Отнеха титлата на Мис Финландия заради расистка проява (СНИМКИ)

Титлата „Мис Финландия“ беше отнета от красавицата Сара Джафче, след като в социалните мрежи беше разпространена нейна снимка с расистки жест. Решението беше оповестено на 11 декември от организацията на конкурса, която подчерта, че носителката на национална и международна представителна роля носи пълна отговорност за поведението си онлайн и офлайн.

От медийни публикации става ясно, че красавицата е позирала на снимка, в която прави жест, широко разпознаваем като расистки и насочен срещу азиатци. Става дума за издърпване на очите, имитирайки „скосени“ очи – жест, който от години е международно осъждан като унизителен и стереотипен.

Miss Finland lost her title for imitating an Asian person in a restaurant.



For all those romanticising Soviet Union and Russia, they should talk to the indigenous people from East Russia that get bullied like this all the time and no one has any decency to call it out. pic.twitter.com/O8zy8BI80Y — Saulė (@sankuperis) December 11, 2025

В предходните дни организацията публикува съвместно с Джафче извинение, в което тя заяви, че разбира причиненото разочарование и поднася искрени извинения към всички засегнати. Миската уточни, че не е имала подобно намерение и призна необходимостта да поеме отговорност за действията си и за начина, по който те се отразяват на другите. Джафче представляваше Финландия на конкурса „Мис Вселена“ само преди няколко седмици през ноември в Тайланд.

В изявлението си тя посочва, че има още какво да развива като личност и че за нея е важно всеки човек да бъде третиран с уважение. Посочи, че иска с действия да показва ценностите, които смята за важни за титлата. Организацията обаче прецени, че условията за изпълнение на задълженията, свързани с короната, вече не са налице.

През седмицата от „Мис Финландия“ публикуваха още няколко съобщения, в които подчертаха, че конкурсът не толерира расизъм или дискриминационно поведение. Националната организация обяви, че е търсила възможност да проведе разговор на живо с Джафче, която по това време не се е намирала във Финландия, за да бъдат изяснени всички обстоятелства. След връщането ѝ е взето окончателното решение за отнемане на титлата.

В изявление на организацията се казва, че публикуваното съдържание е било „обидно, вредно и в пълно противоречие с ценностите на конкурса“. Изказано е съжаление към засегнатите, особено към азиатската общност, като е подчертано, че расизмът е недопустим във всякаква форма.

Главният изпълнителен директор на „Мис Финландия“ Суннева Шьогрен заявява, че ситуацията е предизвикала сериозно разочарование както в страната, така и в международен план. По думите ѝ решението е взето след внимателна преценка и не представлява оценка на личните качества на Джафче. Организацията ще продължи да ѝ осигурява достъп до психологическа подкрепа и медийни насоки до септември 2026 г., както и възможност да присъства на бъдещи събития.

Шьогрен допълва, че институцията не участва в политически дебати и е задължена да защитава принципи на достойнство, коректност и уважение. Според нея случаят показва доколко въпросите за идентичността и представителството са чувствителни в съвременна Финландия и изискват внимателна и точна публична комуникация.

По-късно в четвъртък първата подгласничка Тара Лехтонен беше коронясана за „Мис Финландия 2025“. В изявлението си тя подчерта, че приема титлата с уважение и чувство за отговорност, определяйки я като доверие и възможност, а не просто като звание.