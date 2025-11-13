Новини
Галерията на "разжалвания" принц Андрю бе обвинена в нарушаване на санкциите срещу Москва

13 Ноември, 2025 10:13

Смята се, че това е първото разследване по закона, забраняващ доставката на луксозни стоки в Русия

Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Художествената галерия „Хаузер и Вирт“, чийто директор е принцеса Йожени, дъщеря на Андрю, брат на крал Чарлз III, е обвинена в нарушаване на санкциите срещу Русия, съобщава The Times.

Изданието отбелязва, че галерията е доставяла луксозни стоки на лица, свързани с Русия, между април и декември 2022 г.

Според изданието музеят е дарил картината „Бягство от човечеството“ на американския художник Джордж Кондо на Александър Попов, който заедно със съпругата си ръководи неправителствената организация „Фондация за изкуство Попов“.

Обвинението е повдигнато след разследване на Приходната и митническа служба на Нейно Величество. Смята се, че това е първото разследване по закона, забраняващ доставката на луксозни стоки в Русия, отбелязва изданието.

През септември беше съобщено, че прокуратурата в германския град Шверин е започнала разследване срещу германски фермер, получил пакет от Русия, съдържащ сапун, дървена фигурка и CD. Разследването разкри, че и трите артикула са в списъка със санкции на ЕС.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Един

    4 2 Отговор
    Някой бил нарувашвал незаконните санкции на Малобритания... ми браво на него!

    10:27 13.11.2025

  • 2 За размисъл

    5 0 Отговор
    През септември беше съобщено, че прокуратурата в германския град Шверин е започнала разследване срещу германски фермер, получил пакет от Русия, съдържащ сапун, дървена фигурка и CD. Разследването разкри, че и трите артикула са в списъка със санкции на ЕС.

    Ку-кувци!

    10:33 13.11.2025

  • 3 Ооо

    3 0 Отговор
    Важно е, че борката Джонсън, които взе милиони паунда подкуп за да убеди зелю да продължи войната и да убива Украйна и украинците, не са включени в тези санкции. Да живее евродемокрацията !

    10:39 13.11.2025