Феновете разкриха кои ще бъдат шаферките на Тейлър Суифт

Феновете смятат, че знаят кои ще бъдат шаферките на Тейлър Суифт — и всичко това заради поредица от бляскави вечери с приятелки в Ню Йорк, съобщи Page Six. Теорията се появи в платформата X, след като изпълнителката на „Love Story“ беше забелязана заедно с Джиджи Хадид в частния клуб Zero Bond, а ден по-късно вечеря с колежката си от „The Life of a Showgirl“ Сабрина Карпентър, пише marica.bg.

Преди това 35-годишната певица беше видяна на вечеря и с приятелката си Ашли Авиньон, което породи слухове, че Суифт кани всяка от тях поотделно, за да ги помоли да бъдат нейни шаферки на предстоящата ѝ сватба с Травис Келси. „Всички тези вечери с момичетата… прилича на събиране на шаферки“, написа фен в X, публикувайки снимки на Суифт и Карпентър.

На друга публикация със снимки на Суифт поотделно с Карпентър, Авиньон и Хадид, потребител коментира: „Чакайте… ние ли ставаме свидетели на вечерите за шаферките? Ха-ха.“ Теорията бързо стана вирусна, а много фенове се съгласиха: „Това е теория, зад която мога да застана“, написа един, а друг добави: „О, определенооо!“

„Точно това си помислих, о боже мой, Сабрина като шаферка на Тейлър ще бъде толкова сладко!“, възкликна трети. Друг фен предположи, че следващата ще бъде най-добрата ѝ приятелка Селена Гомес, която Суифт подкрепи на сватбата ѝ с Бени Бланко през септември. „О, Боже, ще бъде емоционално — ако се появи със Селена, тогава ще сме сигурни“, написа той.

От Page Six са се свързали с представител на Суифт за коментар. Келси е направил предложението през август в романтична градина на двора. „Вашата учителка по английски и вашият учител по физическо се женят“, гласи надписът под снимките от заобиколена с рози сцена.

Източник разкри пред Page Six през септември, че подготовката за сватбата вече е започнала. „Ще се женят следващото лято в Роуд Айлънд“, казва източникът. „Тя бърза да има деца.“

По-късно същия месец друг източник заяви пред Us Weekly, че сватбата може да се състои още „в началото на следващата година“. Според него Суифт „изключително се забавлява, докато проучва локации и зали за церемонията“, а „почти всеки водещ моден дизайнер вече е предложил да създаде сватбената ѝ рокля“.