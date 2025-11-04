Учени установиха коя прическа кара жените да изглеждат най-привлекателни🤔

Новo проучване на Виенския университет сочи, че начинът, по който жените поддържат и оформят косата си, оказва съществено влияние върху това как ги възприемат останалите. Резултатите показват, че правата и с блясък коса се асоциира най-силно с младост, добро здраве и физическа привлекателност.

Изследването, публикувано в International Journal of Cosmetic Science, анализира възприятията на над 1500 участници от САЩ, Германия и Испания, които са оценявали снимки на жена с различни перуки, изработени от естествена европейска коса. Вариациите включвали различни цветове, дължини и текстури – от къса руса права коса до дълга кафява къдрава.

Резултатите показват, че почти във всички случаи косата с висок блясък е възприемана като по-привлекателна и по-здрава в сравнение с матовите варианти. Участниците последователно определяли гладката, права коса с умерен обем и изразен блясък като най-естетична, независимо от цвета ѝ. Най-високи оценки получили снимките с къса, руса, права коса.

„Нашите данни показват, че поддържането на косата в състояние, което запазва подравняването и блясъка ѝ, води до по-високи оценки на физическа привлекателност,“ отбелязват авторите на проучването.

За целите на експеримента изследователите използвали десет чифта перуки с различен блясък. В едната версия косата била третирана с изясняващ шампоан и изсушена с четка и преса, за да постигне гладка и лъскава структура, а другата била напръскана със сух шампоан, за да изглежда по-матова.

Във втората част на проучването екипът сравнил различни нива на подравняване на косата – от напълно гладка до разрошена. Отново гладките и подредени варианти били оценени най-високо по критерии като младост, здраве и привлекателност.

Учените уточняват, че изследването е ограничено до европейски тип коса и не може със сигурност да се приложи към други етнически групи, където структурата и визуалните характеристики на косата се различават значително.

Предишни изследвания на темата за външния вид показват, че възприятията за женската красота силно се влияят от културните представи и медиите. През различните десетилетия идеалът за женска визия се е променял – от извивките на „момичето на Гибсън“ в началото на XX век, през късата коса и свободния дух на „флапърките“ от 20-те години, до минималистичния вид на модела Туиги през 60-те и „хероин шика“ на Кейт Мос през 90-те.

Днес тенденциите продължават да се променят, но според авторите на изследването блясъкът и добрата поддръжка на косата остават универсални сигнали за младост и жизненост, независимо от конкретната мода.