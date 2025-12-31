Новини
Любопитно »
Никога не правете тези неща на 31 декември

Никога не правете тези неща на 31 декември

31 Декември, 2025 13:45 1 651 7

  • 31 декември-
  • нова година-
  • вярвания-
  • поверия-
  • суеверия

Според вярванията на различни култури по света има списък с неща, които в никакъв случай не бива да правим в последния ден от годината

Никога не правете тези неща на 31 декември - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Последният ден от годината е натоварен със символика в много култури. Според народните вярвания 31 декември не е просто край на календара, а момент, в който всяко действие може да „отекне“ в идващата година. Затова около датата са се оформили десетки забрани, които и днес мнозина спазват – понякога по навик, понякога от чисто суеверие.

Какво да НЕ правим на 31 декември?

Едно от най-разпространените вярвания гласи, че не бива да се караме и да влизаме в конфликти на 31 декември. Смята се, че ако последният ден от годината премине в напрежение, споровете ще се пренесат и през следващите месеци. В редица балкански и източноевропейски традиции този ден е предназначен за помирение, а не за изясняване на сметки.

Суеверието за дълговете е почти универсално. Според него не трябва нито да даваме, нито да взимаме пари на заем в последния ден на годината. Вярва се, че който посрещне Новата година с дългове, ще бъде финансово зависим и нестабилен през цялата следваща година. В някои култури се смята за лош знак дори да плащаш сметки на 31 декември.

Друга често срещана забрана е изхвърлянето на боклук след залез слънце. Според народните вярвания с отпадъците може символично да „изхвърлим“ късмета си. В някои региони това правило важи за целия ден, а почистването трябва да приключи още преди обяд.

Смята се също, че не е добре да вършим тежка физическа работа – пране, ремонти, местене на мебели. Народната логика е, че който се труди прекомерно в последния ден на годината, ще бъде затрупан с работа и грижи през цялата следваща. Денят е възприеман като време за завършване, а не за започване на нови ангажименти.

В много традиции съществува и забраната да не плачем и да не изразяваме тъга. Сълзите на 31 декември се приемат като лошо предзнаменование, което „отключва“ скръб и загуби през идната година. Затова денят се свързва с позитивни мисли, дори когато годината е била трудна.

Любопитно е и вярването, че не бива да стоим сами в последния ден от годината. Самотата се възприема като знак за изолация и емоционална празнота в бъдеще. Затова дори хора, които не празнуват шумно, се стремят да бъдат сред близки или приятели.

Сред по-малко известните суеверия е това да не носим скъсани или стари дрехи. Облеклото на 31 декември символизира начина, по който ще „влезем“ в новата година – подредени, достойни и с уважение към себе си.

Независимо дали човек вярва в суеверия или ги възприема като фолклорна традиция, тези правила разкриват нещо общо – стремежът да се сложи ясен, спокоен и позитивен край. В този смисъл народните вярвания за 31 декември са по-скоро покана за осъзнато приключване на годината, отколкото строги забрани, които трябва да се следват на всяка цена.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 аре бе

    7 2 Отговор
    най убаво е да седнеш на свинско и винско и да ющиш баце цела нощ и да викаш,те тва е

    Коментиран от #7

    13:49 31.12.2025

  • 2 Винаги

    5 1 Отговор
    След нова година го натеглям на дамата с която съм. Защото оценям да ми върви по този начин през годината. Никога не подценявам това.

    14:03 31.12.2025

  • 3 1488

    5 1 Отговор
    ше прая кот искам бе мисирке

    14:06 31.12.2025

  • 4 Последния софиянец

    1 3 Отговор
    Хиляди монголи няма да дочакат Новата година,само защото болната и извратена монголоидна Старуха ги е изпратила да пи--- кясат в независима Украйна

    14:18 31.12.2025

  • 5 Съгласен

    1 0 Отговор
    Аз си имам нови гащи, кърпих си ги сам...

    14:30 31.12.2025

  • 6 Старо поверие

    4 1 Отговор
    Никога не приемайте ЕВРОТО!

    14:30 31.12.2025

  • 7 Пустиня(к)

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "аре бе":

    Станааме двама, дет го мислиме тва.

    14:45 31.12.2025