Новини
Любопитно »
Бойко Кръстанов ще става баща за първи път

Бойко Кръстанов ще става баща за първи път

5 Ноември, 2025 09:45 651 1

  • бойко кръстанов-
  • лидия василева-
  • баща-
  • първо дете-
  • бременна

Той и приятелката му Лидия Василева очакват първото си дете

Бойко Кръстанов ще става баща за първи път - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Известният български актьор Бойко Кръстанов ще става баща. Той и приятелката му Лидия Василева очакват първото си дете, пише plovdiv24.bg.

Двамата се запознават покрай актьорската професия и са заедно от почти две години, а възрастовата им разлика не пречи на любовта им. Актьорът е на 37 г., а Лидия с 15 г. по-малка. Тя тъкмо се дипломира в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов" в класа на проф. Пламен Марков. Точно на тържеството преди дни показа бременното си коремче.

Бойко Кръстанов ще става баща за първи път
Снимка: Интернет



Дебютът на Лидия Василева на професионалната сцена е през 2022 г., когато е едва в първи курс. Играе в спектакъла “Горчивите сълзи на Петра фон Кант" на режисьора Пламен Марков в театър “София". Преди актьорството тя дълги години се занимава с художествена гимнастика. Още от 5-годишна възраст започва да тренира, а впоследствие става и капитан на националния ансамбъл за девойки.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 чудо

    1 0 Отговор
    То голямата трудност.Да не ражда той?А после и да го гледа.Чудя се това защо е публикувано.

    10:21 05.11.2025