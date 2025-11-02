Разкриха истинската причина принц Уилям да ненавижда чичо си Андрю

Разривът между принц Уилям и неговия чичо, Андрю Маунтбатън-Уиндзор, според нова биографична книга, произтича от „неприличен“ коментар, който бившият херцог на Йорк отправил към съпругата на Уилям — Катрин, принцесата на Уелс.

Авторът и кралски биограф Андрю Лауни твърди в книгата си „Възходът и падението на Йоркови“, че принцът на Уелс изцяло е подкрепил решението на баща си, крал Чарлз III, да лиши Андрю от всички негови титли и почетни звания заради връзките му с покойния осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

„Той [Уилям] презира и Сара Фъргюсън, бившата съпруга на Андрю, и очаква деня, в който баща му ще ги изгони и двамата от имотите на кралското семейство“, се посочва в откъс от книгата, цитиран от британския Daily Mail. В текста се добавя: „Ако Чарлз не го направи, гарантирам, че първото нещо, което Уилям ще предприеме, след като стане крал, ще бъде да ги изсели.“

Лауни отбелязва още, че престолонаследникът бил особено раздразнен от присъствието на Андрю и Фъргюсън на погребението на херцогинята на Кент, Катрин, през септември тази година. Според близки до принца източници, той бил „бесен“, че се е озовал в тяхно присъствие и се стараел да не бъде сниман заедно с тях. Уилям смятал, че баща му не е проявил достатъчно твърдост спрямо брат си и че Андрю и Сара Фъргюсън са подкопали добрия имидж на останалите членове на кралското семейство.

Обидният коментар на Андрю към Катрин Мидълтън не е разкрит в книгата. Говорителите на двореца Кенсингтън не са предоставили официална позиция по темата.

В четвъртък крал Чарлз III официално лиши брат си от всички кралски титли и почести, след като в медиите отново се появиха информации за връзките на Андрю с Епстийн. Решението засяга титлите принц, херцог на Йорк, граф на Инвърнес, барон Килилейг и обръщението „Негово кралско височество“. Премахнати са и ордените „Жартиера“ и „Рицар Велик кръст на Кралския викториански орден“.

Бившият принц ще бъде преместен да живее в имот на частното имение Сандрингам, след като напусне резиденцията си в Уиндзор. Сара Фъргюсън ще направи отделни жилищни договорености и също е лишена от титлата „херцогиня на Йорк“.

Двете дъщери на двойката — принцеса Беатрис и принцеса Южени — запазват своите титли и публичен статут. Източници, близки до семейството, твърдят, че Андрю не е възразил срещу решението на краля.

Няколко седмици преди официалното съобщение, бившият капитан от британския флот заяви, че повече няма да използва кралските си звания и отличия, тъй като „продължаващите обвинения отвличат вниманието от работата на Негово Величество и кралското семейство“.

В изявление Андрю посочва: „Винаги съм поставял дълга си към семейството и страната над всичко останало. Поддържам решението си от преди пет години да се оттегля от обществения живот.“ Той добавя още: „Със съгласието на Негово Величество смятаме, че е време да направя още една стъпка — повече няма да използвам нито титлите, нито отличията, които са ми били връчени.“

През 2021 г. Вирджиния Джуфре заведе дело срещу Андрю за сексуално посегателство, като заяви, че е била изнасилена от него, докато е била непълнолетна, в рамките на мрежата за трафик на хора, организирана от Джефри Епстийн. Година по-късно страните постигнаха извънсъдебно споразумение, а Андрю категорично отрече да е извършвал престъпление.

Още преди смъртта на кралица Елизабет II през 2022 г., тя отне на сина си всички военни звания и кралски покровителства.