, която подчерта, че носителката на национална и международна представителна роля носи пълна отговорност за поведението си онлайн и офлайн.
От медийни публикации става ясно, че красавицата е позирала на снимка, в която прави жест, широко разпознаваем като расистки и насочен срещу азиатци. Става дума за издърпване на очите, имитирайки „скосени“ очи – жест, който от години е международно осъждан като унизителен и стереотипен.
Miss Finland lost her title for imitating an Asian person in a restaurant.
For all those romanticising Soviet Union and Russia, they should talk to the indigenous people from East Russia that get bullied like this all the time and no one has any decency to call it out. pic.twitter.com/O8zy8BI80Y
— Saulė (@sankuperis) December 11, 2025
В предходните дни организацията публикува съвместно с Джафче извинение, в което тя заяви, че разбира причиненото разочарование и поднася искрени извинения към всички засегнати. Миската уточни, че не е имала подобно намерение и призна необходимостта да поеме отговорност за действията си и за начина, по който те се отразяват на другите. Джафче представляваше Финландия на конкурса „Мис Вселена“ само преди няколко седмици през ноември в Тайланд.
В изявлението си тя посочва, че има още какво да развива като личност и че за нея е важно всеки човек да бъде третиран с уважение. Посочи, че иска с действия да показва ценностите, които смята за важни за титлата. Организацията обаче прецени, че условията за изпълнение на задълженията, свързани с короната, вече не са налице.
През седмицата от „Мис Финландия“ публикуваха още няколко съобщения, в които подчертаха, че конкурсът не толерира расизъм или дискриминационно поведение. Националната организация обяви, че е търсила възможност да проведе разговор на живо с Джафче, която по това време не се е намирала във Финландия, за да бъдат изяснени всички обстоятелства. След връщането ѝ е взето окончателното решение за отнемане на титлата.
В изявление на организацията се казва, че публикуваното съдържание е било „обидно, вредно и в пълно противоречие с ценностите на конкурса“. Изказано е съжаление към засегнатите, особено към азиатската общност, като е подчертано, че расизмът е недопустим във всякаква форма.
Главният изпълнителен директор на „Мис Финландия“ Суннева Шьогрен заявява, че ситуацията е предизвикала сериозно разочарование както в страната, така и в международен план. По думите ѝ решението е взето след внимателна преценка и не представлява оценка на личните качества на Джафче. Организацията ще продължи да ѝ осигурява достъп до психологическа подкрепа и медийни насоки до септември 2026 г., както и възможност да присъства на бъдещи събития.
Шьогрен допълва, че институцията не участва в политически дебати и е задължена да защитава принципи на достойнство, коректност и уважение. Според нея случаят показва доколко въпросите за идентичността и представителството са чувствителни в съвременна Финландия и изискват внимателна и точна публична комуникация.
По-късно в четвъртък първата подгласничка Тара Лехтонен беше коронясана за „Мис Финландия 2025“. В изявлението си тя подчерта, че приема титлата с уважение и чувство за отговорност, определяйки я като доверие и възможност, а не просто като звание.
1 ООрана държава
17:09 13.12.2025
2 И Киев е Руски
17:11 13.12.2025
3 Сила
Коментиран от #10
17:12 13.12.2025
4 Баце ЕООД
Коментиран от #13
17:13 13.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 404
17:15 13.12.2025
7 6135
И Мис България ще я направим и титла ще й дадем "Старши комисар, анти-европа".
17:16 13.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ДрайвингПлежър
а знаете ли, че според американската армия индивид с IQ под 83 е абсолютно негоден обучение - т.е. негоден за приучаване дори на повтарящи се механични действия...
кво да говорим - света е тръгнал на да върви на... и спиране няма!
17:20 13.12.2025
10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
До коментар #3 от "Сила":Ами да:
Дръпнеш си очите - жълтите се обиждат,
дръпнеш си ушите - тъмните си мислят, че правиш жест за м@ймуна,
почешеш си топките, щото са те засърбели - жените се оплакват, че им правиш неприлични намеци,
ако се почешеш по з@дника - сигурно пък пенннделите ще се разпищят...
17:26 13.12.2025
11 плевен
17:27 13.12.2025
12 Да те питам
17:30 13.12.2025
13 Хм Хм
До коментар #4 от "Баце ЕООД":Разбира се, че е виновен. От година на година все повече заприличва на монгол.
17:32 13.12.2025
14 Козлодуй
17:42 13.12.2025
15 ИВАН
17:44 13.12.2025
16 Много странна фамилия
17:45 13.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Цвете
17:47 13.12.2025
19 Сандо
17:52 13.12.2025
20 Пич
17:57 13.12.2025