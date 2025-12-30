Козметолог обясни как да предотвратим подпухването от празничните веселия

Ели Джоли, козметолог в британската клиника за кожа Ilkley, сподели ценни съвети за избягване на подпухването на лицето по време на коледните и новогодишните празници, когато сме затрупани от изкушения, пише Daily Mail.

Според лекарката, подуването може да бъде причинено от алкохол, мазни храни и храни с високо съдържание на захар. „Алкохолът пречи на усвояването на витамини A, C и E, както и на цинк. Всички те са от съществено значение за здравословното възстановяване на кожата и производството на колаген. Храните с високо съдържание на захар, мазнини и рафинирани въглехидрати от своя страна увеличават производството на себум, което води до запушени пори и следователно до акне“, обясни козметологът.

Поради тези причини лекарката призова хората да пият вино, бира и коктейли вместо силни спиртни напитки като водка, джин и текила по време на празничния сезон. Те съдържат много по-малко захар и сродни вещества, обясни Джоли.

Освен това експертът съветва да се пие вода с алкохолните напитки и да се нанася обилно количество овлажнител върху лицето преди самата вечер. „След това напълно премахнете грима, почистете лицето си и нанесете хидратиращ серум преди лягане. Сутрин използвайте серум с витамин C за борба с матовия тен и крем за очи за намаляване на подпухналостта“, препоръча тя.

Ели Джоли предупреди за негативните ефекти от прекомерното ексфолиране върху кожата. „Ежедневната употреба на агресивни ексфолианти или киселини разрушава защитната бариера на кожата. Не трябва да ексфолирате повече от два до три пъти седмично“, подчерта експертът.