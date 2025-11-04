Трагедия в Сърбия: Треньорът на Раднички почина по време на мач

Световният футбол бе помрачен от ужасяваща трагедия в сръбската Суперлига, където в неделя вечерта животът на един треньор бе прекъснат по време на мач. Босненският наставник на Раднички Ниш, Младен Жижович, почина, след като припадна на пейката по време на двубоя срещу Младост Лучани.

Инцидентът се случи в 22-рата минута на срещата, когато Жижович внезапно изгубил съзнание и се строполил край терена. Играчите и публиката изпаднали в шок, а съдията незабавно прекъснал мача, за да бъде оказана спешна медицинска помощ. Медиците на стадиона реагирали бързо и направили всичко възможно да го реанимират, но въпреки усилията им, състоянието му останало критично.

Младен Жижович бил откаран по спешност в местната болница, но лекарите там само констатирали смъртта му. Според първоначалната информация, причината най-вероятно е сърдечен удар, но официалното заключение ще бъде обявено след медицинска експертиза.

Новината за трагичната кончина на 44-годишния специалист предизвика вълна от скръб и съболезнования в целия регион. Отбори от Сърбия, Босна и Херцеговина и целите Балкани изразиха своята болка и подкрепа към семейството на Жижович.

