Галерията на "разжалвания" принц Андрю бе обвинена в нарушаване на санкциите срещу Москва

Художествената галерия „Хаузер и Вирт“, чийто директор е принцеса Йожени, дъщеря на Андрю, брат на крал Чарлз III, е обвинена в нарушаване на санкциите срещу Русия, съобщава The Times.

Изданието отбелязва, че галерията е доставяла луксозни стоки на лица, свързани с Русия, между април и декември 2022 г.

Според изданието музеят е дарил картината „Бягство от човечеството“ на американския художник Джордж Кондо на Александър Попов, който заедно със съпругата си ръководи неправителствената организация „Фондация за изкуство Попов“.

Обвинението е повдигнато след разследване на Приходната и митническа служба на Нейно Величество. Смята се, че това е първото разследване по закона, забраняващ доставката на луксозни стоки в Русия, отбелязва изданието.

През септември беше съобщено, че прокуратурата в германския град Шверин е започнала разследване срещу германски фермер, получил пакет от Русия, съдържащ сапун, дървена фигурка и CD. Разследването разкри, че и трите артикула са в списъка със санкции на ЕС.