Убилият 13 души Джордж Банкс умря в затвор в Пенсилвания 43 години след престъплението

Един от станалите известни с най-лоша слава масови убийци в САЩ - Джордж Банкс, е починал в затвора в град Финикс в щата Пенсилвания 43 години след убийствата, предаде Асошиейтед прес, като се позова на щатския департамент по излежаване на наказанията.

Според съдебен лекар в окръг Монтгомъри 83-годишният Банкс е починал в неделя следобед от усложнения, причинени от неоплазма на бъбреците, или рак на бъбреците.

Банкс беше в затвора от 1982 г., след като откри огън по 14 души, убивайки 13 от тях, включително собствените си деца, по време на смъртоносна свада в град Уилкс-Бари в щата Пенсилвания. По онова време това бе смятано за едно от най-тежките масови убийства в историята на САЩ и той бе осъден по 12 обвинения в убийство от първа степен и едно обвинение в убийство от трета степен.

Банкс е пил на парти до късно през нощта, преди да използва полуавтоматична пушка Ей Ар 15 (AR-15), за да започне масовата стрелба първо в дома си, облечен в зелена военна униформа. Пет от жертвите са били собствените му деца на възраст от 1 до 6 години. Още четири жертви са били майките на децата му. Останалите жертви са били случайни минувачи, включително 11-годишно дете, което понякога е отсядало при семейството му, още едно 7-годишно дете и тийнейджър, видял и разпознал Банкс, когато той напускал къщата си, въоръжен с полуавтоматичната пушка.