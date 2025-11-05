Бойко Кръстанов ще става баща за първи път

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Пълнолунието ви носи яснота в мислите и думите. Денят е чудесен за изразяване на чувства, писане или важни разговори. Вечерта ще ви донесе усещане за лекота и хармония в общуването.

Водолей (21.01 - 19.02) Денят ви приканва към уют и близост с дома и семейството. Пълнолунието ви помага да почувствате благодарност към това, което вече имате. Вечерта е подходяща за спокойствие и топла атмосфера у дома.

Козирог (23.12 - 20.01) Пълнолунието събужда творческия ви потенциал и нуждата да изразите себе си. Денят е подходящ за вдъхновение, изкуство и споделяне на чувства. Вечерта носи радост и топлина от близостта с любим човек.

Стрелец (23.11 - 22.12) Днес ще почувствате желание да се погрижите по-добре за ежедневието и здравето си. Пълнолунието ви насочва към ред и баланс между работа и почивка. Вечерта ще ви донесе приятно усещане за пълнота и спокойствие.

Скорпион (24.10 - 22.11) Пълнолунието осветява партньорствата и личните връзки. Ще усещате по-силно емоциите на другите, затова пазете вътрешното си равновесие. Денят носи възможност за изясняване и взаимно разбиране.

Везни (24.09 - 23.10) Денят е дълбок и интроспективен – носи яснота по въпроси, които досега са ви тревожили. Пълнолунието ви помага да пуснете нещо, което вече е изиграло ролята си. Вечерта е подходяща за уединение и емоционално пречистване.

Дева (24.08 - 23.09) Пълнолунието ви вдъхновява да разширите хоризонта си и да повярвате повече в собствените си възможности. Време е да се освободите от излишния перфекционизъм и да се доверите на живота. Вечерта ще донесе усещане за смисъл и благодарност.

Лъв (24.07 - 23.08) Днес е време да погледнете постиженията си с уважение и благодарност. Пълнолунието ви помага да видите плодовете на вашите усилия. Вечерта е подходяща за почивка и съзерцание – нека тялото и духът си отдъхнат.

Рак (22.06 - 23.07) Пълнолунието осветява приятелства и човешки връзки. Ще почувствате кои отношения са истински и кои се нуждаят от повече искреност. Денят е благоприятен за споделяне на доброта и взаимна подкрепа.

Близнаци (22.05 - 21.06) Днес е важно да намерите тишина и време за себе си. Пълнолунието ви подтиква да пуснете ненужното – тревоги, стари мисли или излишна умора. Вечерта ще донесе облекчение и усещане за вътрешно обновление.

Телец (21.04 - 21.05) Пълнолунието във вашия знак ви поставя в центъра на вниманието. Може да почувствате силен прилив на емоции, но и яснота за посоката напред. Отделете време за нещо, което обичате – то ще ви зареди дълбоко.