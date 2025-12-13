Новини
Любопитно »
Отнеха титлата на Мис Финландия заради расистка проява (СНИМКИ)

13 Декември, 2025 17:06 1 398 20

  • титла-
  • отнета титла-
  • мис вселена-
  • мис свят-
  • мис финландия-
  • расизъм

Това се случва седмици след финала на Мис Вселена, където победителка бе Мис Мексико

Отнеха титлата на Мис Финландия заради расистка проява (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Титлата „Мис Финландия“ беше отнета от красавицата Сара Джафче, след като в социалните мрежи беше разпространена нейна снимка с расистки жест. Решението беше оповестено на 11 декември от организацията на конкурса, която подчерта, че носителката на национална и международна представителна роля носи пълна отговорност за поведението си онлайн и офлайн.

От медийни публикации става ясно, че красавицата е позирала на снимка, в която прави жест, широко разпознаваем като расистки и насочен срещу азиатци. Става дума за издърпване на очите, имитирайки „скосени“ очи – жест, който от години е международно осъждан като унизителен и стереотипен.

В предходните дни организацията публикува съвместно с Джафче извинение, в което тя заяви, че разбира причиненото разочарование и поднася искрени извинения към всички засегнати. Миската уточни, че не е имала подобно намерение и призна необходимостта да поеме отговорност за действията си и за начина, по който те се отразяват на другите. Джафче представляваше Финландия на конкурса „Мис Вселена“ само преди няколко седмици през ноември в Тайланд.

В изявлението си тя посочва, че има още какво да развива като личност и че за нея е важно всеки човек да бъде третиран с уважение. Посочи, че иска с действия да показва ценностите, които смята за важни за титлата. Организацията обаче прецени, че условията за изпълнение на задълженията, свързани с короната, вече не са налице.

През седмицата от „Мис Финландия“ публикуваха още няколко съобщения, в които подчертаха, че конкурсът не толерира расизъм или дискриминационно поведение. Националната организация обяви, че е търсила възможност да проведе разговор на живо с Джафче, която по това време не се е намирала във Финландия, за да бъдат изяснени всички обстоятелства. След връщането ѝ е взето окончателното решение за отнемане на титлата.

В изявление на организацията се казва, че публикуваното съдържание е било „обидно, вредно и в пълно противоречие с ценностите на конкурса“. Изказано е съжаление към засегнатите, особено към азиатската общност, като е подчертано, че расизмът е недопустим във всякаква форма.

Главният изпълнителен директор на „Мис Финландия“ Суннева Шьогрен заявява, че ситуацията е предизвикала сериозно разочарование както в страната, така и в международен план. По думите ѝ решението е взето след внимателна преценка и не представлява оценка на личните качества на Джафче. Организацията ще продължи да ѝ осигурява достъп до психологическа подкрепа и медийни насоки до септември 2026 г., както и възможност да присъства на бъдещи събития.

Шьогрен допълва, че институцията не участва в политически дебати и е задължена да защитава принципи на достойнство, коректност и уважение. Според нея случаят показва доколко въпросите за идентичността и представителството са чувствителни в съвременна Финландия и изискват внимателна и точна публична комуникация.

По-късно в четвъртък първата подгласничка Тара Лехтонен беше коронясана за „Мис Финландия 2025“. В изявлението си тя подчерта, че приема титлата с уважение и чувство за отговорност, определяйки я като доверие и възможност, а не просто като звание.


