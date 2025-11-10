Новини
Любопитно »
Феновете разкриха кои ще бъдат шаферките на Тейлър Суифт

Феновете разкриха кои ще бъдат шаферките на Тейлър Суифт

10 Ноември, 2025 07:43 746 13

  • тейлър суифт-
  • шаферки-
  • травис келси-
  • сватба

Суифт кани всяка от тях поотделно, за да ги помоли да бъдат нейни шаферки на предстоящата ѝ сватба с Травис Келси

Феновете разкриха кои ще бъдат шаферките на Тейлър Суифт - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Феновете смятат, че знаят кои ще бъдат шаферките на Тейлър Суифт — и всичко това заради поредица от бляскави вечери с приятелки в Ню Йорк, съобщи Page Six. Теорията се появи в платформата X, след като изпълнителката на „Love Story“ беше забелязана заедно с Джиджи Хадид в частния клуб Zero Bond, а ден по-късно вечеря с колежката си от „The Life of a Showgirl“ Сабрина Карпентър, пише marica.bg.

Преди това 35-годишната певица беше видяна на вечеря и с приятелката си Ашли Авиньон, което породи слухове, че Суифт кани всяка от тях поотделно, за да ги помоли да бъдат нейни шаферки на предстоящата ѝ сватба с Травис Келси. „Всички тези вечери с момичетата… прилича на събиране на шаферки“, написа фен в X, публикувайки снимки на Суифт и Карпентър.

На друга публикация със снимки на Суифт поотделно с Карпентър, Авиньон и Хадид, потребител коментира: „Чакайте… ние ли ставаме свидетели на вечерите за шаферките? Ха-ха.“ Теорията бързо стана вирусна, а много фенове се съгласиха: „Това е теория, зад която мога да застана“, написа един, а друг добави: „О, определенооо!“

„Точно това си помислих, о боже мой, Сабрина като шаферка на Тейлър ще бъде толкова сладко!“, възкликна трети. Друг фен предположи, че следващата ще бъде най-добрата ѝ приятелка Селена Гомес, която Суифт подкрепи на сватбата ѝ с Бени Бланко през септември. „О, Боже, ще бъде емоционално — ако се появи със Селена, тогава ще сме сигурни“, написа той.

От Page Six са се свързали с представител на Суифт за коментар. Келси е направил предложението през август в романтична градина на двора. „Вашата учителка по английски и вашият учител по физическо се женят“, гласи надписът под снимките от заобиколена с рози сцена.

Източник разкри пред Page Six през септември, че подготовката за сватбата вече е започнала. „Ще се женят следващото лято в Роуд Айлънд“, казва източникът. „Тя бърза да има деца.“

По-късно същия месец друг източник заяви пред Us Weekly, че сватбата може да се състои още „в началото на следващата година“. Според него Суифт „изключително се забавлява, докато проучва локации и зали за церемонията“, а „почти всеки водещ моден дизайнер вече е предложил да създаде сватбената ѝ рокля“.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    5 0 Отговор
    Дайте да я види тая Травис, де!

    07:46 10.11.2025

  • 2 Ха ха ха ха ха ха

    8 0 Отговор
    Дреме.ми на 💩-то по този повод !

    07:50 10.11.2025

  • 3 Олю

    6 0 Отговор
    Ко ще го взима това от.вратително извънземно. Няма такава напаст като тази тва.р.

    07:50 10.11.2025

  • 4 Батка

    4 1 Отговор
    Ако толкова бърза да има деца, мога да помогна. При това - безплатно.

    07:54 10.11.2025

  • 5 Пич

    5 0 Отговор
    Я......?! За кой ще се жени тази , за Камала Харис ли?!

    07:54 10.11.2025

  • 6 Анита Цветанова мирингията

    1 0 Отговор
    Камерунеца има доста сладко мляко 🤣🤭🥳😂💯💯😂🥳🤣🤭🤭🥳

    Коментиран от #9

    08:04 10.11.2025

  • 7 препис

    1 0 Отговор
    Zero Bond-Нулева облигация.

    08:06 10.11.2025

  • 8 Новичок

    2 1 Отговор
    Да им подарим термокамера за лов от тия на авторката ,къде ги продава.

    08:06 10.11.2025

  • 9 Моето

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Анита Цветанова мирингията":

    Е по сладко, но не го давам на ере раси!

    08:07 10.11.2025

  • 10 реване

    4 0 Отговор
    Колко шаферки ще си има Тайлор Свифт? Шаферки завинаги.

    08:08 10.11.2025

  • 11 в кратце

    4 0 Отговор
    Сладка й е на русата красавица розичката и зърната.

    08:09 10.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 майстор

    0 0 Отговор
    Тейли е теория, зад която мога да застана и аз!“- написах аз и „О, определенооо да я галя по прелестите й!“.

    08:19 10.11.2025