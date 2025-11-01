Ариана Гранде се завръща в телевизията след 10-годишна пауза

Ариана Гранде се завръща на малкия екран за първи път от близо десет години. Певицата и актриса ще участва в 13-ия сезон на култовия сериал American Horror Story, чиято премиера е насрочена за Хелоуин 2026 г.

Новината беше потвърдена от продуцентската компания Ryan Murphy Productions, която публикува промоционално видео в Instagram с надпис: „Изненада, скъпи! Обзалагам се, че си мислеше, че си ме видял за последно“ — реплика, препращаща към героинята на Ема Робъртс, Мадисън Монтгомъри, от третия сезон на поредицата.

Освен Гранде, в новия сезон ще участват и добре познати имена от франчайза, сред които Ема Робъртс, Сара Полсън, Евън Питърс, Анджела Басет, Кати Бейтс, Били Лурд, Габури Сидибе, Лесли Гросман и Джесика Ланг. Завръщането на Ланг, която не е участвала от осмия сезон, предизвика особено вълнение сред феновете.

Публикацията с анонса предизвика лавина от реакции в социалните мрежи. Фенове на певицата коментираха: „Ариана Гранде?! Сериозно?“, „Какво правиш тук?!“ и „Моля, нека този път Ариана да оцелее повече от един епизод.“

32-годишната изпълнителка не е участвала в сериал от 2015 г., когато се появи в първия сезон на Scream Queens на същия създател – Райън Мърфи, където изигра ролята на Chanel #2. Преди това Ариана доби популярност с образа на Кет Валънтайн в тийн поредицата на Nickelodeon Victorious (2010–2013), а след това и в нейното продължение Sam & Cat (2013–2014).

След кратък телевизионен период Ариана Гранде се насочи основно към музиката, издавайки първия си студиен албум Yours Truly през 2013 г., който я утвърди като една от водещите поп звезди на десетилетието.

През 2024 г. тя се завърна към актьорството с ролята на Глинда във филмовата адаптация на мюзикъла "Злосторница" редом до Синтия Ериво (Елфаба) — роля, която ѝ донесе номинация за „Оскар“ за най-добра поддържаща актриса през 2025 г.

Ариана Гранде и Синтия Ериво ще се появят отново в продължението на "Злосторница", чиято премиера е насрочена за 21 ноември 2025 г.