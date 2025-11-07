Новини
Любопитно »
Бременната Стефани от "Биг Брадър" е сгодена

Бременната Стефани от "Биг Брадър" е сгодена

7 Ноември, 2025 08:39 322 4

  • стефани-
  • биг брадър-
  • бременна-
  • сгоди

„Казах ДА! Обичам те завинаги“, написа риалити звездата

Бременната Стефани от "Биг Брадър" е сгодена - 1
Кадър: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Една от най-запомнящите се участнички в „Биг Брадър“ – чаровната Стефани Йорданова, обяви в социалните мрежи, че е сгодена! И то не къде да е, а в Дубай, точно пред ослепителната Burj Khalifa, най-високата сграда в света, пише marica.bg.

Във видео, което вече обикаля Instagram и TikTok, Стефани сияе в ефирна бежова рокля, докато нейният любим пада на коляно, държейки в ръка блестящ годежен пръстен. В кадрите се вижда и нежно оформеното ѝ бременно коремче, което придава още повече емоция на вълнуващия момент.

„Казах ДА! Обичам те завинаги“, написа риалити звездата под серия от снимки, на които изглежда повече от щастлива.

Феновете заляха профила ѝ с поздравления и сърчица, а колеги от шоуто ѝ пожелаха „безкрайна любов и много бебешки усмивки“.

Интересното е, че само преди няколко седмици Стефани сподели новината, че очаква първото си дете.

В снимките от пътешествието до Дубай тя позира с блестящия си пръстен и в компанията на своя бъдещ съпруг, чиято самоличност все още пази в тайна.

Стефани Йорданова стана популярна с участието си в последния сезон на „Биг Брадър“, където се отличи с откровеност, емоционалност и неподправен чар. Зрителите я запомниха като едно от най-истинските лица в шоуто – и изглежда, че съдбата ѝ продължава да я изненадва с красиви подаръци.

„Най-красивият момент в живота ми – две мечти в едно: любов и майчинство“, сподели още Стефани в сторита.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Прави впечатление, че напоследък булките са предимно с коремчета. И обикновено бебенцето не е от младоженеца. Модерни времена.

    08:42 07.11.2025

  • 2 Програмист

    1 0 Отговор
    А такива изкуствени кифли и стотинка не бих дал!

    08:45 07.11.2025

  • 3 бомбата

    0 0 Отговор
    Истествинно,че е сгодена мацата,иначе няма да ни е интереснато.

    08:46 07.11.2025

  • 4 Такава

    0 0 Отговор
    Не бих си дал зор да я наава, но за всяка селяндурка си има селяндурин.

    08:47 07.11.2025