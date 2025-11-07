Бременната Стефани от "Биг Брадър" е сгодена

Една от най-запомнящите се участнички в „Биг Брадър“ – чаровната Стефани Йорданова, обяви в социалните мрежи, че е сгодена! И то не къде да е, а в Дубай, точно пред ослепителната Burj Khalifa, най-високата сграда в света, пише marica.bg.

Във видео, което вече обикаля Instagram и TikTok, Стефани сияе в ефирна бежова рокля, докато нейният любим пада на коляно, държейки в ръка блестящ годежен пръстен. В кадрите се вижда и нежно оформеното ѝ бременно коремче, което придава още повече емоция на вълнуващия момент.

„Казах ДА! Обичам те завинаги“, написа риалити звездата под серия от снимки, на които изглежда повече от щастлива.

Феновете заляха профила ѝ с поздравления и сърчица, а колеги от шоуто ѝ пожелаха „безкрайна любов и много бебешки усмивки“.

Интересното е, че само преди няколко седмици Стефани сподели новината, че очаква първото си дете.

В снимките от пътешествието до Дубай тя позира с блестящия си пръстен и в компанията на своя бъдещ съпруг, чиято самоличност все още пази в тайна.

Стефани Йорданова стана популярна с участието си в последния сезон на „Биг Брадър“, където се отличи с откровеност, емоционалност и неподправен чар. Зрителите я запомниха като едно от най-истинските лица в шоуто – и изглежда, че съдбата ѝ продължава да я изненадва с красиви подаръци.

„Най-красивият момент в живота ми – две мечти в едно: любов и майчинство“, сподели още Стефани в сторита.