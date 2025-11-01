A$AP Rocky потвърди, че с Риана са женени

Рапърът A$AP Rocky предизвика нова вълна от спекулации, че той и Риана са се оженили тайно, след като в интервю за списание Perfect Magazine се нарече „любящ съпруг“.

„Да бъда баща, партньор и любящ съпруг в семейството си е това, което наистина ме прави щастлив,“ заяви 37-годишният музикант в интервюто, говорейки за живота си с певицата и трите им деца — RZA (3 г.), Riot (2 г.) и новороденото Rocki, родено през септември.

Rocky обяснява, че бащинството е основният му източник на вдъхновение: „Това ме движи — да се изразявам творчески и да бъда семеен човек.“

Слуховете за брак се засилиха още през септември, когато в интервю за Elle той намекна, че вече може да е женен, без да потвърди официално.

Риана и A$AP Rocky се срещат от 2020 г., а през последните години двамата станаха едно от най-влиятелните семейства в музикалната индустрия.

През май 2022 г. се ражда първото им дете RZA, а година по-късно — Riot. На Met Gala 2025 Риана разкри, че е бременна с трето дете, което се появи на бял свят на 13 септември. Певицата потвърди новината с публикация в Instagram, включваща емоджи с розова панделка, а A$AP Rocky коментира: „МОИТЕ МОМИЧЕТА“, с което потвърди, че двойката е посрещнала дъщеря.